Тушение пожара на месте крушения Су-30 в Иркутске завершено — онлайн-трансляция

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин полагает, что пока расследование этого дела не проведут, будет строжайший приказ все самолеты этого типа держать на аэродромах и не давать им вылетов.



— Мы с вами не знаем, то ли это горючее, то ли это диверсия, то ли это техническая ошибка, то ли это человеческий фактор. Гадать я не буду. Единственное, что я могу сказать — строжайшие меры будут приняты. Все самолеты этого типа останутся на аэродромах. Никто не взлетит, пока не будут выяснены все обстоятельства крушения самолета. Это что касается требований к авиации.

