Военный пенсионер в Петербурге отдал мошенникам 40 млн, обманув менеджера банка

Житель Петербурга переслал 40 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом 26 января рассказывает 47news.

На днях 82-летнему мужчине позвонил некто, представившийся сотрудником Центробанка. Пенсионера убедили в том, что кто-то прямо сейчас пытается взломать его счёт, а потому нужно перевести все сбережения по «безопасным» реквизитам.

Поскольку горожанин — вип-клиент банка, все операции проводились через личного менеджера. Сначала он перевёл 10 миллионов, а когда в банке поинтересовались, зачем ему следующие десять, он позвонил жуликам и спросил у них, какой ответ дать.