Су-30 разбился в Иркутске во время испытательного полета. Очевидцы публикуют фото и видео

Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Самолет Су-30 разбился во время испытательного полета в Иркутске. Об этом сообщает городское управление МЧС 23 октября.
По информации ведомства, самолет рухнул на частный деревянный жилой дом во 2-м Советском переулке в микрорайоне Ново-Ленино. После падения начался пожар на площади 200 квадратных метров.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет.
Известно, что самолет принадлежал ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и выполнял приемо-сдаточный полет. Для расследования причин катастрофы будет создана специальная комиссия.