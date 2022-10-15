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    Александр Емельяненко женился на экс-супруге

    1988
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    Российский боец MMA Александр Емельяненко женился на бывшей супруге Полине Селедцовой. О бракосочетании пара рассказала в соцсетях 15 октября.

    Брак зарегистрировали в столичном отделе ЗАГСа. «Самый лучший день», — прокомментировал Емельяненко.

    Пара возобновила свои отношения летом 2021 года, когда боец готовился к поединку с Вячеславом Дациком.

    Емельяненко и Селедцова первый раз оформили отношения в 2015 году. Роспись прошла в Бутырском следственном изоляторе, где спортсмен находился по обвинению в нанесении побоев и изнасиловании 26-летней домработницы. Спустя три года супруги развелись.

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