Экскурсовод должен знать, «как сточные воды очищаются канализацией». Иначе до Янтарной комнаты не доберется

Виталий Смольников/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Петербургские гиды должны знать ответы на 1200 вопросов. Иначе они не смогут проводить экскурсии и вообще, остаться в этом бизнесе. Участники рынка в растерянности — говорят, что вопросы «атакуют, как назойливый рой ос». «Фонтанка» прочитала билеты будущего экзамена для гидов, нашла их автора и спросила в комитете по развитию туризма: «Это навсегда?»

На сайте правительства Петербурга опубликован перечень «экзаменационных» вопросов, которые будут задавать гидам и экскурсоводам на первой аттестации. Краеведы, экскурсоводы, гиды-переводчики, ознакомившиеся с ним, спрашивают: что это?



Федеральный закон, по которому все гиды-переводчики, экскурсоводы и инструкторы-проводники должны быть аттестованы, вступил в силу 1 июля. Ранее действовавшие документы, в том числе аккредитационные удостоверения, обнулились, но они действительны до 1 января 2024 года. К этой дате надо выполнить все, что регламентирует новый закон, чтобы иметь возможность продолжать работать. То есть пройти аттестацию: для тех, кто пришел в профессию менее трех лет назад, в два этапа — письменное тестирование (30 вопросов) и устный практический экзамен — проведение отрывка экскурсии на заданную тему; для тех, у кого стаж в профессии больше трех лет, в один этап — устный экзамен.



1200 вопросов для квалификационного экзамена опубликованы на сайте правительства Петербурга 2 сентября. Вот некоторые из них: «2. Каково государственное устройство Российской Федерации?

4. Кто является в Российской Федерации источником власти?

9. Сколько в Санкт-Петербурге научно-исследовательских институтов?

12. Какое место по численности населения занимает Санкт-Петербург среди всех стран Европы?

16. Какой процент в Петербурге составляет население старше трудоспособного возраста?

44. Сколько людей пенсионного возраста проживает в Петербурге?



45. Какой размер средней пенсии на начало 2020-х годов?

19. Сколько в составе Российской Федерации субъектов, обладающих официальными границами и наделенных определенными правами и обязанностями?

20. Кто разрабатывает проект бюджета и программ социально-экономического развития Петербурга?



36. В чем заключается особый статус СПбГУ?

38. Какое соотношение преподавательского состава по отношению к обучающимся в Санкт-Петербургском университете?

36. Назовите старейшее предприятие, занимающее передовые позиции в современном производстве.



65 Сколько религиозных объединений Московского патриархата действуют в Петербурге?

80. Какое количество сточных вод Петербурга очищается канализационными сооружениями?

202. Является ли согласно Постановлению правительства РФ от 07.05.2022 № 833 аттестация обязательной для получения права на проведение экскурсий?

Вместо прозы Хармса

«Напоминают прозу Хармса, — поделился впечатлениями от прочитанного петербургский историк, краевед Лев Лурье. — Не понимаю, почему человек, который водит туристов в Янтарную комнату, должен знать процент очистки сточных вод в Петербурге? Скажите, «каково значение паузы в экскурсии?» К чему этот вопрос, что должен ответить на него экскурсовод? Он же не артист, у него нет четких правил: один говорит тихо, другой громко, один упирает на эмоцию, другой формален. Работа экскурсовода это искусство, он поет, как птица. Когда профессор читает лекцию или учитель ведет урок, должен ли он думать о том, какое значение в его речи имеет пауза?»



По мнению Лурье, в перечне много вопросов, которые не имеют однозначного ответа, например: «Кто лучше всего сочетал модерн и ампир?» («В творчестве какого архитектора органично сочетались черты нового стиля модерн и элементы классицизма?») Стили в архитектуре сочетали многие зодчие, экскурсовод не может выйти к своему слушателю и сказать — это хорошо, а это плохо, потому что наше мнение об архитектуре и об эстетике вообще оценочное. «Представьте, я скажу, что Пушкин лучше Лермонтова, поэтому сейчас я буду рассказывать вам о Пушкине, — говорит историк. — На меня этот опросник производит впечатление назойливого и даже атакующего роя из 1200 ос. И хочется спросить, кто это составлял?»



«Правильными считаются неправильные ответы»

Лев Лурье и большая армия экскурсоводов и гидов Петербурга увидели только собственно вопросы. Общественная организация «Содружество профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга» получила их на ознакомление с вариантами ответов. «Часть вопросов не относятся к сфере деятельности экскурсоводов, очень много ошибок, как в вопросах, так и в ответах — в датах, цифрах, я уже не говорю про орфографические и пунктуационные. По ним можно только понять, относятся ли они к компетенции гида или нет. В неопубликованных вариантах ответы еще хуже — в одних все ответы на вопрос правильные, в других — ни одного правильного нет. Есть такие, где правильными значатся неправильные ответы, — рассказала «Фонтанке» Светлана Селищева, председатель правления «Содружества». Она подчеркивает, что ни в Москве, ни в Калининграде, ни в Нижнем Новгороде нет 1200 вопросов, в основном 200–300 и меньше.

Эксперты этого аналога профсоюзной организации гидов обратились к разработчикам с предложением отредактировать вопросы для аттестации. Больше всего претензий к общественно-политической тематике, если таковой можно назвать вопросы, например, про ГОСТы или про «вузы, которые имеют право устанавливать свои образовательные стандарты». Раскритиковали они и вопросы по методике экскурсоведения, составленные на основе устаревших методичек 30-летней давности. И самое интересное — приводят примеры ошибок, заложенных даже в исторические вопросы/ответы.



Сколько случаев отречения от престола царствующих монархов известно за историю Дома Романовых?

А. Ни одного случая.

