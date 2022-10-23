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    ТЕМА ДНЯ

    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    Момент падения Cу-30 на дом в Иркутске попал на кадры видеорегистратора

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    1 комментарий

    Момент падения самолета в Иркутске попал в объектив камеры видеорегистратора. Съемка появилась в сети 23 октября.

    Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на двухэтажный дом по улице Пржевальского в Иркутске упал самолет категории СУ, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

    По данным местного МЧС, он разбился во время испытательного полета.

    Из некоторых кадров, распространяющихся в интернете, можно сделать выводы, что самолет упал практически вертикально и на большой скорости.

    Это уже второе падение военных самолетов в России за месяц. Ранее крушение самолета на жилой дом в Ейске унесло жизни 15 человек.

    СУ-30 — двухместный истребитель поколения 4+. Этот самолет производится на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ). За время своего существования предприятие выпустило более 7000 самолетов 20-ти типов.

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    Комментарии 1

    Гарик123423 Окт 2022 в 14:38
    Что то слишком много самолетов начало падать…
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