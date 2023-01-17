16 марта — круглый стол «Загородная недвижимость в ожидании нового сезона»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие события повлияли на загородный рынок в 2022 году? Можно ли утверждать что случилось проседание, прошел бум или же это просто возвращение к нормальному состоянию сегмента?
- Насколько сильно объем продаж 2022 года отличается от ажиотажных 2020 и 2021 годов?
- Как изменились за год цены на участки и загородные дома? Какая динамика цен ожидается в 2023 году?
- Что вы видите в преддверии нового сезона — на какой период обычно приходится самый массовый интерес? Есть ли в принципе сезонность на этом рынке?
- Какие типы недвижимости пользуются спросом и почему: участки с/без подряда, таунхаусы, коттеджи?
- Ипотека на загородном рынке: какие возможности есть для кредитования при покупке земли, строительстве и покупке загородных домов?
- Организованные поселки или ИЖС? Какое строительство преобладает на рынке и почему? В каком ценовом сегменте рынок развивается активнее всего?
- Какие локации сейчас востребованы для покупки загородной недвижимости и почему? А где застройщики приобретали новые участки для своих новых проектов?
- Какие меры способны простимулировать спрос на загородное жилье и участки сегодня?
- Каков прогноз развития сегмента загородной недвижимости, какие тенденции мы будем наблюдать?
Спрос на загородную недвижимость, который держался на рекордном уровне два пандемийных года подряд, в 2022-м вернулся к обычным параметрам. Впрочем, на вторичном рынке спрос оставался высоким, отмечают аналитики SetlGroup. На него влияют и ограниченная возможность выезжать за границу, и общий тренд по стремлению к более экологичному образу жизни и индивидуальности собственного жилья. Перед началом весенне-летнего сезона, когда загородная недвижимость особенно актуальна, обсудим на круглом столе, что нас ждет в 2023 году.
К участию в круглом столе приглашаются: девелоперы загородной недвижимости, банки, строительные компании, владельцы земли, специалисты по ландшафтному дизайну.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте«Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 /16 марта 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru