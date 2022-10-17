Число погибших выросло. Военный самолет упал на жилой дом в Ейске: онлайн-репортаж

Губернатор Краснодарского края заверил, что пострадавшим оказывают максимальную помощь и продолжают искать тех, кто может находиться под завалами.

— А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размещать жильцов в новых квартирах, либо строить, — заявил он на месте ЧП.