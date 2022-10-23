Тушение пожара на месте крушения Су-30 в Иркутске завершено — онлайн-трансляция

В Иркутске 23 октября военный самолет упал на двухэтажный дом. В этой онлайн-трансляции собираем все, что известно о происшествии.
Почти вся пожарная техника уже уехала, несколько машин только остались. В основном тут полиция и Росгвадия, людей держат за лентой, рассказыввает наш корреспондент Даниил Конин.
Улица рядом с местом крушения самолета Су-30
Даниил Конин
Соседний дом вообще не пострадал от крушения. В нем целые даже окна.
Пожарные машины выезжают с места крушения. Полиция попросила всех осводить проезд.
Даниил Конин
— Я встретился со всеми пострадавшими, 5 человек, 2 семьи. Разобрали все вопросы по восстановлению документов, по необходимой помощи. Во вторник семьи получат 100 тысяч рублей, которые положены по областному закону. Дальше будем работать индивидуально, — комментирует губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Осколков мелких тьма, они как шрапнель повсюду валяются, — рассказывает с места происшествия наш корреспондент Даниил Конин.
Так выглядит место крушения сейчас.
Даниил Конин
Пожарные, которые работают на месте, говорят, что тушение пожара завершено, сообщает наш корреспондент Даниил Конин.
Пожарные, в том числе с авиазавода, работают на месте происшествия. Место еще оцеплено.
А вот так выглядит дом, на который упал Су-30. Огня и дыма уже не видно.
Дом, на который упал Су-30 в Иркутске
Даниил Конин
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин полагает, что пока расследование этого дела не проведут, будет строжайший приказ все самолеты этого типа держать на аэродромах и не давать им вылетов.
— Мы с вами не знаем, то ли это горючее, то ли это диверсия, то ли это техническая ошибка, то ли это человеческий фактор. Гадать я не буду. Единственное, что я могу сказать — строжайшие меры будут приняты. Все самолеты этого типа останутся на аэродромах. Никто не взлетит, пока не будут выяснены все обстоятельства крушения самолета. Это что касается требований к авиации.
«Но в условиях СВО и военного положения здесь могут распространяться и действовать другие правила. Какие — знает только узкий круг лиц»
Андрей Кошкин, военный эксперт
Но что точно, ни один случай не останется без расследования, не останется без выводов, без решений. Это я гарантирую.
— Уточненный адрес пострадавшего дома — переулок 2-й Советский, 4. В нем проживает пять человек. В момент трагедии их не было дома. Предложили им временное размещение, — написал у себя в телеграме мэр Иркутска Руслан Болотов.
— Когда упал самолет, мы были дома, занимались своими делами. Неожиданно раздался резкий звук, треск, всё затряслось. Потом приехали пожарные. Сам момент падения не видел, мы же не сидели и не ждали, что будет самолет падать, — рассказал нашему корреспонденту мужчина из соседнего дома.
— Говорят, что дом нежилой, но я же видел, что туда заезжала машина, люди внутри были. Несколько раз ходил в мимо этого дома, там были люди, стояла машина во дворе. Не знаю, был ли там кто-то на момент падения, надеюсь, что нет, — добавляет он.
— После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. Сейчас необходимо как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
— Что касается самого крушения. Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов, — добавил он.
Военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин поделился своим мнением по поводу произошедшего:
И в Ейске, и в Иркутске аэродром расположен в городской черте. Бывает такое, что по каким-то причинам самолеты падают, но когда они падают в чистом поле — это один вариант, а когда на жилые дома — это совсем другое. К сожалению, у нас стали строить так, что приближаются к аэродромам — не соблюдают необходимые нормы и требования в строительстве жилья, поэтому случаются такие трагедии.
«Конечно, падение самолета — это трагедия, но когда он падает на жилые дома, на ничего не подозревающих людей — это безусловно удвоение трагедии»
Виктор Литовкин, военный обозреватель
Выход из сложившейся ситуации найти сложно. Надо переносить аэродромы, а это огромные деньги. Есть у нас сегодня такие деньги? Я думаю, что это еще большой вопрос.
— Я сегодня одну СУшку видел, всё нормально было. Вечером сидел дома, занимался своими делами. И тут — бам, резкий звук, похож на взрыв, пожар начался. Но всё быстро перекрыли, приехали пожарные, в том числе с авиазавода. Видел уже здесь начальника цеха окончательной сборки, где эти самолеты собирают, — рассказал нашему корреспонденту Александр, который работает на авиазаводе и живет в доме неподалеку.
Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов объяснил, как военный самолет мог упасть на жилой дом:
— Мне трудно сказать, новый самолет был или после ремонта. Если после ремонта, то есть у меня подозрения на контрафакт деталей, которые используются. Потому что причина падения, как правило, техническая неисправность. Может быть и ошибка пилотирования летчика. Но учитывая, что первый самолет при взлете, фактически там ошибку было допустить сложно. Складывается впечатление, что если это техническая неисправность, а вероятность этого процентов 70–80, может и больше, то у меня возникают подозрения и на контрафакт.
«То есть где-то кто-то решил нажиться, поставляет старые отреставрированные детали под видом новых. И из-за этого возникают аварии»
Юрий Кнутов, военный эксперт
Сейчас летчики летают много, СВО, ротация у них происходит, поэтому опыт, подготовка у них достаточно хорошие. Обслуживающий состав тоже активно готовится, участвует в подготовке самолетов. Может быть и ошибка, но это уже черные ящики покажут.
Местные жители все-таки говорят разное о том, жилой был дом или нет. Мы уже писали, что очевидец Дмитрий Лебедев сообщил нам, что дом нежилой. А вот один из мужчин, которые стоят в толпе на улице рядом с местом крушения, рассказал нашему корреспонденту Даниилу Конину, что дом выглядел как обжитой, рядом стояли машины.
Дмитрий Лебедев
Как рассказывает нам очевидец Дмитрий Лебедев, пострадал только один дом, выгорел полностью.
— Через пару минут после падения над местом пролетело еще пару самолетов и вертолет. Полиция, скорая и пожарные сработали оперативно. Оцепили проезд к дому. Собралась куча народу, кто просто посмотреть, мужики подходили, спрашивали, нужна ли помощь. Моя жена предложила свою помощь как врач, но пострадавших не было видно, сказали отойти в сторону и ожидать. Дом не был обесточен, поэтому когда начали тушить были четко видны искры. Минут через 15 начал стрелять шифер, народ начал отходить, говорят, что в доме могут быть газовые баллоны, — рассказывает он.
Напомним, к этому моменту МЧС сообщило, что открытый огонь в доме ликвидировали.
Местные жители рассказали нашему корреспонденту, что дом, на который упал самолет, был нежилой.
СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту падения самолета Су-30 в Иркутске. Отмечается, что он принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта.
— Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли, — говорится в сообщении.
Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании.
Пожарные ликвидировали открытое горение, сообщает региональное управление МЧС.
пресс-служба регионального управления МЧС
Видео с места падения самолета в Ново-Ленино
Даниил Конин
На Тельмана очень много людей. Это примерно в 300 метрах от падения, сообщает наш корреспондент Даниил Конин.
Фотографии с места крушения самолета в Ново-Ленино нам прислал Дмитрий Лебедев.
— Вдоль дороги разбросаны части фюзеляжа, самолета как такового не видно, видимо, силой взрыва всё разнесло. Наш в дом в 300 метрах от падения. Чувствовали толчок, как от землетрясения. Соседние дома целые, даже окна не пострадали от взрывной волны, — рассказывает Дмитрий.
Самолет проводил испытательный полет, сообщил Кобзев.
— Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32. Это частный дом, 100 квадратных метров на две семьи, — написал в своем телеграме губернатор Игорь Кобзев.
В Ново-Ленино большие пробки, рассказывает наш корреспондент Даниил Конин, который выехал на место крушения. Сотовая связь работает плохо.
— Мы вышли из дома, пока ждали лифт, я увидела, что на взлетке стоят пожарки. Он пролетел над нами, крутился как бочка. А потом увидели дым. Упал не на пятиэтажку, на частный сектор, очень много домов горит, мы проехали рядом, — рассказывает один из очевидцев.
Момент падения самолета попал на видеорегистратор.
Автор: Видео из паблика «ДТП38RUS»
Всего шесть дней назад 17 октября военный самолет упал на жилой дом в Ейске. 15 человек погибли, 43 — пострадали. Основной версией в деле о его крушении следователи назвали техническую неисправность.
Видео о том, что происходило в Ейске после крушения самолета
Городские порталы
МЧС корректирует информацию по ЧП.
Самолет упал по адресу Павла Красильникова, 30. Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 квадратных метров.
— Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, — говорится в сообщении.
UPD: примерно в 20:30 стало известно, что дом, на который упал самолет, находится по адресу 2-й советский переулок, 4.
По информации правительства Иркутской области, в Иркутске произошло крушение самолета
UPD: В текст внесена правка после уточнения адреса, ранее сообщалось, что самолет упал на дом на улице Пржевальского.