Губернатор Иркутской области рассказал о пилотах Су-30

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о лётчиках, управлявших самолётом Су-30, который потерпел крушение в Иркутске в воскресенье. Один пилот был заслуженным лётчиком-испытателем России, второй — летчиком-испытателем третьего класса, тоже профессионалом своего дела.



«С утра посетил семьи и сослуживцев погибших вчера летчиков», — пишет 24 октября иркутский губернатор в своём телеграм-канале.



Он рассказал, что лётчик Максим Конюшин окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов», имеет медали Минобороны «За отличие в военной службе» III, II и I степени и два года назад получил звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У него остались жена и двое детей. Супруга и брат попросили похоронить Максима Конюшина в Москве на Троекуровском кладбище, где лежат его родители, в связи с чем администрация готовит обращение к мэру столицы Сергею Собянину.

