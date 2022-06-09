Фонтанка под своим нынешним названием известна с 1724 года, до того она была Фонтанной рекой, питавшей водой фонтаны Летнего сада. Еще раньше ее называли просто малой речкой или безымянным ериком (ерик — протока, вытекающая из реки и впадающая в нее же, как Фонтанка в Неву). А новгородцы в 1500 году и вовсе называли её Голодушей. А что еще мы знаем о петровском прошлом Петербурга?
Специально к 350-летию со дня рождения Петра I Институт культурных программ выпустил книгу Алексея Владимировича, Алексея Ерофеева и Андрея Рыжкова «Петровские топонимы Петербурга». Информацию оттуда мы использовали для этого теста.
Что при Петре I называли Ямаккайоки?
Где находилась Французская слобода?
А где Хамовая слободка?
Городовой остров — это какой?
Куда пойдем на Обжорный рынок?
Где еще у нас были линии?
Что такое Мья?
Что построили на Поповой мызе?
У какого моря начинал строить Петербург Петр I?
Ауттула — это где?
Шутишный канал это…
А Княжеский остров?
Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?
Начало положено, для всего остального есть интернет
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Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?
Хороший результат, но книгу все-таки рекомендуем почитать, вам будет интересно
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Мья, Шутишный канал и три Летних сада. Знаете ли вы топонимы Петербурга петровской поры?
А вы, случайно, не с петровских времен тут?