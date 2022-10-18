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    В Ейске ввели режим ЧС после крушения самолета

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    После крушения самолета Су-34 в Ейске ввели режим ЧС. Об этом 17 октября заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Также он уточнил подробности о выплатах пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей; каждый прописанный член семьи при частичной утрате имущества получит 50 тысяч рублей, при полной — 100 тысяч. В случае легкого вреда здоровью положено 200 тысяч рублей, среднего и тяжкого — 400 тысяч.

    «Эвакуированы 250 человек, в том числе 40 детей. Их отвезли автобусами в пункты временного размещения», — сообщает краевой оперштаб.

    Ранее «Фонтанка» писала, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

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