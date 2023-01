Единственная дочь Элвиса Пресли умерла на 55-м году жизни

Лиза Мария Пресли родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Ей было девять лет, когда умер Элвис Пресли в возрасте 42 лет (1977). Ее музыкальная карьера началась с дебютного альбома 2003 года To Whom It May Concern. За ним последовал Now What 2005 года, и оба попали в топ-10 чарта альбомов Billboard 200. Третий альбом Storm and Grace вышел в 2012 году.



Она была замужем четыре раза. Лиза Мария Пресли вышла замуж за поп-звезду Майкла Джексона в 1994 году, всего через 20 дней после развода со своим первым мужем, музыкантом Дэнни Кио. Знаменитая пара развелась в 1996 году, когда Джексон боролся с обвинениями в растлении малолетних.



Пресли вышла замуж за актера Николаса Кейджа в 2002 году. Четыре месяца спустя она подала на развод. Четвертый брак был с гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом — они развелись в 2021 году.



Ее единственный сын, Бенджамин Кио, сам музыкант, умер в 2020 году в возрасте 27 лет.



Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.