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    «Космос» на «Газпром Арене» откроет новый для России формат шоу

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    На «Газпром Арене» в Петербурге 7 декабря состоится премьера стадионного шоу «Космос». Это лазерно-световое представление открывает новый для России формат современных зрелищ. Стадион превратится в гигантский космический арт-объект, а подсветка в стилистике звёздного неба позволит уже на подходе к арене ощутить близость космоса.

    Фото: fc-zenit.ru
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    Как сообщает ФК «Зенит», шоу расскажет историю космонавта, который изучает новые миры, изучая самого себя. Он многое преодолел, но всё это время был один.

    Закадровый текст от лица главного героя — космонавта озвучил капитан КВН-сборной Санкт-Петербурга, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев. Музыкальным фоном станут саундтреки к «Звездным войнам», «Дюне», «Интерстеллару», «Армагеддону», «Стражам Галактики» и другим фильмам, а также «комические» песни музыкантов — от Дэвида Боуи до Фрэнка Синатры. Мультимедиа и световые шоу разработала компания FoxMotion, участник международного фестиваля «Круг света», компьютерную графику — «Светологика», лазерные инсталляции и проекции — «Арт Медиа Технология». Стадион для шоу оснастят экранами общей площадью 3000 квадратных метров, лазерами на нескольких уровнях, более 2000 световых приборов.

    Фото: fc-zenit.ru
    Фото: fc-zenit.ru
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    «Уникальный зрительский опыт заключается и в том, что в продажу выходит всего 1000 билетов одного центрального сектора на каждый показ — таким образом, гигантская арена становится декорацией аудиовизуального путешествия для избранных», — отмечается в сообщении.

    Показы шоу будут проходить три раза в неделю.

    Фото: fc-zenit.ru

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