Другой Петербург. 12 фактов о том, как выглядел наш город в XVIII веке

Вид Невского проспекта от Полицейского моста с домом графа А.С. Строганова (фрагмент). Неизвестный художник по гравюре Г.А. Качалова и Е.Т. Внукова с рисунков Михаила Махаева Поделиться Поделиться





До середины января в Михайловском замке можно увидеть Петербург таким, каким его не застала фотография, и по-другому открыть для себя прошлое его центральных улиц, забытые старые названия и перспективы. «Фонтанка» собрала несколько самых заметных фактов об утраченном облике города, каким он был в первые три четверти века своего существования.



Выставка под скромным названием «Петербург Михаила Махаева», подготовленная куратором Юлией Ходько, — это целый ряд залов с большеформатными гравюрами. В них есть доля художественного домысла: у автора была задача создать образ пышного имперского Петербурга, новой столицы, такой, чтобы она вызывала восторг. Но при этом автор опирался на реальные проекты, в том числе еще только находившиеся в стадии реализации. Приукрашал: мог, например, где-то, чтобы создать ощущение плотной застройки, перевернуть здание на 90 градусов — как сделал это на Васильевском острове. Но и старался немало: искал ракурсы такие, чтобы картинка не была плоской — рисовал с деревянных сооружений, которые специально возводили на льду, и забирался на триумфальные арки, которые стояли на Невском проспекте.

1. До нынешнего здания Адмиралтейства Андреяна Захарова на его месте было другое, и его окружали рвы. Адмиралтейство было возведено как верфь, а верфь во времена Северной войны надо было защищать, как крепость. Поэтому здание Ивана Коробова (построено в 1732–1738 годах), что зафиксировано на рисунках Михаила Махаева, было окружено рвами, которые были уничтожены в начале XIX века. А шпиль с корабликом «достался» ему еще от первого, петровского здания Адмиралтейства, над которым он вознесся в 1719 году (оригинальный кораблик был заменен в 1815 году, а затем в 1886-м). Особенно выразителен рисунок, который Махаев делал с не сохранившихся Адмиралтейских триумфальных ворот, стоявших на Невском возле Мойки.

Проспект Адмиралтейства и около лежащих строений с частью Невской перспективной дороги в западную сторону. Офорт Григория Качалова по рисунку Михаила Махаева Поделиться Поделиться





2. Петропавловский собор неоднократно горел от удара молнии и даже лежал в руинах. На рисунке «Вид вниз по Неве от Петропавловской крепости», который Махаев делал в 1759–1760-х годах, — сначала на натуре, а потом в мастерской — изображен Петропавловский собор, который на тот момент лежал в руинах, разрушенный пожаром после удара молнии.

Санкт-Петербургская на Неве реке крепость. Гравюра Никиты Челнакова по рисунку Михаила Махаева Поделиться Поделиться





3. Одной из архитектурных доминант близ стрелки Васильевского острова был Гостиный двор, построенный Доменико Трезини перпендикулярно зданию Двенадцати коллегий (на рисунках Махаева изображен параллельно). До наших дней дошел только южный корпус этого здания: хоть оно и было прочным, в 1910 году его западный корпус за ненадобностью стали разбирать и взрывали динамитом. Площадь называлась Коллежской, она по одному из проектов должна была стать главной административной площадью города. На рисунках Махаева запечатлено, что на ней проводили, в том числе, публичные наказания.

Михаил Махаев. Вид Государственных коллегий и Биржи (Гостиного двора) Поделиться Поделиться





4. Вдоль здания Двенадцати коллегий в 1730 году был прорыт канал, соединявший Большую и Малую Неву, однако вскоре он был засыпан

5. До нынешней Биржи Тома де Томона была другая, архитектора Кваренги, но ее не достроили и разобрали. А перед нынешней намыли 123 метра, так что спуск к воде с шарами — это намывная территория.



Михаил Махаев. Вид Биржи и Гостиного двора вверх по Малой Неве Поделиться Поделиться





6. На набережной Невы у стрелки Васильевского острова стоял дворец Прасковьи Федоровны (вдовы царя Иоанна Алексеевича), восточнее нынешнего здания Кунсткамеры. После смерти Прасковьи Федоровны в середине XVIII века в нем располагались художественные мастерские Академии наук, где и работал Махаев.

