СК озвучил основную версию падения самолета на жилой дом в Ейске

Главное военное следственное управление СК России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после падения Су-34 в Ейске, изъяла бортовые самописцы. И сейчас их изучают эксперты.



Как сообщает пресс-служба СК РФ 18 октября, основная версия следствия на данный момент — техническая неисправность воздушного судна.



В рамках расследования дела по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» допрошены спасшиеся летчики. А также проведен осмотр аэродрома, с которого вылетел СУ: изъяты образцы топлива и документы.

