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    Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?

    2669
    1 комментарий

    Фонтанка под своим нынешним названием известна с 1724 года, до того она была Фонтанной рекой, питавшей водой фонтаны Летнего сада. Еще раньше ее называли просто малой речкой или безымянным ериком (ерик — протока, вытекающая из реки и впадающая в нее же, как Фонтанка в Неву). А новгородцы в 1500 году и вовсе называли её Голодушей. А что еще мы знаем о петровском прошлом Петербурга?

    Фото: А.Венецианов. Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга. 1838
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    Специально к 350-летию со дня рождения Петра I Институт культурных программ выпустил книгу Алексея Владимировича, Алексея Ерофеева и Андрея Рыжкова «Петровские топонимы Петербурга». Информацию оттуда мы использовали для этого теста.

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    Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?

    Начало положено, для всего остального есть интернет

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?

    Хороший результат, но книгу все-таки рекомендуем почитать, вам будет интересно

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?

    А вы, случайно, не с петровских времен тут?

    Поделитесь результатом

    Фото: А.Венецианов. Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга. 1838

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    Комментарии (1)

    274480869
    Двоешник я.) Коме интернета, посоветуйте умную книгу о петербуржской топонимике
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