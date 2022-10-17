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    Самолет упал на жилые дома в Ейске

    «Увидели яркую вспышку». Очевидцы – о падении самолета на дом в Ейске

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    Самолет упал на жилой девятиэтажный дом в Ейске в Краснодарском крае. Начался сильный пожар. Очевидцы делятся с «Фонтанкой» эмоциями и страшными кадрами.

    «Фонтанка.ру»

    «Мы стояли на балконе, – рассказала «Фонтанке» читательница Карина, которая находится в Ейске. – Услышали, что самолет какой-то летит. Увидели в отражении окон напротив яркую вспышку. Мы пошли на другой балкон и увидели, что горит дом, несколько подъездов. И продолжаются взрывчики такие, как боекомплект рвется».

    «Фонтанка.ру»

    «К месту со всего города едут автомобили специальных служб с сиренами и мигалками, – рассказала очевидица «Фонтанке». – Обычные машины оттуда разворачивают».

    По словам местного жителя, квартал, где упал самолет, находится между улицами Красная и Коммунистическая. Рядом с местом крушения — школа.

    О пострадавших сведений нет.

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