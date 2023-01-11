Приоритет – рост зарплат и снижение бедности. Путин заявил, у России есть все ресурсы для выполнения задач

Россия в ближайшее время будет добиваться решения вопросов суверенного развития, обеспечения войск на спецоперации на Украине и повышать обороноспособность страны. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства



«Ничего из того, что предрекал нам противник не произошло. Это стало возможным благодаря прежде всего гражданам России, нашей собранности и готовности к вызовам и к работе в сложных условиях. Но это и результат работы правительства. Михаилу Мишустину удалось собрать эффективную, современную команду заинтересованных людей, хорошо выстроить деятельность. Это приносит результаты», – сказал Путин.

