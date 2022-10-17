Число погибших выросло. Военный самолет упал на жилой дом в Ейске: онлайн-репортаж

На жилой дом в Ейске упал самолет. Часть девятиэтажки охвачена огнем, слышны взрывы. Собираем всё, что известно о происшествии, в режиме онлайн.
Т.me
Школа в Ейске, из которой сегодня эвакуировали детей, завтра должна работать в штатном режиме.
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщило министерство ГО и ЧС.
Корреспонденты 161.RU прибыли на место ЧП. Дом, на который упал военный Су-34 до сих пор дымится, пожарные продолжают проливать здание.
Так выглядит сейчас улица в Ейске возле девятиэтажки, на которую упал
Ирина Бабичева, 161.RU
Губернатор Краснодарского края заверил, что пострадавшим оказывают максимальную помощь и продолжают искать тех, кто может находиться под завалами.
— А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размещать жильцов в новых квартирах, либо строить, — заявил он на месте ЧП.
оперштаб Краснодарского края
Телеканал «Кубань 24» показал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на место ЧП в Ейске.
«Кубань 24»
В оперштабе также сообщили, что в Ейск выехал Владимир Устинов — полпред Президента РФ в Южном федеральном округе.
По данным Telegram-канала Baza, число погибших увеличилось до 6 человек, раненых — до 27. Официально власти и спецслужбы информацию не подтверждают.
Трое погибших выпрыгивали с верхних этажей горящей многоэтажки, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Вокруг девятиэтажки, где упал военный Су-34, по-прежнему всё вокруг оцеплено. Данные о ЧП периодически меняются. Журналисты 161.RU собрали всё, что известно к этому часу.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что неподалеку к пострадавшему дому в Ейске приехали автобусы для доставки эвакуированных жильцов в пункты временного размещения.
opershtab23 / T.me
На месте трагедии в Ейске работают следователи. Оперативное видео:
Следком / T.me
Что будет с девятиэтажкой на Коммунистической, которая серьезно пострадала при падении военного истребителя и пожаре? Отвечают эксперты. В едином мнении они не сходятся.
6 человек не выходят на связь после трагедии в Ейске, сообщают в МЧС.
— Для тушения пожара задействовано более 410 человек и 105 единиц техники, — сообщают в МЧС. — Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Ростовской области направлены для оказания психологической помощи пострадавшим. Для проведения возможной санитарной эвакуации пострадавших в готовность приведена авиация МЧС России.
Очевидцы сообщают, что у дома на Коммунистической взрывались припаркованные автомобили. Рассказываем, что говорят местные жители о трагедии в Ейске.
По данным оперштаба на 21:15, число погибших увеличилось до 4. Пострадавших — до 25.
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Ейск.
По последним данным МЧС:
- угрозы близлежащим домам и строениям от пожара после падения самолета нет;
- при падении самолета в Ейске пострадал 21 человек;
- более 410 человек и 105 единиц техники привлечено для тушения пожара.
В центре Ейска организованы три пункта временного размещения пострадавших в ЧС: Дом офицеров, гостиница «Ейск» и ГДК, — сообщает глава Ейска Роман Бублик.
— В Доме офицеров всё готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю. Волонтеры готовы встречать пострадавших, которых должны привезти на автобусе. Для них подготовлены предметы личной гигиены, лекарства, подушки и пледы, — пишет Бублик.
В 2015 году Минобороны получило партию новейших бомбардировщиков для базы в ЮВО. Три Су-34 были приняты представителями инженерно-технических служб отдельного бомбардировочного авиационного полка, дислоцированного в Ростовской области. Там проверили готовность всех агрегатов и механизмов истребителей к эксплуатации в заданных режимах. Патрию бомбардировщиков в рамках гособоронзаказа передала военному ведомству компания «Сухой». С конца 2013 года это была пятая поставка новейших самолетов в авиаполк.
Дом продолжают проливать. Видео публикует губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Вениамин Кондратьев / T.me
По данным Baza, 4 человека числятся пропавшими без вести.
Пожар в доме Ейска после падения самолета потушен, спасатели обходят квартиры, сообщили в ЕДДС.
Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова рассказала о состоянии пострадавших.
— На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них 3 детей. Тяжелые — 7 взрослых и 1 ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших, — сообщила Минькова.
Жительница дома на Коммунистической, 20/1 Ирина рассказала, что не знает, в каком состоянии находится ее квартира. В пострадавший дом не пускают:
— Я живу с другой стороны этого дома. Работаю в ТЦ, ко мне зашел парень и говорит: «Упал самолет — видел». Все сразу начали звонить друг другу. Всё в огне. Это час пик. Люди домой пришли. Это такой оживленный район. Здесь и магазины, и дом — естественно, всё в огне. И люди уже дома.
«Мне начали звонить из дома, говорить, что не могут ни к кому дозвониться. Квартиры все в огне»
Ирина, жительница дома на Коммунистической
Сейчас подхожу: оцепили дом и трассу, никого никуда не пускают. Дорога перекрыта. Я даже не знаю, целая моя квартира или нет, — добавила женщина.
По данным Mash, у пострадавших при падении самолета в Ейске — отравление угарным газом и химические ожоги.
То, что летчики катапультировались, еще не значит, что они полностью виновны, но отвечать на серьезные вопросы им придется уже сегодня на койке госпиталя. Что могло привести к такой трагедии, объяснил «Фонтанке» специалист по авиационной безопасности и психологии, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов.
— То, что сейчас произошло, — я уверен, это случайность, нелепое стечение обстоятельств. Это редчайший случай. Я могу десятки случаев рассказать, как самолеты терпели крушение над населенными пунктами и летчики всегда до последнего старались минимизировать вред, — рассказывает Попов.
