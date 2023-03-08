Вечер в Тбилиси: протестующие выдвинули требования, а полиция задержала людей с дубинками и шокерами

Протестующие в Тбилиси требуют отозвать законопроект об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников митинга. На это, как пишут СМИ, властям дали один час, после чего оппозиция обещает «перейти к другим шагам».
Тем временем, как сообщает вечером 8 марта МВД Грузии, стражи порядка задержали еще десять человек с опасными предметами. Полиция установила, что задержанные направлялись на акцию протеста. Они шли туда, вооружившись электрошокерами, дубинками, камнями и пиротехническими средствами. Отмечается, что для охраны общественного порядка сотрудники МВД начали досматривать тех, кто собрался у здания парламента.
Протесты в Грузии начались 7 марта. На улицы вышли тысячи людей, выступающих против принятия закона об иностранных агентах. Митингующие считают, что этот закон отдалит Грузию от Евросоюза и поставит под угрозу свободу слова. Вчерашний митинг не обошелся без беспорядков — собравшиеся у здания парламента люди вступили в стычку с полицией. 66 участников акции задержали.
Подробнее о том, почему в Грузии начались протесты, читайте в материале «Фонтанки».