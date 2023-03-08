В Тбилиси началась новая акция протеста против закона об иноагентах

В Тбилиси началась новая акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. Митингующие собрались возле здания грузинского парламента. Видео с места событий вечером 8 марта опубликовал телеграм-канал Tbilisi life . Беспорядков, аналогичных тем, что произошли в столице Грузии накануне , сегодня не происходит.

Днём в Тбилиси уже прошёл женский марш против закона об иноагентах. Вечером участницы шествия присоединились к собравшимся у стен законодательного органа митингующим.

Вечером 7 марта на улицы Тбилиси вышли тысячи граждан, протестуя против принятия закона. Между митингующими и полицией произошли столкновения. В стражей порядка и в сторону здания парламента летели бутылки с зажигательной смесью, камни и различные предметы. Утром 8 марта МВД Грузии сообщило о 66 задержанных участниках протестов, в ведомстве отметили, что в результате агрессивных действий митингующих ранения получили около 50 полицейских.

Законопроект, против которого протестуют, предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за рубежа. Таким организациям нужно будет проходить обязательную регистрацию — в противном случае им будет грозить штраф.

