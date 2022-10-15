Александр Емельяненко женился на экс-супруге

Российский боец MMA Александр Емельяненко женился на бывшей супруге Полине Селедцовой. О бракосочетании пара рассказала в соцсетях 15 октября.
Брак зарегистрировали в столичном отделе ЗАГСа. «Самый лучший день», — прокомментировал Емельяненко.
Пара возобновила свои отношения летом 2021 года, когда боец готовился к поединку с Вячеславом Дациком.
Емельяненко и Селедцова первый раз оформили отношения в 2015 году. Роспись прошла в Бутырском следственном изоляторе, где спортсмен находился по обвинению в нанесении побоев и изнасиловании 26-летней домработницы. Спустя три года супруги развелись.