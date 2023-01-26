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    Военный пенсионер в Петербурге отдал мошенникам 40 млн, обманув менеджера банка

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    Житель Петербурга переслал 40 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом 26 января рассказывает 47news.

    На днях 82-летнему мужчине позвонил некто, представившийся сотрудником Центробанка. Пенсионера убедили в том, что кто-то прямо сейчас пытается взломать его счёт, а потому нужно перевести все сбережения по «безопасным» реквизитам.

    Поскольку горожанин — вип-клиент банка, все операции проводились через личного менеджера. Сначала он перевёл 10 миллионов, а когда в банке поинтересовались, зачем ему следующие десять, он позвонил жуликам и спросил у них, какой ответ дать.

    На том конце провода объяснили: скажи, что покупаешь станки. Причина менеджера устроила, и задавать дополнительных вопросов он не стал. Позже по той же схеме неизвестные забрали у пенсионера ещё по 10 млн дважды.

    Известно, что потерпевший — ветеран ВМФ. Военный пенсионер обратился в полицию 25 января, после чего было возбуждено уголовное дело.

    © Фонтанка.Ру

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