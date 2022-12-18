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    Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками

    Но с вами такого не бывает! Или бывает?

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    1 комментарий
    Да, некоторые умудряются ошибиться даже в самой элементарной «шишке»
    Да, некоторые умудряются ошибиться даже в самой элементарной «шишке»Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    Отсидеть в школе несколько лет от звонка до звонка — не всегда достаточно для того, чтобы вынести из нее хоть что-то полезное (мел — не в счет). Неплохо бы окончить ее с кое-какими знаниями. Да и те, признаться, с годами куда-то теряются. И вот мы уже путаем «инцидент» с «инцедентом» и превращаем «воду» в «вино». Хотя, признаем, вторая ошибка нам даже нравится! Но есть слова еще проще. И тем не менее их многие умудряются написать неверно. А вы найдете среди представленных в этом тесте примеров правильные варианты?

    Просто найдите здесь верный вариант.

    А здесь надо найти сразу пару правильных выражений.

    Куда обычно людям ставят градусник?

    А здесь как правильно напишете — «исподтишка», «из-под тишка», «из подтишка» или еще как?

    А если мы хотим сказать, что кто-то смотрит из-под насупленных бровей?

    Что делает человек, когда устанавливает несомненность чего-нибудь? Например, врач делает это со смертью.

    Как назовем излишне чувствительного человека?

    Составляющие салата — это...

    Как называется высшая награда, вручаемая на соревновании?

    Уверены, это есть на каждой кухне

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    Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками

    Даже удивительно, что кто-то понимает ваш письменный русский

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками

    Всё не так плохо, но подтянуть русский язык не помешает

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками

    Русский для вас точно родной, но знания для того и созданы, чтобы иногда пропадать

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками

    Потрясающе! Вы не допустили ни единой ошибки!

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    Да, некоторые умудряются ошибиться даже в самой элементарной «шишке»
    Да, некоторые умудряются ошибиться даже в самой элементарной «шишке»Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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    Комментарии 1

    vic_5e4cd1938d1a818 Дек 2022 в 11:56
    Отличный тест. Интересно. Полезно.
    Продолжайте.
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