Девятнадцать человек пострадали из-за падения самолета у дома в Ейске, сообщает оперштаб. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть трое детей 8–10 лет с легкими травмами.
Так выглядит Су-34 — советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Их собирают в Новосибирске. NGS.RU рассказывает всё, что известно об этих истребителях.
Если коротко, по данным Минобороны, этот самолет может уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. А максимальная скорость полета — до 1,9 тысячи км/ч.
В центральной районной больнице Ейска развернули 11 коек реанимации и 8 операционных, сообщает заместитель губернатора.
На месте падения самолета развернули оперштаб. Жильцов близлежащих домов к месту ЧП в Ейске эвакуируют, сообщили в оперштабе.
Там также добавили, что в пострадавшем в ЧП с самолетом доме проживают порядка 600 человек.
Совсем рядом с местом падения Су-34 также находится детский сад. Показываем карту ЧП:
Су-34 упал в 150 метрах от 7-й школы Ейска — в момент ЧП в ней находилось несколько сотен детей.
Удар был такой силы, что задрожали стены, помещение заволокло дымом. Преподаватели оперативно собрали учеников и вывели на улицу, в сторону от пожара, сообщают очевидцы.
Другая местная жительница рассказала, что над городом в последнее время каждый день пролетало очень много самолетов — чаще, чем обычно.
— Две мои знакомые, которые живут в этом доме, слава богу, не пострадали. Одна из них живет на втором этаже, и взрыв от нее далеко. А вторая — на девятом этаже. У нее окна не на «Меотиду», а в другую сторону. Она сейчас вместе с остальными жильцами, стоят далеко. Их всех эвакуировали. Там работают сейчас спецслужбы. Горит ее подъезд. Говорит, там досталось всем квартирам — всё полыхает.
Женщина добавила, что эвакуированных жильцов отправляют в пункты временного размещения.
Огонь в доме на Коммунистической локализован, уточняют в МЧС.
Пострадали 130 квартир. Многоэтажку отключили от коммуникаций, соседнюю — эвакуируют. На месте все спецслужбы. Там дежурят машины скорой, пожарных и военных.
МЧС сообщает, что на данный момент известно о 2 погибших, еще 15 человек госпитализированы.
По предварительным данным, один человек погиб и еще десять пострадали. Об этом сообщают «Известия».
Mash опубликовал видео, на которое попал момент крушения
«Mash» / T.me
Собрали подборку видео последствий ЧП.
«Новости Ейск» / T.me
Пострадавший дом построен в 1988 году. В девятиэтажке 371 квартира. Это не панельный дом, а кирпичная многоэтажка с железобетонными перекрытиями. Управляющая компания — ТСН «Фортуна» с 02.04.2021.
Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов объяснил, как военный самолет мог упасть на жилой дом:
— Это серьезное происшествие, безусловно. Вероятнее всего, это произошло по одной из двух причин — ошибка пилота или неисправность самолета, — рассказал он MSK1.RU. — Конечно, можно еще говорить о плохом качестве топлива, например, но это уже менее вероятно. Если говорить о диверсии или теракте, то такое тоже возможно: если самолет летел на низкой высоте, то его могли обстрелять из ПЗРК, но это было бы видно с земли.
Уголовное дело возбуждено по факту крушения Су-34 в Ейске.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях крушения
— В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно, пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку, — заявил Кондратьев.
Людмила, местная жительница:
— Когда упал самолет, сын сказал, что начали взрываться еще и машины. Потому что он упал во двор, где стояли припаркованные автомобили. У меня в том доме два человека знакомых живут. Одна по работе, а с другой мы общаемся. Сейчас связи с ними нет — не могу дозвониться. Сын как раз проезжал там. Мороз просто по коже, что там с людьми.
Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск, сообщили в Кремле.
Также президент РФ поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета.
Очевидец передает:
— Там страшное. Полностью горит полдома с первого по девятый этаж. Постоянно [слышны] взрывы, вылетают окна. Сгорело примерно 30 квартир, говорят эмчеэсники по рации. Огонь такой, что на автовокзале люди чувствуют. Всё вокруг оцеплено. Машины не пропускают в ту сторону.
Прокуратура Краснодарского края ведет проверку по факту падения самолета. На место трагедии выехал краевой прокурор Сергей Табельский.
МЧС сообщает, что после падения самолета в многоэтажке в Ейске горят этажи с первого по пятый.
Глава Ейского района Роман Бублик написал у себя в телеграм-канале:
— В городе Ейске произошло ЧП — горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе.
По данным Mash, как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. Еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Жителям девятиэтажки, загоревшейся после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщили местные власти.
Очевидцы сообщают, что пилоты катапультировались. В Сети появилось фото с места ЧП, на котором видно парашютиста.
— Информация о погибших и пострадавших при ЧП в Ейске уточняется, — ГУ МЧС.
Огнем охвачены несколько этажей жилой девятиэтажки. На месте до сих пор слышны взрывы.
yipez / T.me
На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.
ТАСС пишет, что из-за падения самолета в 9-этажном доме повреждены как минимум 15 квартир. Огонь охватил 4 этажа.
Местная жительница Марина сообщила нам:
— Сейчас там всё оцеплено. Там девятиэтажка, как в город въезжаете — возле автовокзала. <...> Это рядом, там слева торговый центр «Меотида», а рядом эта девятиэтажка. Кажется, четырехподъездная. Одна часть горит полностью. Взрывы еще какие-то до сих пор. Сказали, что два пилота выжили.