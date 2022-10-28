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    СК проверяет версию о неисправности системы кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

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    4 комментария

    Летчики-испытатели разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 потеряли сознание и перестали выходить на связь. Проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением, сообщает 28 октября Следственный комитет России.

    С сотрудниками Иркутского авиационного завода проводятся следственные действия. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

    Как ранее сообщал «Коммерсантъ», в ходе расследования катастрофы Су-30СМ в Иркутске из обломков удалось извлечь параметрический самописец. Специалисты начали расшифровку. А вот система обеспечения экипажа кислородом уничтожена полностью, поэтому понять, что случилось с пилотами в полёте, затруднительно.

    23 октября в Иркутске, во 2-м Советском переулке самолет Су-30 рухнул на частный деревянный жилой дом, в котором жили шесть человек. Очевидцы поделились фотографиями и видео, на видео попал и момент падения. Начался пожар, охвативший 200 квадратных метров. Пилоты погибли, оба были профессионалами с большим стажем, один — заслуженным лётчиком-испытателем России. Жертв среди населения нет. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».

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    Комментарии 4

    VKuser27909228 Окт 2022 в 23:39
    Просто интересно - сколько дипломированных и опытных специалистов по сложной авиационной технике в штате СК? Осмелюсь предположить - 0 целочисленный. В США, где всякой авиатехники на порядок (в 10 раз), а то и на два (в 100 раз), больше, чем в РФ, авиационными (и не только) происшествиями занимается NTSB (Национальное бюро безопасности на транспорте). А всякие местные силовики, типа FBI, подключаются, только если есть подозрение на криминал, саботаж, терроризм.
    +0−0
    28005537828 Окт 2022 в 23:19
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е ви.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    altnec28 Окт 2022 в 23:03
    «Отдельное поручение – руководителям промышленного блока ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Вы – наши глаза на местах, и я прошу вас со своей стороны тоже отслеживать обеспеченность наших войск всем необходимым. О возникающих проблемах информируйте нас», – отметил Денис Мантуров.
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