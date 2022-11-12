«Космос» на «Газпром Арене» откроет новый для России формат шоу

На «Газпром Арене» в Петербурге 7 декабря состоится премьера стадионного шоу «Космос». Это лазерно-световое представление открывает новый для России формат современных зрелищ. Стадион превратится в гигантский космический арт-объект, а подсветка в стилистике звёздного неба позволит уже на подходе к арене ощутить близость космоса.
Как сообщает ФК «Зенит», шоу расскажет историю космонавта, который изучает новые миры, изучая самого себя. Он многое преодолел, но всё это время был один.
Закадровый текст от лица главного героя — космонавта озвучил капитан КВН-сборной Санкт-Петербурга, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев. Музыкальным фоном станут саундтреки к «Звездным войнам», «Дюне», «Интерстеллару», «Армагеддону», «Стражам Галактики» и другим фильмам, а также «комические» песни музыкантов — от Дэвида Боуи до Фрэнка Синатры. Мультимедиа и световые шоу разработала компания FoxMotion, участник международного фестиваля «Круг света», компьютерную графику — «Светологика», лазерные инсталляции и проекции — «Арт Медиа Технология». Стадион для шоу оснастят экранами общей площадью 3000 квадратных метров, лазерами на нескольких уровнях, более 2000 световых приборов.
«Уникальный зрительский опыт заключается и в том, что в продажу выходит всего 1000 билетов одного центрального сектора на каждый показ — таким образом, гигантская арена становится декорацией аудиовизуального путешествия для избранных», — отмечается в сообщении.
Показы шоу будут проходить три раза в неделю.