Проспект вниз по Неве реке между Зимним Ее Императорского Величества домом и Академией Наук (фрагмент). Гравюра Григория Качалова по рисунку Михаила Махаева Поделиться Поделиться





7. На Невской перспективной дороге (Невском проспекте) стояли двое триумфальных ворот — Аничковы (у Фонтанки) и Адмиралтейские (у Мойки). Они были прекрасными точками для зарисовок Махаева. И с них открывался роскошный вид. Например, с Аничковых ворот он зарисовывал Аничков дворец, который в действительности был завершен только через год после того, как рисунок Махаева был закончен. По другую сторону Невского, на том же берегу Фонтанки, при этом изображены деревянные одноэтажные дома Гофинтендантской конторы, которые были снесены через год после выхода альбома в 1754 году, а на этом месте начали возводить Шуваловский дворец. На рисунке, сделанном с Адмиралтейских ворот, по нынешней четной стороне Невского на месте здания Голландской церкви стоит одноэтажный дом, принадлежавший одному из первых архитекторов Петербурга — Жану-Батисту Леблону.

Проспект новопостроенных палат против Аничковских ворот от восточной стороны с частью Санкт-Петербурга и Невской перспективной дороги от реки Фонтанки. Гравюра Якова Васильева по рисунку Михаила Махаева Поделиться Поделиться





8. Зелёный мост ранее назывался Полицейским, потому что почти сразу за ним на берегу Мойки находилось здание Главной полицмейстерской канцелярии — с башней.

Проспект Невской перспективной дороги от Адмиралтейских триумфальных ворот к востоку (фрагмент). Григорий Качалов по рисунку Махаева Поделиться Поделиться





9. На месте Казанского собора был другой, по архитектуре похожий на Петропавловский, — Церковь Рождества Пресвятой Богородицы архитектора Михаила Земцова в стиле Петровского барокко (виден на изображении выше). Здание построили между 1733 и 1737 годами, его купол был деревянным, а над входом располагалась колокольня. Туда был перенесен список с Казанской иконы Божией Матери XVI века. В храме отмечали победы русской армии. Однако окружающая застройка становилась все пышнее, и возникла потребность в более заметном архитектурном сооружении, что и повелел сделать Павел I в 1800 году, вдохновившись архитектурой Рима.

10. В Петербурге были подъемные мосты по модели голландских — например, через Старый Дворцовый канал, как раньше называли Зимнюю канавку. Голландские мосты, предназначенные для небольших каналов, должны были легко и часто разводиться — для этого использовалась конструкция, которую до сих пор можно увидеть, например, в Амстердаме: подъемная часть моста тросами и балками соединяется с противовесом, который закреплен на высоте.

Михаил Махаев. Вид на старый Зимний дворец и канал, соединяющий Мойку с Невою Поделиться Поделиться





11. На месте Михайловского замка стоял деревянный летний дворец Елизаветы Петровны, построенный Растрелли в 1741–1744 годах. Дворец предназначался для Анны Иоанновны, но въехала в него уже Елизавета Петровна. Дворец имел картинную галерею, по которой можно было пройти из дворца в Летний сад (она в своем составе имела мост). Дворец пришел в запустение к концу XVIII века, и его было решено разобрать. Приказал это сделать и построить на этом месте Михайловский замок Павел I, который родился в 1754 году именно в летнем дворце Елизаветы Петровны.

Проспект Летнего Ее Императорского Величества дому с северную сторону — гравюра Алексея Грекова по рисунку Махаева Поделиться Поделиться





12. Нынешний Исаакиевский собор Огюста Монферрана — уже четвертый. В первой деревянной Исаакиевской церкви в 1712 году венчались Петр Первый и Екатерина Алексеевна. Вторая церковь, по проекту Георга Маттарнови, была заложена в 1717 году и имела шпиль высотой со шпиль Адмиралтейства. Именно ее можно увидеть на рисунках Махаева. Третий собор проектировал Антонио Ринальди, однако собор не был закончен, а завершавший работу Винченцо Бренна исказил пропорции, и храм, освященный в 1802 году, вышел неудачным, и его почти сразу решили перестроить.

Михаил Махаев. Вид по реке Мойке от Крюкова канала и дворца графа П.И. Шувалова (1759) (фрагмент). Дворец Шувалова находился рядом с участком, где потом выстроят Юсуповский дворец. Вдали видны купол и колокольня церкви Исаакия Далматского и подъемный Синий мост. Деревянная набережная — плод фантазии Поделиться Поделиться





Изображения предоставлены Государственным Русским музеем