Заботливый хай-тек. Кто делает петербургский футбол технологичнее и доступнее

Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Газпром Арена» — одно из самых известных спортивных пространств Петербурга. Но так ли хорошо мы знаем его на самом деле? Зачем, к примеру, здесь нужны тахиометры? Куда уезжает футбольное поле во время концертов? И как увидеть тайную достопримечательность стадиона? В рамках проекта «Люди для города» мы побеседовали об этом и многом другом с теми, кто помогает арене становиться удобнее и гостеприимнее, создавая современный облик Петербурга.

Николай Егоренко — технический директор «Газпром Арены». Его миссия — сделать так, чтобы гигантская площадка — девять этажей, 287 000 кв.м — работала как часы.

Технический директор «Газпром Арены» Николай Егоренко Поделиться Поделиться





— Николай, в чем, на ваш взгляд, заключается технологическая уникальность «Газпром Арены»?

— Это один из самых северных стадионов мира, оборудованный одновременно выкатным полем и раздвижной крышей. Матчи проходят на натуральном газоне. Сохранять его качество помогают инженерные системы, посредством которых осуществляется полив, аэрация, дренаж, при необходимости — подогрев.

Конструкции поля весят почти 8 000 тонн и перемещаются на широких металлических катках по 18 рельсам. С лицевых линий расположены по 16 электрических тяговых модулей, которые обеспечивают передвижение поля. Оно выезжает под трибуной сектора D на специальную площадку за пределами стадиона. Если возникает необходимость переместить его зимой, агрономы укрывают специальным материалом и включается подогрев. Летом мы стараемся при первой же возможности выкатывать поле на улицу — трава лучше растет, если проводит какое-то время под солнцем, на свежем воздухе. При отсутствии такой возможности — раздвигаем крышу.

С момента открытия стадиона мы существенно оптимизировали и упростили процесс перемещения поля. В начале подготовка выкатывания занимала более суток, сейчас же нам для этого нужно максимум три часа.

Технический директор «Газпром Арены» Николай Егоренко Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— На стадионе всегда комфортно благодаря раздвижной крыше. Какого технического обслуживания требует такая конструкция?

— Механизм очень сложный, с большим количеством движущихся элементов, поэтому с ним работают разные специалисты. Одни следят за исправностью стационарных элементов, другие — за работой движущихся, третьи — за функционированием автоматизированных систем управления.

— Кто решает, когда крышу нужно открыть, а когда оставить закрытой?

— В день матча — генеральный директор стадиона, он же матч-директор, по согласованию с командой. Как правило, решение принимается по фактическим погодным условиям для того, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия как для зрителей, так и для футболистов. Между играми и мероприятиями решение принимаю я, учитывая пожелания главного агронома стадиона. Крышу открываем, только когда на улице стоит устойчивый плюс, в холодное время года крыша закрыта. Если нет сильного ветра, процесс открывания/закрывания занимает 25–30 минут.



Технический директор «Газпром Арены» Николай Егоренко Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Вернемся на минуту в прошлое. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша работа на «Газпром Арене» и что оказалось самым неожиданным.

— Моей основной задачей было принять стадион, зафиксировать его фактическое состояние и создать техническую службу, которая будет заниматься эксплуатацией. В дальнейшем — обеспечивать работоспособность того, что здесь уже есть, и развивать площадку. Считаю, мы весьма успешно с этим справились.

Психологически старт оказался достаточно сложным: не с кем было посоветоваться, так как аналогичных объектов — в такой климатической зоне и с настолько сложными конструкторскими и инженерными решениями — в России нет. Мы стали первопроходцами: самостоятельно все «притирали», отлаживали, меняли структуру технической дирекции, чтобы сделать ее оптимальной.

— Какая команда нужна для организации работы настолько масштабного и технологически сложного стадиона?

— Наша техническая дирекция насчитывает около 250 сотрудников и состоит из четырех подразделений. IT департамент отвечает за инфраструктуру информационных технологий и медиаосвещения. Департамент эксплуатации конструкций — за безопасное функционирование зданий и сооружений, а также текущий и капитальный ремонт. Инженерная служба обеспечивает эксплуатацию и ремонт всего инженерного оборудования стадиона. Плюс есть Департамент по подготовке производства, включающий в себя сметно-договорной и производственно-технический отделы, службу заказчика и другие подразделения. Узкоспециализированные профессионалы различных направлений полностью обеспечивают работу стадиона.



Технический директор «Газпром Арены» Николай Егоренко Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Какое мероприятие можно назвать самым сложным в вашей практике?

— Были задачи, которые сначала казались невыполнимыми. В 2019 году у нас должен был пройти концерт группы Rammstein. Немецкие организаторы приезжали к нам за год до намеченной даты, чтобы обсудить их пожелания и наши возможности. А за несколько месяцев до выступления группы мы узнали, что на следующий день после концерта у нас будет игра с ФК «Краснодар».

