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    ТЕМА ДНЯ

    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    Су-30 разбился в Иркутске во время испытательного полета. Очевидцы публикуют фото и видео

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    Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

    Самолет Су-30 разбился во время испытательного полета в Иркутске. Об этом сообщает городское управление МЧС 23 октября.

    По информации ведомства, самолет рухнул на частный деревянный жилой дом во 2-м Советском переулке в микрорайоне Ново-Ленино. После падения начался пожар на площади 200 квадратных метров.

    На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет.

    Известно, что самолет принадлежал ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и выполнял приемо-сдаточный полет. Для расследования причин катастрофы будет создана специальная комиссия.

    СУ-30 — двухместный истребитель поколения 4+. Этот самолет производится на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ). За время своего существования предприятие выпустило более 7000 самолетов 20-ти типов.

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