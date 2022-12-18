Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками

Отсидеть в школе несколько лет от звонка до звонка — не всегда достаточно для того, чтобы вынести из нее хоть что-то полезное (мел — не в счет). Неплохо бы окончить ее с кое-какими знаниями. Да и те, признаться, с годами куда-то теряются. И вот мы уже путаем «инцидент» с «инцедентом» и превращаем «воду» в «вино». Хотя, признаем, вторая ошибка нам даже нравится! Но есть слова еще проще. И тем не менее их многие умудряются написать неверно. А вы найдете среди представленных в этом тесте примеров правильные варианты?