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    В Ейске, где самолёт упал на дом, уже 10 погибших взрослых и трое детей

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    Число погибших в результате трагедии в Ейске выросло до 13, среди них трое детей. Пострадавших в общей сложности 19. об этом утром 18 октября сообщает МЧС России.

    «Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек», — говорится в сообщении.

    Четверо пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую больницу. Остальные проходят лечение в самом Ейске.

    В ходе поисково-спасательной операции в Ейске были эвакуированы более 360 человек и спасены 68 человек. В том числе людей выводили из дома с помощью автолестниц. Разбор завалов закончен. Эвакуированных людей разместили в пансионатах и гостиницах.

    «Все принимаемые решения были верными. За три часа с пожаром справились полностью», — рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

    Российский самолёт Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал во дворе одного из жилых кварталов. Начался пожар, который охватил дом. Пилоты успели катапультироваться.

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