Каково оказаться в самом центре грузинской манифестации с «коктейлями Молотова» и слезоточивым газом

В ночь на 8 марта в столице Грузии разразилась многотысячная манифестация. Протестующие против принятия местного закона об иностранных агентах прорвались к зданию парламента и обменялись с сдерживающими их натиск полицейскими «коктейлями Молотова» и резиновыми пулями со слезоточивым газом. В самом центре этих событий находится российский журналист Евгений Антонов, редактор Paper Kartuli. По просьбе «Фонтанки» он рассказал, как развивались события. «Я приехал к месту, где был митинг, в районе 21. В этот момент оценить количество людей было сложно, но я думаю, — где-то в районе нескольких тысяч. Полицейских не было видно — они охраняли вход и выход с этого митинга. Было несколько машин скорых. Когда я пришёл, уже было несколько случаев применения слезоточивого газа. Люди скандировали «Сакартвело!».

Были слышны оскорбительные лозунги в отношении русских, где фигурировал корабль. Когда стали прорывать вход к парламенту, слезоточивый газ стали больше использовать. И я под это тоже попал вместе с коллегой. Мы промыли глаза молоком. Вместе с протестующими мы убежали в парк. В основном протестующие были в масках — их раздавали и сами протестующие, и медики. В скорых давали подышать кислородом. Я видел много российских эмигрантов, которые тоже пришли с плакатами о том, что у нас тоже такое [закон об ИА] было.



После применения газа сначала многие ушли, но затем начали возвращаться. За ограждение у входа в парламент стали кидать яйца, другие предметы. Протестующие стали прорывать ограду. Против них стали использовать водометы. Вероятно, там тоже было что-то вмешано слезоточивое. Есть видео, как эта жижа пенная растекается по ступеням. Сейчас у парламента выступают представители партий, президентка выпустила обращение. Люди продолжают стоять». Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а в случае отказа им будет грозить штраф, также Минюст сможет начать расследование в отношении иноагентов. Документ поддержали 76 депутатов, против высказались 13. Помимо «грузинского», в парламент внесен и «американский» вариант законопроекта (перевод американского закона о регистрации иностранных агентов). Последний касается не только юридических, но и физлиц, а также предусматривает уголовную ответственность. В итоге депутаты приняли грузинскую версию законопроекта в первом чтении. Обе версии планируется направить в Венецианскую комиссию, после чего утвердить одну из них.

