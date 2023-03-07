Грузия протестует. «Молотовы» летят в полицию, а обратно – резиновые пули

Тысячи людей продолжают митинговать в Тбилиси на проспекте Руставели. Жители Грузии пришли к зданию парламента, чтобы выразить несогласие с законопроектом об иностранных агентах, который 7 марта был принят депутатами в первом чтении. Оппозиция считает, что этот шаг может помешать евроинтеграции Грузии.

Протесты начались во вторник вечером и, как утверждают в грузинской полиции, они «вышли за рамки закона» и приняли насильственный характер. Столкновения произошли при попытке оттеснить митингующих от здания парламента. Sputnik Грузия сообщает, что из толпы в ряды правоохранителей бросали камни и коктейли Молотова. Полицейские отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями, для разгона людей применялись водометы. Есть пострадавшие.

«Формы протеста участников митинга в районе здания парламента приобрели крайне ожесточенный характер. Собравшиеся на проспекте Руставели применяли против сотрудников МВД различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся средства. Открытое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий. В ходе акции пострадали как участники, так и правоохранители», – с таким заявлением выступили в МВД республики.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает всех тех, кто мирно отстаивает свои фундаментальные права, а жители Грузии должны иметь право выразить свою позицию. Он также не исключил введение санкций в отношении представителей властей Грузии, напомнив, что у США «есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека» (цитата по ТАСС).



Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в Нью-Йорке, выступила с экстренным обращением к нации. Она поддержала протестующих и пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах, так как он «отдаляет Грузию от Евросоюза». «Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию», – сказала она.

