Чипов нет, но вы держитесь. Промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





Производители приборов учета и другого оборудования просят Минпромторг разрешить им пользоваться импортными компонентами без потери статуса «сделано в России». Попытки государства стимулировать развитие отечественной радиоэлектроники могут поставить крест на импортозамещении конечной продукции, утверждают они.



Проблема дефицита радиоэлектронных компонентов обсуждалась в ходе конференции «Стандарты импортозамещения в промышленности», состоявшейся 24 ноября в Петербурге.



Достаточного количества радиоэлектроники, если не считать продукцию для оборонного комплекса, в России никогда не производилось, отмечает Дмитрий Спицын, генеральный директор ООО «Управляющая компания Взлет», специализирующегося на приборах учета для промышленности и ЖКХ. Но в 2022 году дефицит только усугубился, а требования по использованию отечественных компонентов, напротив, ужесточились.



После февраля из страны ушли западные поставщики импортного оборудования. При этом для России закрылись прямые поставки чипов и полупроводниковых заготовок, что привело к резкому падению объемов производства микроэлектроники. Минфин США ввел экспортные ограничения для поставок российским разработчикам чипов — АО «Байкал Электроникс», АО МЦСТ, НТТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис», ПКК «Миландр». А из-за спецоперации на Украине резко вырос спрос со стороны оборонных предприятий.

Мгновенного импортозамещения не случилось. Консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) в отчете «Микроэлектроника России: от дефицита к технологической независимости» оценила текущую потребность в микрочипах даже базового уровня (90 нм и более) в 30 тыс. пластин в месяц. Сейчас в стране производится только 8 тыс. пластин, хотя потенциальная производственная мощность составляет 26 тыс. «Критическая масса для обороны выпускается, но 70 % радиоэлектронной промышленности не работает», — прокомментировал Сергей Попов, заместитель генерального директора по связям с органами власти компании «Взлет».



В ближайшие годы дисбаланс, вероятно, будет только нарастать. По оценкам компании «Яков и партнеры», через пять лет совокупный спрос на чипы в РФ может увеличиться в два раза и достигнуть 60 тыс. пластин в месяц, в 2030–2035 годы — более 100–150 тыс. пластин.

«Отечественная микроэлектроника не в состоянии на сегодняшний день закрыть потребности, которые есть у изготовителей. Доля [российской] микроэлектроники, применяемой в наших приборах, не выходит за пределы статистической погрешности», — комментирует Андрей Мисюль, исполнительный директор ООО «Ракурс-Инжиниринг», которое занимается производством измерительных преобразователей в ОЭЗ Петербурга.



Российским предприятиям, использующим иностранные чипы, остановка производства пока не грозит. К примеру, «Взлет» наладил поставки необходимых компонентов. «У нас 33 параллельных импорта, хотя это уже не параллельный, а синусоидальный импорт», — прокомментировал Валерий Парфенов, генеральный директор ГК «Взлет». Но компания сталкивается со сложностями в таможенном оформлении такой продукции, добавляет он.

«В ситуации перевернутой логистики поддерживаем изменение и упрощение барьеров», — комментирует Андрей Мисюль. По его словам, «Ракурс» как системный интегратор сумел заместить почти все категории изделий после того, как иностранные вендоры покинули рынок. Формально используемые им контроллеры, коммутационное и коммуникационное оборудование являются российскими. Но на этом глубина импортозамещения заканчивается: если начать разбирать отечественные контроллеры, там обнаружится всё та же импортная микроэлектроника. Большая часть радиоэлектроники, которую использует «Ракурс» на своем собственном заводе по выпуску измерительных преобразователей, производится в Китае, Тайване, Канаде, США.



Но текущая политика Минпромторга по стимулированию производства отечественной радиоэлектроники может нанести ущерб импортозамещению конечной продукции, опасаются промышленники.

Речь о постановлении правительства РФ № 719 , которое устанавливает требование к продукции, произведенной на территории РФ. В частности, чтобы признать отечественным продуктом приборы для измерения или контроля расхода, с января 2022 года нужно, чтобы 90 % электронных компонентов (микропроцессоров, микроконтроллеров, схем памяти и интерфейсных микросхем) были также отечественной продукцией.



