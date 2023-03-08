    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    742мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.55

    Полиция отчиталась о задержанных и пострадавших на митинге в Тбилиси. Жесткое видео тоже показали

    2336
    11 комментариев

    Накануне вечером в Тбилиси тысячи людей вышли на манифестацию, протестуя против принятия закона об иностранных агентах. Между митингующими и полицией произошли стычки. 8 марта министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 66 человек, отказывавшихся выполнять требования правоохранителей.

    В ведомстве отмечают, что полиция призывала митингующих выражать протест мирно, однако протестующие продолжали бросаться камнями, разными предметами и коктейлями Молотова, некоторые применяли в отношении стражей порядка физическую силу. Чтобы разрядить ситуацию, полиция дала участникам акции возможность разойтись, однако те отказались и продолжили беспорядки. Протестующие повредили несколько машин, спецтехнику полиции, забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью здание парламента. Полиция была вынуждена применить в отношении нарушителей порядка силу.

    В результате действий митингующих ранения получили порядка 50 сотрудников МВД. Нескольким из них потребовалась помощь хирургов. Судя по кадрам с места событий, при силовом разгоне были пострадавшие и со стороны протестующих.

    Ночью «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что происходило в самом центре манифестации с коктейлями Молотова.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрузияБеспорядки в Тбилиси
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close