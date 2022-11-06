Ничего не вижу, ничего не слышу. Петербуржца отправляют в зону СВО со слуховым аппаратом и в толстых очках

Родственники и близкие 41-летнего петербуржца Александра Углова бьют тревогу. Мужчину с тугоухостью и серьезными проблемами со зрением собираются отправить в зону спецоперации. О своих опасениях «Фонтанке» 6 ноября рассказала подруга семьи Мария.



Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





Все началось с того, что 23 сентября Александр Углов пришел в военкомат Фрунзенского района «для уточнения военно-учетных данных». Там же ему вручили новую повестку о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. Мужчину отправили в воинскую часть, расположенную в поселке Приветнинское. Углов ждал медосмотра или врачебной комиссии, но для тех, кто не взял с собой справок о состоянии здоровья, ничего из этого при мобилизации не предусмотрено.



Между тем, по словам Марии, у Александра диагностирована прогрессирующая тугоухость и сниженное зрение. Мобилизованный носит очки с толстыми стеклами и слуховой аппарат, без них он практически ничего не видит и не слышит. «Без очков плохо ориентируется, все расплывается, нет четкости, не видит лица людей вообще. Основное это слух, он сильно снижен, Александр с трудом общается, переспрашивает все время команды командира в части», – рассказала Мария. После недели пребывания в Приветнинском мобилизованный заболел. Высокая температура и полный спектр симптомов ОРВИ. Лекарства пришлось везти жене и друзьям.

Мария отмечает, что Александр неоднократно требовал проведение врачебной комиссии. Ему удалось добиться отправки в 442 госпиталь на Садовой с гайморитом. Там ему провели, по мнению семьи, недостаточные исследования без выставления степени тугоухости. Лор в заключении признал Углова ограниченно годным. Далее был госпиталь в Кронштадте, затем пациента снова вернули на Садовую. «Со слов вышестоящего начальства, 9 ноября он, как и многие мобилизованные, должен будет отправиться в зону СВО», – сказала Мария.

Александр Углов служил, был уволен в запас в звании старшего сержанта. В военных действиях не участвовал, женат, трижды отец – старшей дочери 18 лет, она учится на бюджете и находится на иждивении родителей. В первые же дни, по словам Марии, было написано заявление в Военную прокуратуру Фрунзенского района. Писали также губернатору Александру Беглову и в районный военный комиссариат. Теперь супруга Александра готовит иск в суд