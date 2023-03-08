Вечер в Тбилиси: протестующие выдвинули требования, а полиция задержала людей с дубинками и шокерами

Протестующие в Тбилиси требуют отозвать законопроект об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников митинга. На это, как пишут СМИ, властям дали один час, после чего оппозиция обещает «перейти к другим шагам».

Тем временем, как сообщает вечером 8 марта МВД Грузии, стражи порядка задержали еще десять человек с опасными предметами. Полиция установила, что задержанные направлялись на акцию протеста. Они шли туда, вооружившись электрошокерами, дубинками, камнями и пиротехническими средствами. Отмечается, что для охраны общественного порядка сотрудники МВД начали досматривать тех, кто собрался у здания парламента.