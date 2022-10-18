Число погибших в результате трагедии в Ейске выросло до 13, среди них трое детей. Пострадавших в общей сложности 19. об этом утром 18 октября сообщает МЧС России.



«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек», — говорится в сообщении.



Четверо пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую больницу. Остальные проходят лечение в самом Ейске.

