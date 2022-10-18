    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.76eur60.56

    СК озвучил основную версию падения самолета на жилой дом в Ейске

    10050
    3 комментария

    Главное военное следственное управление СК России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после падения Су-34 в Ейске, изъяла бортовые самописцы. И сейчас их изучают эксперты.

    Как сообщает пресс-служба СК РФ 18 октября, основная версия следствия на данный момент — техническая неисправность воздушного судна.

    В рамках расследования дела по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» допрошены спасшиеся летчики. А также проведен осмотр аэродрома, с которого вылетел СУ: изъяты образцы топлива и документы.

    «Фонтанка» писала, что Су-34 во время выполнения учебного полета упал во дворе жилого дома в Ейске. После этого он загорелся, и загорелся жилой дом. Пилоты успели катапультироваться. По данным МЧС, к утру 18 октября среди погибших 10 взрослых и 3 детей.

    Пострадавших — 19.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ18

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close