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    Вечер в Тбилиси: протестующие выдвинули требования, а полиция задержала людей с дубинками и шокерами

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    Протестующие в Тбилиси требуют отозвать законопроект об иноагентах и отпустить задержанных накануне участников митинга. На это, как пишут СМИ, властям дали один час, после чего оппозиция обещает «перейти к другим шагам».

    Тем временем, как сообщает вечером 8 марта МВД Грузии, стражи порядка задержали еще десять человек с опасными предметами. Полиция установила, что задержанные направлялись на акцию протеста. Они шли туда, вооружившись электрошокерами, дубинками, камнями и пиротехническими средствами. Отмечается, что для охраны общественного порядка сотрудники МВД начали досматривать тех, кто собрался у здания парламента.

    Протесты в Грузии начались 7 марта. На улицы вышли тысячи людей, выступающих против принятия закона об иностранных агентах. Митингующие считают, что этот закон отдалит Грузию от Евросоюза и поставит под угрозу свободу слова. Вчерашний митинг не обошелся без беспорядков — собравшиеся у здания парламента люди вступили в стычку с полицией. 66 участников акции задержали.

    Подробнее о том, почему в Грузии начались протесты, читайте в материале «Фонтанки».

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