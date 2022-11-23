В приватизации усмотрели безнравственность. Похоже, национализация уже высадилась в порту Мурманска

Когда государство идет по пути реновации стратегических активов, а собственники, вложившие миллиарды, сопротивляются, к ним приходят силовики. Российские бизнесмены могут сделать выводы на примере ситуации в порту Мурманска, а заодно вспомнить, все ли у них политически безупречно в схемах приватизации своих предприятий.

Противостояние правительства Мурманской области и бизнесменов морского рыбного порта вскоре оценит в Петербурге 13-й апелляционный арбитражный суд. Ранее же государство вернуло себе акции «Мурманского морского рыбного порта» стоимостью 238 млн рублей, хотя актив был приватизирован в 2015 году.



Порт сейчас обеспечивает 14% перевалки рыбопродукции в России, около 30% на Северо-Западе и более 80% в Мурманске. Пропускная способность — 700 тысяч тонн/год, холодильные терминалы на 45 тысяч тонн, переработка, оптовые склады. На территории работает семья предпринимателей Романовых, в компании — 500 человек.



Что касается конфликта, то порт попал в программу «Реновация территории морского порта Мурманск». В планы входит строительство международного логистического рыбного терминала, на территории рыбного порта планируется снести здания на 53 га, где работают 50 предприятий.



По информации «Фонтанки», все началось год назад после аналитической справки ФСБ, где говорилось о нарушении бизнесменами закона о вложениях иностранцев в объекты стратегического значения. Покупателям вменили, что они не уведомили власти о том, что иностранная компания получила в залог акции компании-учредителя порта.

Вскоре ФАС предъявила практически политические претензии: «<...> Противоречит основам нравственности <...> направлена на завуалированное завладение нерезидентами стратегическим предприятием, бесцеремонно к российскому обществу <...> использованы лживые схемы по захвату организаций, обеспечивающих безопасность страны».

