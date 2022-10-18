Взрыва не было, но слышали все. Что увидели МЧС и Минздрав в Ейске

Свыше десяти человек находятся в больнице после падения военного самолета Су-34 в жилом квартале Ейска и последовавшего за этим пожара. Помощь медиков понадобилась 19 пострадавшим. Об этом 18 октября заявил журналистам прибывший на место глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото: Министерство ГО и ЧС Краснодарского края Поделиться Поделиться





Четверых с легкими травмами медики после оказания помощи отправили домой. Четверо пациентов переведены в краснодарскую краевую больницу, эти люди находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Еще 11 лежат в Ейской ЦРБ, среди них — две беременные женщины, пишет РИА Новости. Четверо пострадавших детей находятся на лечении, все в состоянии легкой степени тяжести и удовлетворительной.

По информации Мурашко, на данный момент известно, что погибли три человека. При этом в МЧС докладывали о шести жертвах трагедии, а в оперштабе говорили, что пострадали 25 человек.

«Трое погибших: двое погибших на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинское учреждение с тяжелыми ожогами», — заявил министр.

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Глава МЧС Александр Куренков в свою очередь сообщил, что всего пострадали 22 человека, из которых, уточнили в ведомстве, трое погибли. Под завалами дома на Коммунистической улице еще могут быть люди. Рассказал он и о том, что взрыва при падении самолета не было, пожар произошел из-за загоревшегося горючего.



«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, всё понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края

О падении самолета и серьезном пожаре в доме на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске стало известно вечером 17 октября. В Минобороны подтвердили, что во дворе одного из жилых кварталов упал Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет. Пилоты катапультировались. В результате произошло возгорание, которое охватило многоэтажный дом с 1-го по 9-й этаж на площади 2 тысячи кв. метров.



По данным регионального Министерства ГО и ЧС, около полуночи пожар в многоэтажке был полностью потушен. Оттуда эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей. Их расселили по гостиницам и пансионатам.



Власти пообещали выплаты семьям погибших и пострадавшим. В Ейске введен режим ЧС. Спасатели разбирают завалы и занимаются ликвидацией последствий пожара. На место по поручению президента Владимира Путина прибыли главы МЧС и Минздрава. СК возбудил уголовное дело. Хроника событий — в нашей онлайн-трансляции.