Разобрать и вывезти сложное сценическое оборудование, закатить поле в чашу стадиона и собрать его, расставить телевизионные камеры и т.д.— все это, как правило, занимает 3–5 дней. А тут нужно было сделать меньше чем за сутки. Мы восприняли эту задачу как вызов. Съездили на концерт Rammstein в Данию, чтобы посмотреть на процесс демонтажа сцены, записали, сколько времени занимает каждый этап, какие между ними перерывы. В итоге удалось существенно сократить время демонтажа и ускорить процесс, так что с момента окончания концерта до стартового свистка, начинавшего матч, прошло всего 19 часов.

— Сможете повторить этот подвиг?

— Сейчас такая задача воспринимается совершенно по-другому. Мы уже умеем это делать. На «Газпром Арене» работает настолько сильная команда, что, мне кажется, для нее нет недостижимых целей. По крайней мере, пока мы с такими не сталкивались.

— Как проходит подготовка стадиона к футбольному матчу?

— Обычно она занимает два дня. Для каждого из них существуют специальные чек-листы, где поминутно прописаны все действия: когда, кто и что должен делать. Мы как пилоты самолета, проводящие предполетную проверку. За 2–2,5 часа до того, как на стадион начнут заходить зрители, все службы отчитываются о выполнении задач и готовности к проведению матча.

— «Газпром Арена» — один из самых современных стадионов мира. Какое оборудование, установленное здесь, можно назвать наиболее высокотехнологичным? — На мой взгляд — систему мониторинга, охватывающую весь объект. «Газпром Арена» — масштабное и очень сложное с технической точки зрения сооружение. Его состояние обязательно нужно контролировать, чтобы своевременно выявлять возникающие дефекты и отклонения. Поэтому большое количество датчиков системы мониторинга размещено в металлических и железобетонных конструкциях. В 2021 году мы дополнительно установили электронные тахиометры, которые в режиме реального времени отслеживают их текущее положение в пространстве. Если происходит смещение какого-либо элемента, система сразу об этом сигнализирует.



Технический директор «Газпром Арены» Николай Егоренко Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Как изменилась «Газпром Арена» с момента открытия?

— Мы постоянно модернизируем стадион, стараясь сделать его более привлекательным и интересным для зрителей. Создаем зоны гостеприимства, оборудуем точки общественного питания. Увеличили до четырех количество экранов в чаше, установили круговой экран-фасцию, заменили устаревший спортсвет на современный и построили систему шоу-света, так что теперь можем не только показывать лазерно-световые представления перед матчами, но и приглашать петербуржцев на внематчевое световое шоу «Космос».

— Какие секреты есть у «Газпром Арены»? Чего не замечают люди, которые приходят сюда на футбол или концерт?

— На стадионе установлена довольно большая икона Божьей Матери «Державная». Она находится на седьмом этаже в секторе С, а увидеть ее можно из сектора А. Но без подсказки ее никто не замечает, так как она расположена под самой крышей. Мы считаем, что она нас оберегает.

— Какое место, по вашему мнению, сегодня занимает «Газпром Арена» в жизни петербуржцев?

— Прежде всего, «Газпром Арена» — родной дом для нашего любимого «Зенита». Известный факт: компания «Газпром», генеральный спонсор команды, много сделала для того, чтобы клуб развивался, становился сильнее и конкурентоспособнее. И, естественно, важную роль в развитии «Зенита» играет домашний стадион — комфортный, современный, соответствующий статусу Петербурга и клуба, являющегося лидером отечественного футбола. «Газпром Арена» — это нужный и важный для города объект. До его появления в городе не было площадки, где можно проводить и масштабные мероприятия на мировом уровне, такие как Чемпионат мира по футболу 2018, и большие концерты, собирающие до 60 000 зрителей.

Кроме того, «Газпром Арена» отличается интересным архитектурным обликом, поэтому она стала новой достопримечательностью — еще одним символом города и крупнейшим центром притяжения. Алина Новожилова, как и Николай, с «Газпром Ареной» — с начала ее истории как основной площадки футбольного клуба «Зенит». Она помогает людям с ограничениями по здоровью стать частью спортивного сообщества и получить доступ ко всем возможностям стадиона.



Алина Новожилова, менеджер по работе с маломобильными группами населения Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Как футбол и «Газпром Арена» появились в вашей жизни?

— На первый матч я пошла за компанию с лучшей подругой в 2002 году. Сначала болела за «Зенит» на стадионе «Петровский», а когда команда переехала на «Газпром Арену», мне предложили стать менеджером по работе с маломобильными группами населения. К тому моменту я уже занималась общественной деятельностью в этой сфере.

— Каким образом организована доступная среда на «Газпром Арене»?

