Полиция отчиталась о задержанных и пострадавших на митинге в Тбилиси. Жесткое видео тоже показали

Накануне вечером в Тбилиси тысячи людей вышли на манифестацию, протестуя против принятия закона об иностранных агентах. Между митингующими и полицией произошли стычки. 8 марта министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 66 человек, отказывавшихся выполнять требования правоохранителей.

В ведомстве отмечают, что полиция призывала митингующих выражать протест мирно, однако протестующие продолжали бросаться камнями, разными предметами и коктейлями Молотова, некоторые применяли в отношении стражей порядка физическую силу. Чтобы разрядить ситуацию, полиция дала участникам акции возможность разойтись, однако те отказались и продолжили беспорядки. Протестующие повредили несколько машин, спецтехнику полиции, забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью здание парламента. Полиция была вынуждена применить в отношении нарушителей порядка силу.

В результате действий митингующих ранения получили порядка 50 сотрудников МВД. Нескольким из них потребовалась помощь хирургов. Судя по кадрам с места событий, при силовом разгоне были пострадавшие и со стороны протестующих.



Ночью «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что происходило в самом центре манифестации с коктейлями Молотова.

