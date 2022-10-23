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    ТЕМА ДНЯ

    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    В Сети появилось новое видео падения самолета в Ейске. Его приближение видно издалека

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    10 комментариев

    В телеграм-каналах утром 23 октября появилось новое видео падение самолета в Ейске, унесшее жизни людей. Ролик был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо в этот момент машин. Пассажиры автомобиля стали свидетелями последних шести секунд жизни Су-34, пролетавшего над жилыми домами и оживленной улицей.

    «Саша, тикай быстрее!» — говорит перепуганная пассажирка сидящему за рулем мужчине, вероятно, испугавшись, что пламя может дойти до них. Бегут люди.

    Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске во время выполнения учебного полета 17 октября, начался пожар. Погибли 15 человек. Основной версией следствие назвало техническую неисправность воздушного судна. Спасшиеся летчики допрошены, изъяты образцы топлива и документы с аэродрома. Основные работы по восстановлению жилого дома, пострадавшего от пожара, планируется завершить в мае 2023 года. Один из подъездов разберут полностью, еще два — частично.

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    Комментарии 10

    PapaKarlo23 Окт 2022 в 14:03
    Ужас....
    +2−0
    Pupin23 Окт 2022 в 14:03
    А про расстрел в части уже все позабыли, толком не назвав причину.
    +2−0
    Pilat23 Окт 2022 в 12:37
    Да, катапультировались реально за секунду до
    +4−0
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