— Она начинается за пределами стадиона — со специальной парковки и выделенных входов с турникетами, которые удобно использовать людям на колясках. Внутри для болельщиков с поражением опорно-двигательного аппарата установлены пандусы, работают лифты, предусмотрены удобные места, на пути к которым нет лестниц.

На стилобате — прогулочной зоне между верхним и нижним ярусами — расположено 141 место для болельщиков на колясках и столько же — для сопровождающих. Плюс здесь есть 40 мест легкого доступа для людей, которые передвигаются с помощью дополнительных опор. Сюда мы предлагаем пересаживаться зрителям, временно утратившим трудоспособность: например, тем, кто восстанавливается после травмы или операции.

Алина Новожилова, менеджер по работе с маломобильными группами населения Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для болельщиков с инвалидностью по зрению организован тифлокомментарий. На особой трибуне есть 50 мест с гарнитурами и еще 50 — для сопровождающих. Специально обученный человек рассказывает, что происходит на поле, чтобы такие зрители тоже могли полноценно воспринимать игру.

— В день матча предоставляются какие-то дополнительные сервисы?

— Так как коммерческий транспорт не подъезжает прямо к арене, от Петровской площади ходит специальный шаттл — для тех, кому тяжело добираться пешком от метро. Он привозит болельщиков к гейту 16, а после матча доставляет обратно. На стадионе в день игры работают сотрудники службы сопровождения маломобильных зрителей, которые помогают им добраться до места.

— Как особенные болельщики участвуют в жизни клуба — помимо посещения домашних матчей команды?

— Для маломобильных людей продуман специальный экскурсионный маршрут по «Газпром Арене». Недавно у нас появился гид, который знает язык жестов. Так что поближе познакомиться со стадионом могут и болельщики с инвалидностью по слуху. В дальнейшем мы планируем пригласить специалиста, чтобы проводить регулярные аудио-описательные туры для людей с инвалидностью по зрению.

Во время экскурсии гостям стадиона рассказывают о его истории, они проходят по стилобату, поднимаются в ложу и на седьмой — панорамный — этаж, откуда видно и город, и поле. Спускаются в спортивную зону, выходят к кромке поля. Для тех, кто болеет за «Зенит», самое интересное — это, конечно, посетить раздевалку: часть стадиона, которая обычно закрыта для публики.

— Почему для клуба и стадиона важно работать с болельщиками, у которых есть ограничения по здоровью?

— В жизни людей с инвалидностью есть масса барьеров. Первое, что мы можем изменить, — убрать то, что мешает им посещать футбольные матчи и другие мероприятия, поэтому «Газпром Арена» максимально приспособлена для особенных болельщиков. Кроме того, для них важна интеграция в общественную жизнь, в том числе в эмоциональном плане, а остальным нужно видеть, что люди с ограничениями по здоровью тоже существуют.

Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Как людям с инвалидностью, еще не бывавшим на стадионе, начать посещать матчи?

— Необходимо отправить по электронной почте заявку на бесплатный пригласительный билет. Вся информация есть на сайте клуба. Там же указан и телефон: можно позвонить — мы все расскажем и поможем.

Даже если «Зенит» играет в другом городе, маломобильные люди могут попасть на матч. Надо обратиться в клуб, я свяжусь с принимающей стороной и узнаю, как забрать или выкупить билеты. Мне хочется, чтобы больше болельщиков с инвалидностью посещало выездные игры, но пока их, к сожалению, немного.

Когда есть ограничения по здоровью, особенно страшно идти в новое место или туда, где много людей. Поэтому мы стараемся распространять информацию о доступных на арене сервисах: выпустили, например, серию видеороликов о том, как можно доехать до стадиона и какие места здесь есть.



Алина Новожилова, менеджер по работе с маломобильными группами населения Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— «Газпром Арене» недавно исполнилось пять лет. Как за это время эволюционировали сервисы для людей с ограничениями по здоровью?

— Стадион изначально строился с учетом особенностей разных болельщиков. Мы постоянно следим за изменением законодательства, появлением новых технических возможностей. Все это стараемся внедрять и потом масштабировать. Например, на трибуне с тифлокомментированием сначала было 30 гарнитур, и туда приходили 10–15 человек. Потом, когда больше людей узнали об этой возможности, мы увеличили число гарнитур до 50, и сейчас на каждый матч набирается 30–50 болельщиков.

Перед матчем со «Спартаком» мы открыли на трибуне B, на третьем этаже, сенсорную комнату со специальным наполнением. Этого еще нет ни на одном стадионе в России, хотя в Европе и США — уже распространенная практика. Она предназначена для людей с ментальными особенностями. Если во время матча им становится тяжело, они могут туда прийти, чтобы разгрузиться или, наоборот, тонизироваться.

ПАО «Газпром» Беседовала Мария Семенова