По словам Андрея Мисюля, ГК «Ракурс» как производитель аппаратно-программных комплексов обходит этот барьер из-за большой добавленной стоимости за счет ПО.

«Но как проходить, когда электроника должна на 90 % быть произведенной на территории РФ, я не представляю. Это нереальное требование на сегодняшний день для нашей продукции», — отмечает он.

«Взлет» получил для своей продукции статус российской для целей экспорта, но для внутреннего рынка его приборы отечественными не считаются из-за использования иностранной радиоэлектроники. По словам Дмитрия Спицына, бизнес и рад бы использовать отечественные чипы, однако нужной продукции просто нет.

По мнению топ-менеджера, законодательство разошлось с реальностью. Требования 719-го постановления опираются на стратегию развития радиоэлектронной промышленности. «Предполагалось, что к 2021–2022 году российской электроники будет много и надо стимулировать спрос», — комментирует он. Но выйти на нужные объемы не удалось, а обязательство использовать российское у бизнеса осталось.



Проблемы возникают и у производителей другого высокотехнологичного оборудования. Так, один из петербургских поставщиков оборудования для Росатома пока не может получить статус отечественной продукции, поскольку его поставщики такую сертификацию не прошли, отмечает Елена Желтухина, вице-президент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. Контрагенты далеко не всегда заинтересованы в получении такого статуса, поскольку не участвуют в госзакупках, добавляет она. О сложностях с подтверждением статуса российской продукции также рассказали представители компаний «Лазерный центр» и «Спецкабель».



Пока отсутствие статуса «российской продукции» не наносит ущерба отечественным производителям. Но бизнес опасается, что в рамках стимулирования импортозамещения власти начнут вводить те или иные преференции в госзакупках — например, запретят госкорпорациям и муниципальным заказчикам приобретать оборудование не российского происхождения.



Летом 2022 года Минпромторг уже предложил законодательно закрепить ограничения закупок иностранных товаров, сообщал РБК со ссылкой на ответ ведомства на обращение ассоциации «Спецавтопром». Ранее правительство установило норматив для госкомпаний по закупке отечественного ПО и компьютеров.

«Мы видим тенденцию, что государство, которое беспокоится о технологическом суверенитете, всё чаще выставляет требование при закупке оборудования, чтобы оно было абсолютно локализовано», — говорит Сергей Попов.

В целом появление такой господдержки отечественные производители приветствуют. Если ее не будет, рынок могут захватить китайские поставщики: их продукция для госкорпораций может оказаться более выгодной, нежели отечественная, которая неизбежно дорожает из-за усложнившейся логистики. «Мы загнемся, потому что не будет рынка сбыта», — подчеркивает Валерий Парфенов.



Чтобы не лишится преференций, участники рынка просят Минпромторг пересмотреть критерии по локализации радиоэлектронных компонентов или хотя бы перенести сроки на тот момент, когда отечественная радиоэлектроника выйдет на нужные объемы.

Ирина Желтухина предложила перейти к балльной системе оценке уровня локализации, которая, в частности, применяется для автомобильной промышленности. Так компании сами смогут планировать, за счет чего набрать баллы.

Евгений Лазаренко, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отметил, что переход к балльной системе сейчас обсуждается, и выразил надежду, что нужные изменения будут приняты. «В ближайшие годы критерии будут не такими жесткими», — заверил он.

Но о полном отказе от требований по локализации радиоэлектроники речи не идет. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе форума «Иннопром-2022» заявил, что долю российской радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке к 2030 году необходимо увеличить почти в шесть раз, с 12 до 70 % . Для этого нарастить производственные мощности по всем сегментам, а также радикально увеличить присутствие на внутреннем рынке.



По оценке компании «Яков и партнеры», на развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет потребуется 700–800 млрд рублей. Из них 400–500 млрд рублей понадобится на расширение локального производства оборудования для создания кремниевых пластин (являются основой для чипов) и оборудования для фотолитографии (нанесение рисунка схемы на пластины), а также на субсидирование научно-исследовательских работ в этих областях. Половину суммы необходимо будет выделить из бюджета. Еще 300 млрд рублей понадобится на развитие собственных компетенций в разработке и изготовлении как базовых, так и современных чипов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

