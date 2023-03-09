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    Беспорядки в Тбилиси: ночью протестующих разогнали газом и водой. В Верхнем Ларсе пробка в сторону России

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    В столице Грузии 9 марта всю ночь митинговали протестующие. Их разогнали только к утру, сообщает телеканал «Рустави 2».

    Несогласные с законопроектом об иноагентах вышли на улицы Тбилиси в среду. Сначала проходил женский марш, в нём участвовали несколько тысяч человек. Вечером у здания парламента на проспекте Руставели начался более масштабный митинг. Глубокой ночью участники двинулись к Дому юстиции, парализовав дорожное движение, и взломали двери Национального музея на Руставели, из-за чего экспонаты пришлось перенести на хранение. Отдельные активисты собирались ворваться в парламент. В полицейских полетели бутылки и камни, в ответ были применены слезоточивый газ и водомёты.

    Кроме того, отмечается в сообщении, демонстранты якобы угнали и сожгли автомобиль правоохранительных органов. Протестующие выражают несогласие с законопроектом, который называют «русским», утверждая, что именно на похожий российский законопроект ориентировались власти.

    Ночью спецназ начал разгонять участников демонстрации, некоторые участники задержаны. К утру движение по проспекту Руставели полностью восстановлено. Ведутся работы по очистке территории от баррикад.

    На фоне протестов десятки машин пытались пересечь границу из Грузии в Россию. На пункте пропуска «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка. РБК со ссылкой на «Яндекс.Карты» уточняет, что ночью пробка растянулась примерно на семь километров, а к шести утрам сократилась примерно до двух.

    В тематических телеграм-чатах отмечают, что пробка образовалась после открытия границы, так как дорогу закрывали из-за плохой погоды. Но со стороны России в Грузию пробки не наблюдается, пишет «Коммерсантъ».

    Беспорядки в Тбилиси начались 7 марта, когда парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Манифестации продолжались и всю среду, 8 марта. Что стоит за этими событиями, объяснил на «Фонтанке» политолог.

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