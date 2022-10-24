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    Губернатор Иркутской области рассказал о пилотах Су-30

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    3 комментария

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о лётчиках, управлявших самолётом Су-30, который потерпел крушение в Иркутске в воскресенье. Один пилот был заслуженным лётчиком-испытателем России, второй — летчиком-испытателем третьего класса, тоже профессионалом своего дела.

    «С утра посетил семьи и сослуживцев погибших вчера летчиков», — пишет 24 октября иркутский губернатор в своём телеграм-канале.

    Он рассказал, что лётчик Максим Конюшин окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов», имеет медали Минобороны «За отличие в военной службе» III, II и I степени и два года назад получил звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У него остались жена и двое детей. Супруга и брат попросили похоронить Максима Конюшина в Москве на Троекуровском кладбище, где лежат его родители, в связи с чем администрация готовит обращение к мэру столицы Сергею Собянину.

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    «Небо было действительно его призванием», — подчеркнул Кобзев.

    Майор Виктор Крюков — военный летчик второго класса, лётчик-испытатель 3 класса. Родился на Украине в семье военного летчика, с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт, 10 лет назад с семьёй переехал в Иркутск.

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    «Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — пишет Кобзев.

    Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области уже завершили работы на месте крушения Су-30. Обломки пока там, работают следственные органы, передаёт 24 октября ТАСС.

    Местные жители рассказали журналисту, что вчера Су-30 долго летал над домами, затем послышался громкий звук, и люди почувствовали тряску, как при землетрясении.

    23 октября в Иркутске, во 2-м Советском переулке в микрорайоне Ново-Ленино самолет Су-30 рухнул на частный деревянный жилой дом. Очевидцы поделились фотографиями и видео, в том числе на видео попал сам момент падения. Начался пожар, охвативший 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет. Воздушное судно принадлежало ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и выполняло приемо-сдаточный полет. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».

    Это уже второе падение военных самолетов в России за месяц. Ранее крушение самолета на жилой дом в Ейске унесло жизни 15 человек.

    Су-30 — двухместный истребитель поколения 4+. Этот самолет производится на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ). За время своего существования предприятие выпустило более 7 тысяч самолетов двадцати типов.

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    ЛАЙК7
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    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ56

    Комментарии 3

    Безработный из Твери24 Окт 2022 в 08:45
    Это новая доктрина приказывает проводить учебные и испытательные полеты над жилыми массивами?
    Места мало?
    +0−4
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