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    Власти Иркутска уточнили, сколько человек фактически жили в доме, на который упал самолет. Для помощи им привлекут спонсоров

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    4 комментария

    Администрация Иркутска уточнила, сколько человек зарегистрированы и сколько фактически жили в доме на момент падения на него Су-30.

    Из восьми зарегистрированных человек в здании жили шестеро: пятеро взрослых и один ребенок, сообщили ТАСС 24 октября в пресс-службе администрации города.

    Подросток, уточняют власти, учился в кадетском классе МЧС. Его обеспечат всем необходимым в первую очередь.

    Взрослым восстановили документы, а также акты гражданского состояния. Для оказания материальной помощи им чиновники планируют также привлечь спонсоров.

    Трагедия случилась вечером 23 октября. Во время лётных испытаний Су-30, принадлежащий ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», рухнул на двухэтажное частное домовладение в Иркутске. Очевидцы поделились фотографиями и видео, на видео попал и сам момент падения воздушного судна. Среди населения жертв нет, а оба пилота погибли. Они были профессионалами с большим опытом, один из них — заслуженный лётчик-испытатель России.

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    Комментарии 4

    ДЮрьевич24 Окт 2022 в 12:45
    Самолёт ВС РФ разрушил дом - а платить будут спонсоры? Интересная постановка вопроса
    +1−0
    Slava_Rossii224 Окт 2022 в 12:30
    А при чём тут спонсоры, власть не способна финансово ответить за свои ошибки?
    +1−0
    26377885124 Окт 2022 в 11:55
    А ПАО может быть спонсором?
    +0−0
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