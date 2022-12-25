Эти фото Петербурга никто не видел 100 лет: «Фонтанка» показывает уникальные снимки из загадочного «ящика»

Дети позируют с паровым трамваем на Невском проспекте, а по Фонтанке ходят на веслах и рекламируют коньяк. Уникальные фото Петербурга начала прошлого века сто лет пылились в глубине семейных архивов. «Фонтанка» показывает их впервые.



Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Всё началось с того, что антикварный французский прибор Taxiphote попал в руки ведущему канала «Жизнь барахольщика» Александру. По его словам, потомок фотографа, который его отдал, считал старый ящик просто чем-то вроде фотоаппарата. Но барахольщик опытным взглядом сразу же определил в нем популярный в начале века стереоскоп. Такие сейчас можно найти в музеях.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Когда Александр обнаружил внутри него стеклянные фотокарточки, то не мог поверить своей удаче — на него смотрели уникальные снимки улиц Петербурга и пригородов начала прошлого века. Еще и в 3D. Всего их около трехсот штук. Пока оцифровать удалось лишь совсем малую часть. Александр пролистал для нас первые полученные снимки.



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Вот памятник Александру III на Знаменской площади. Сейчас это площадь Восстания. На ограде сидят люди в шляпах и платках, вместо гостиницы «Октябрьская» — Grand Hotel du Nord. Вывески предлагают «Искусственные зубы» и «Увеличение портретов».

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«Паровой трамвай — моя самая любимая фотография. Я краем уха слышал об их существовании. Они были всего лет пять, перед электрическими. Интересный двухъярусный состав. А на фото стоят дети владельца фотоаппарата», — рассказывает барахольщик.



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Екатерининский сад, фото в сторону библиотеки — прохожие сидят на скамейках. В стереоскопе на переднем плане выделяется позирующая девочка.



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Еще один снимок — вид на Фонтанку с Аничкова моста. На реке насыщенная навигация, рекламируют коньяк, а кто-то даже плывет на лодке с веслами.



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«Пушкинская площадь. Очень оживленно: люди, машины, повозки. Стоит памятник Александру Сергеевичу, в правом углу лавка «Мясо и зелень», — описывает Александр. Каждый снимок можно разглядывать часами. Детализация потрясающая.



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Некоторые фото подписаны по датам. Например, доходный дом Хренова на Таврической улице снят в 1910 году, Владимирский собор — в 1913 году.



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На снимках, судя по подписям, — Сестрорецк, Петербург, Гатчина, Мариенбург, Черная речка. Есть и заграница, например Стокгольм. Но в основном это семейные фото начала прошлого века: прогулки по лесам и паркам с собакой, люди большими компаниями едят, пьют чай и выстраиваются для семейных портретов. На одном из них все поколения семьи от мала до велика — мы насчитали 15 человек.



Как выяснила «Фонтанка», на снимках семья купцов Валуйских, родом из Ельца в Орловской губернии. Сейчас это Липецкая область. Авторы фотографий из коллекции — поэт, инженер, геолог Борис Владимирович Валуйский и его отец — Владимир Мелитонович Валуйский.



В XVIII веке Василий Никифорович Валуйский основал первый в Ельце кожевенный завод. У Валуйского было два сына — Николай и Дмитрий, которые продолжили семейное дело до национализации 1917 года. У Николая появился сын Мелитон, у него — сын Владимир, а уже в его семье в 1895 году родился Борис Валуйский.

Отец Бориса — Владимир — после окончания московского института получил в Екатеринославле (позднее Днепропетровске) место инженера и проработал там до 1905 года. Когда он замещал директора завода, рабочие начали бастовать, и он удовлетворил их требования. А когда вернулся директор, то он решение о надбавках признал незаконным, а Владимира уволил.

После этого Владимир Мелитонович собрал всю семью, вместе с сыном Борисом, и переехал в Петербург. Они поселились на Невском проспекте, 153. Сейчас это дом напротив администрации Центрального района. Много гуляли по городу и путешествовали по России и за её пределы. Увлекались фотографией. То, что дошло до наших времен, — лишь малая часть коллекции.



Борис участвовал в Кронштадтском мятеже, год сидел в заключении, работал в проектном институте, пережил эвакуацию, после блокады работал начальником отдела в НИИ «Ленпроект», жил на Марата, объездил страну с геологическими экспедициями, много рисовал акварелью и писал стихи. Умер в 1981 году.

Коллекция перешла по наследству его внучатому племяннику Николаю Николаевичу Валуйскому, который сейчас готовит к изданию его дневники и описания редких домов города. Но это уже совсем другая история.

