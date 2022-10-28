СК проверяет версию о неисправности системы кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

Летчики-испытатели разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 потеряли сознание и перестали выходить на связь. Проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением, сообщает 28 октября Следственный комитет России.
С сотрудниками Иркутского авиационного завода проводятся следственные действия. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Как ранее сообщал «Коммерсантъ», в ходе расследования катастрофы Су-30СМ в Иркутске из обломков удалось извлечь параметрический самописец. Специалисты начали расшифровку. А вот система обеспечения экипажа кислородом уничтожена полностью, поэтому понять, что случилось с пилотами в полёте, затруднительно.