СК озвучил основную версию падения самолета на жилой дом в Ейске

Главное военное следственное управление СК России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после падения Су-34 в Ейске, изъяла бортовые самописцы. И сейчас их изучают эксперты.
Как сообщает пресс-служба СК РФ 18 октября, основная версия следствия на данный момент — техническая неисправность воздушного судна.
В рамках расследования дела по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» допрошены спасшиеся летчики. А также проведен осмотр аэродрома, с которого вылетел СУ: изъяты образцы топлива и документы.
«Фонтанка» писала, что Су-34 во время выполнения учебного полета упал во дворе жилого дома в Ейске. После этого он загорелся, и загорелся жилой дом. Пилоты успели катапультироваться. По данным МЧС, к утру 18 октября среди погибших 10 взрослых и 3 детей.
Пострадавших — 19.