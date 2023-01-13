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    Единственная дочь Элвиса Пресли умерла на 55-м году жизни

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    Единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли певица Лиза Мари Пресли скончалась в возрасте 54 лет от остановки сердца. Об этом 13 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее мать.

    Накануне ее срочно доставили в больницу Лос-Анджелеса, где она и умерла. По данным СМИ, Пресли перенесла сердечный приступ в своем доме. Как уточняет портал TMZ, Лизу Мари подключили к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором и ввели в искусственную кому.

    По словам источников издания, до остановки сердца дочь Пресли жаловалась на боли в животе. Затем ее экономка обнаружила певицу без сознания, а бывший муж Дэнни Кио, с которым живет Лиза Мари, вернулся домой и делал ей искусственное дыхание до приезда медиков.

    «С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас», — говорится в заявлении ее матери Присциллы Пресли.

    Лиза Мария Пресли родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Ей было девять лет, когда умер Элвис Пресли в возрасте 42 лет (1977). Ее музыкальная карьера началась с дебютного альбома 2003 года To Whom It May Concern. За ним последовал Now What 2005 года, и оба попали в топ-10 чарта альбомов Billboard 200. Третий альбом Storm and Grace вышел в 2012 году.

    Она была замужем четыре раза. Лиза Мария Пресли вышла замуж за поп-звезду Майкла Джексона в 1994 году, всего через 20 дней после развода со своим первым мужем, музыкантом Дэнни Кио. Знаменитая пара развелась в 1996 году, когда Джексон боролся с обвинениями в растлении малолетних.

    Пресли вышла замуж за актера Николаса Кейджа в 2002 году. Четыре месяца спустя она подала на развод. Четвертый брак был с гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом — они развелись в 2021 году.

    Ее единственный сын, Бенджамин Кио, сам музыкант, умер в 2020 году в возрасте 27 лет.

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