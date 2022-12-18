Отсидеть в школе несколько лет от звонка до звонка — не всегда достаточно для того, чтобы вынести из нее хоть что-то полезное (мел — не в счет). Неплохо бы окончить ее с кое-какими знаниями. Да и те, признаться, с годами куда-то теряются. И вот мы уже путаем «инцидент» с «инцедентом» и превращаем «воду» в «вино». Хотя, признаем, вторая ошибка нам даже нравится! Но есть слова еще проще. И тем не менее их многие умудряются написать неверно. А вы найдете среди представленных в этом тесте примеров правильные варианты?
Просто найдите здесь верный вариант.
А здесь надо найти сразу пару правильных выражений.
Куда обычно людям ставят градусник?
А здесь как правильно напишете — «исподтишка», «из-под тишка», «из подтишка» или еще как?
А если мы хотим сказать, что кто-то смотрит из-под насупленных бровей?
Что делает человек, когда устанавливает несомненность чего-нибудь? Например, врач делает это со смертью.
Как назовем излишне чувствительного человека?
Составляющие салата — это...
Как называется высшая награда, вручаемая на соревновании?
Уверены, это есть на каждой кухне
Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками
Даже удивительно, что кто-то понимает ваш письменный русский
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Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками
Всё не так плохо, но подтянуть русский язык не помешает
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Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками
Русский для вас точно родной, но знания для того и созданы, чтобы иногда пропадать
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Русский не родной? 10 простейших слов, которые все пишут с ошибками
Потрясающе! Вы не допустили ни единой ошибки!