Число погибших в результате трагедии в Ейске выросло до 13, среди них трое детей. Пострадавших в общей сложности 19. об этом утром 18 октября сообщает МЧС России.
«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек», — говорится в сообщении.
Четверо пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую больницу. Остальные проходят лечение в самом Ейске.
В ходе поисково-спасательной операции в Ейске были эвакуированы более 360 человек и спасены 68 человек. В том числе людей выводили из дома с помощью автолестниц. Разбор завалов закончен. Эвакуированных людей разместили в пансионатах и гостиницах.
«Все принимаемые решения были верными. За три часа с пожаром справились полностью», — рассказал глава МЧС России Александр Куренков.
Российский самолёт Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал во дворе одного из жилых кварталов. Начался пожар, который охватил дом. Пилоты успели катапультироваться.