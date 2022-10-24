Власти Иркутска уточнили, сколько человек фактически жили в доме, на который упал самолет. Для помощи им привлекут спонсоров

Администрация Иркутска уточнила, сколько человек зарегистрированы и сколько фактически жили в доме на момент падения на него Су-30.



Из восьми зарегистрированных человек в здании жили шестеро: пятеро взрослых и один ребенок, сообщили ТАСС 24 октября в пресс-службе администрации города.



Подросток, уточняют власти, учился в кадетском классе МЧС. Его обеспечат всем необходимым в первую очередь.

