Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?

Фонтанка под своим нынешним названием известна с 1724 года, до того она была Фонтанной рекой, питавшей водой фонтаны Летнего сада. Еще раньше ее называли просто малой речкой или безымянным ериком (ерик — протока, вытекающая из реки и впадающая в нее же, как Фонтанка в Неву). А новгородцы в 1500 году и вовсе называли её Голодушей. А что еще мы знаем о петровском прошлом Петербурга?

