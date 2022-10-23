В Сети появилось новое видео падения самолета в Ейске. Его приближение видно издалека

В телеграм-каналах утром 23 октября появилось новое видео падение самолета в Ейске, унесшее жизни людей. Ролик был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо в этот момент машин. Пассажиры автомобиля стали свидетелями последних шести секунд жизни Су-34, пролетавшего над жилыми домами и оживленной улицей.
«Саша, тикай быстрее!» — говорит перепуганная пассажирка сидящему за рулем мужчине, вероятно, испугавшись, что пламя может дойти до них. Бегут люди.
Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске во время выполнения учебного полета 17 октября, начался пожар. Погибли 15 человек. Основной версией следствие назвало техническую неисправность воздушного судна. Спасшиеся летчики допрошены, изъяты образцы топлива и документы с аэродрома. Основные работы по восстановлению жилого дома, пострадавшего от пожара, планируется завершить в мае 2023 года. Один из подъездов разберут полностью, еще два — частично.