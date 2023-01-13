Единственная дочь Элвиса Пресли умерла на 55-м году жизни

Единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли певица Лиза Мари Пресли скончалась в возрасте 54 лет от остановки сердца. Об этом 13 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее мать.

Накануне ее срочно доставили в больницу Лос-Анджелеса, где она и умерла. По данным СМИ, Пресли перенесла сердечный приступ в своем доме. Как уточняет портал TMZ, Лизу Мари подключили к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором и ввели в искусственную кому.

По словам источников издания, до остановки сердца дочь Пресли жаловалась на боли в животе. Затем ее экономка обнаружила певицу без сознания, а бывший муж Дэнни Кио, с которым живет Лиза Мари, вернулся домой и делал ей искусственное дыхание до приезда медиков.