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    Грузия протестует. «Молотовы» летят в полицию, а обратно – резиновые пули

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    Тысячи людей продолжают митинговать в Тбилиси на проспекте Руставели. Жители Грузии пришли к зданию парламента, чтобы выразить несогласие с законопроектом об иностранных агентах, который 7 марта был принят депутатами в первом чтении. Оппозиция считает, что этот шаг может помешать евроинтеграции Грузии.

    Протесты начались во вторник вечером и, как утверждают в грузинской полиции, они «вышли за рамки закона» и приняли насильственный характер. Столкновения произошли при попытке оттеснить митингующих от здания парламента. Sputnik Грузия сообщает, что из толпы в ряды правоохранителей бросали камни и коктейли Молотова. Полицейские отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями, для разгона людей применялись водометы. Есть пострадавшие.

    СМИ пишут, что одна из бутылок с зажигательной смесью якобы даже попала в окно здания парламента республики.

    «Формы протеста участников митинга в районе здания парламента приобрели крайне ожесточенный характер. Собравшиеся на проспекте Руставели применяли против сотрудников МВД различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся средства. Открытое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий. В ходе акции пострадали как участники, так и правоохранители», – с таким заявлением выступили в МВД республики.

    Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает всех тех, кто мирно отстаивает свои фундаментальные права, а жители Грузии должны иметь право выразить свою позицию. Он также не исключил введение санкций в отношении представителей властей Грузии, напомнив, что у США «есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека» (цитата по ТАСС).

    Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в Нью-Йорке, выступила с экстренным обращением к нации. Она поддержала протестующих и пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах, так как он «отдаляет Грузию от Евросоюза». «Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию», – сказала она.

    Сейчас, по последним данным СМИ, протестующие пытаются прорваться на территорию парламента, снося ограждения.

    Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13. Инициатива вызвала значительную критику как оппозиции, так и западных политиков из-за введения в законодательство понятия иноагента. Президент страны Саломе Зурабишвили объявила, что наложит вето на законопроект в случае его принятия.

    Инициаторы законопроекта заявляют, что он нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств. Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что проект об иноагентах, в том числе, направлен против НПО, связанных с оппозиционной партией «Единое нацдвижение». По его словам, новый закон «снизит радикализм и поляризацию в грузинской политике, будет способствовать спокойному развитию политических процессов и никому не даст возможности нарушить мир».

    Оппозиция считает, что законопроект отдаляет страну от Евросоюза. А посол США в республике призывала парламент отказаться от рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, так как он «не входит в интересы Грузии» и «окажет разрушительное влияние на организации», работающие в стране.

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