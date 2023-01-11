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    Приоритет – рост зарплат и снижение бедности. Путин заявил, у России есть все ресурсы для выполнения задач

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    Россия в ближайшее время будет добиваться решения вопросов суверенного развития, обеспечения войск на спецоперации на Украине и повышать обороноспособность страны. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства

    «Ничего из того, что предрекал нам противник не произошло. Это стало возможным благодаря прежде всего гражданам России, нашей собранности и готовности к вызовам и к работе в сложных условиях. Но это и результат работы правительства. Михаилу Мишустину удалось собрать эффективную, современную команду заинтересованных людей, хорошо выстроить деятельность. Это приносит результаты», – сказал Путин.

    Он отметил, что дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета России в 2022 году составили 200 млрд рублей. Эти средства дают возможность решать важнейшие вопросы.

    Среди ключевых задач президент обозначил суверенное развитие страны вопреки угрозам. Он подчеркнул, что Россия надежно гарантирует безопасность и интересы страны. Путин уверен, что все проблемы, связанные с обеспечением частей, задействованных в боевых действиях на Украине, будут решены. При этом в 2023 году продолжится реализация масштабных экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояние людей. Среди приоритетов – рост реальных зарплат людей и снижение бедности, добавил глава государства.

    «Все ресурсы у нас для этого есть», – заключил Владимир Путин.

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