Каково оказаться в самом центре грузинской манифестации с «коктейлями Молотова» и слезоточивым газом

В ночь на 8 марта в столице Грузии разразилась многотысячная манифестация. Протестующие против принятия местного закона об иностранных агентах прорвались к зданию парламента и обменялись с сдерживающими их натиск полицейскими «коктейлями Молотова» и резиновыми пулями со слезоточивым газом.
В самом центре этих событий находится российский журналист Евгений Антонов, редактор Paper Kartuli. По просьбе «Фонтанки» он рассказал, как развивались события.
«Я приехал к месту, где был митинг, в районе 21. В этот момент оценить количество людей было сложно, но я думаю, — где-то в районе нескольких тысяч. Полицейских не было видно — они охраняли вход и выход с этого митинга. Было несколько машин скорых. Когда я пришёл, уже было несколько случаев применения слезоточивого газа. Люди скандировали «Сакартвело!».
Были слышны оскорбительные лозунги в отношении русских, где фигурировал корабль. Когда стали прорывать вход к парламенту, слезоточивый газ стали больше использовать. И я под это тоже попал вместе с коллегой. Мы промыли глаза молоком. Вместе с протестующими мы убежали в парк. В основном протестующие были в масках — их раздавали и сами протестующие, и медики. В скорых давали подышать кислородом. Я видел много российских эмигрантов, которые тоже пришли с плакатами о том, что у нас тоже такое [закон об ИА] было.
После применения газа сначала многие ушли, но затем начали возвращаться. За ограждение у входа в парламент стали кидать яйца, другие предметы. Протестующие стали прорывать ограду. Против них стали использовать водометы. Вероятно, там тоже было что-то вмешано слезоточивое. Есть видео, как эта жижа пенная растекается по ступеням. Сейчас у парламента выступают представители партий, президентка выпустила обращение. Люди продолжают стоять».
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а в случае отказа им будет грозить штраф, также Минюст сможет начать расследование в отношении иноагентов. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13. Помимо «грузинского», в парламент внесен и «американский» вариант законопроекта (перевод американского закона о регистрации иностранных агентов). Последний касается не только юридических, но и физлиц, а также предусматривает уголовную ответственность. В итоге депутаты приняли грузинскую версию законопроекта в первом чтении. Обе версии планируется направить в Венецианскую комиссию, после чего утвердить одну из них.
Инициатива вызвала значительную критику как оппозиции, так и западных политиков из-за введения в законодательство понятия иноагента. Президент страны Саломе Зурабишвили объявила, что наложит вето на законопроект в случае его принятия.
Инициаторы законопроекта заявляют, что он нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорил, что проект об иноагентах, в том числе, направлен против НПО, связанных с крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение». По его словам, новый закон «снизит радикализм и поляризацию в грузинской политике, будет способствовать спокойному развитию политических процессов и никому не даст возможности нарушить мир».
Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили отмечал, что законопроект пойдет на благо Грузии. «До сих пор никто не проявлял желания рассмотреть или осудить закон об иностранных агентах, действующий в США. Подобный закон действует и в других странах. Мы, наша власть делает все, чтобы укрепить суверенитет Грузии... К примеру, некоторые организации с помощью зарубежного финансирования проводили антиправительственные митинги, провокационные мероприятия. При этом их деятельность лишена всякой прозрачности», — пояснял глава кабмина (цитата по «Интерфаксу»).
Оппозиция считает, что законопроект отдаляет страну от Евросоюза, ставит под угрозу свободу слова и ограничит деятельность неправительственных организаций, кто-то видит в законе и руку Москвы, говоря о том, что страна «идет по пути России», принимая похожий проект. Президент Грузии, к примеру, заявляла в обращении к протестующим, что законопроект, «возможно, был подписан под диктовку Москвы».
Посол США в республике призывала парламент отказаться от рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, так как он «не входит в интересы Грузии» и «окажет разрушительное влияние на организации», работающие в стране.
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, в свою очередь, отмечал, что законопроект об иноагентах несовместим как минимум с двумя рекомендациями Евросоюза, которые страна обязана исполнить для получения статуса кандидата в члены объединения: одна касается свободы СМИ, а другая — гражданского общества.
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