СК проверяет версию о неисправности системы кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

Летчики-испытатели разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 потеряли сознание и перестали выходить на связь. Проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением, сообщает 28 октября Следственный комитет России.



С сотрудниками Иркутского авиационного завода проводятся следственные действия. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

