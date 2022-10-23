Момент падения Cу-30 на дом в Иркутске попал на кадры видеорегистратора

Момент падения самолета в Иркутске попал в объектив камеры видеорегистратора. Съемка появилась в сети 23 октября.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на двухэтажный дом по улице Пржевальского в Иркутске упал самолет категории СУ, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
По данным местного МЧС, он разбился во время испытательного полета.
Из некоторых кадров, распространяющихся в интернете, можно сделать выводы, что самолет упал практически вертикально и на большой скорости.
Это уже второе падение военных самолетов в России за месяц. Ранее крушение самолета на жилой дом в Ейске унесло жизни 15 человек.