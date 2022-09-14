Такого в Петербурге давно не было: пока хозяин в командировке, у него угнали машину за 10 миллионов

Редкий угон совершен в Петербурге: такие дорогие машины пропадают нечасто. О преступлении в Невском районе города «Фонтанка» узнала 14 сентября.
Чёрного кроссовера Genesis GV80 лишился 51-летний петербуржец за несколько дней до своего дня рождения. Сейчас он находится в командировке в Москве, поэтому заявление в полицию подал его знакомый. Машина почти новая, 2021 года выпуска, застрахована по ОСАГО и каско. Она стояла на улице Дыбенко. Последний раз её видели вечером 12 сентября, а днём 13-го её на парковке уже не было. Заявитель оценил ущерб в 10 326 000 рублей.
Полицейские изъяли видеозапись расположенной неподалёку камеры наблюдения. Кроме того, этот «Генезис» зафиксировала камера на КАД: он ехал от проспекта Энгельса к Выборгскому шоссе ближе к полуночи 12 сентября. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.