Б. Один случай.

В. Три случая.

Эксперты пишут: «Правильным указан ответ Б, хотя известно об отречении Петра III и Николая II».

Сколько раз за время правления Романовых менялось положение о престолонаследии?

А. 1 раз.

Б. 3 раза.

В. В правление каждого императора.

В ответах правильным указан пункт Б. Но положение о престолонаследии менялось лишь 2 раза — Петром I и Павлом I. Александр I дополнил его, Александр III внес правки, но акт о престолонаследии от 1797 года оставался в силе до 1917-го. То есть в предложенных вариантах правильного ответа нет.



Назовите архитектора, которому принадлежат проекты строительства двух храмов — Князь-Владимирского собора и костела святой Екатерины на Невском проспекте

А. А. Ринальди.

Б. Д. И. Гримм.

В. Д. Трезини.

Над проектом базилики Святой Екатерины Александрийской, а именно так правильно называется эта церковь, работали и Трезини, и Ринальди. Формулировка вопроса изначально вводит в заблуждение.



Разработчики теста: «Может быть, гордиться нечем»

Историк Лурье спрашивает: «Участвовали ли в составлении вопросов известные историки, краеведы, авторы путеводителей, сотрудники Музея истории города? В Санкт-Петербурге краеведение развито лучше, чем в целом по России, — на одном уровне с Венецией, Римом и Лондоном. Почему так беспомощно выглядит Санкт-Петербург при попытке оценить знания моих коллег? А среди них много известных людей. Например, к Татьяне Мэй на экскурсии приезжают специально из Москвы, к Павлу Котляру стоит длинная очередь. Почему люди, которые никогда не водили экскурсии или у них нет такого признания, как у Котляра, будут спрашивать у него, сколько жилых домов в городе имеют канализацию?».

«Фонтанка» выяснила, что разработкой занималась созданная в 2019 году Санкт-Петербургская современная академия по заданию комитета по развитию туризма. В комитете ответили на вопросы редакции об авторах вопросов и магическом числе 1200.

Из письма комитета по развитию туризма:



«Современная академия привлекла экспертов, профессионалов-практиков высокого класса.

Гаршина Н. Н. имеет огромный опыт работы, более 30 лет преподавала и преподает в настоящее время дисциплины в сфере экскурсионной деятельности в различных учебных организациях Ленинграда, Санкт-Петербурга (Институт культуры, «Городские курсы гидов и экскурсоводов», Современная академия) по дисциплинам «экскурсоведение», автор учебных программ по подготовке экскурсоводов и гидов. Имеет профессиональное образование. Тема учебного пособия Гаршиной «Экскурсоведение как учебная дисциплина». У нее большой опыт руководящей работы исполнительным директором Национальной академии туризма (около 10 лет). Наталья Николаевна является создателем многих тематических экскурсий по нашему городу.



Слепенкова О. В. является многие годы начальником экскурсионно-методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга, лектор многих учебных заведений Санкт-Петербурга по дисциплинам «История Петербурга», «Экскурсоведение». В соавторстве с Ольгой Викторовной выпущена книга «Петровский Петербург», занималась созданием и выпуском аудиогидов по Санкт-Петербургу, создатель тематических экскурсий по городу».



Как сообщили в комитете по развитию туризма, в апреле 2022 года на Экспертно-методическом совете по аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков Санкт-Петербурга были одобрены тематики вопросов, которые должны быть отражены в билетах для обязательной аттестации: «Считаем, что тематики вопросов глубоко проработаны в соответствии с целями и задачами обзорных маршрутов по Санкт-Петербургу и пригородам. (…) Предполагая востребованность процедуры аттестации, было принято решение подготовить 40 билетов по 30 вопросов (1200 вопросов), что и было отражено в техническом задании. Исполнители в срок предоставили указанное количество вопросов, сформированные в 40 билетов с ответами и ключами к ним».

«Фонтанка» поговорила с Натальей Гаршиной и выяснила, почему некоторые вопросы сами вызывают вопросы: «Мы дружно сказали тогда, что 1200 вопросов — это очень много. Я до сих пор считаю, что это был перебор. Но в октябре пойдут первые экзаменуемые, поработаем и до Нового года изменим вопросы, основываясь уже на практике. Нам говорят, что в вопросах много ошибок. Их трудно было избежать при таком объеме. Но я готова воспринять коррективы, которые вносит профессиональное сообщество, — говорит Гаршина. — Не могу сказать, что мы недовольны своей работой. Может быть, гордиться нечем, но, по крайней мере, огромный объем был выполнен».



По словам Гаршиной, до 1 октября есть возможность корректировки опросника — поступающие предложения обещают рассмотреть: «Но это будем делать уже не мы вдвоем, подключатся сотрудники туристского инфоцентра, комитета по развитию туризма, "«Содружества гидов-переводчиков и экскурсоводов"».



Сложность в выполнении поставленной задачи объясняют тем, что экспертный совет решил перечень вопросов разделить на 6 тем. Если с исторической тематикой проблем не было, уверяет Гаршина, то, например, вопросы по методике ведения экскурсии брать было негде: «Сравните: для получения аккредитации опросник состоял из 70 пунктов, всего 4 из них касались методики. А для новой аттестации стало уже 200. Где их брать?» Так, вероятно, и рождались вопросы вроде «значения паузы».

В «аккредитационных» было 13 вопросов по общественно-политической обстановке и жизни города, в новом перечне — 180. «Искали где могли, должны же мы выполнить контракт, — говорит Гаршина. — Включенные «с натяжкой» уйдут из опросника в следующем году. Надо работать над этим, а не просто возмущаться, что всё это не нужно. Ну, не всё же».



Как сообщила Гаршина, для подготовки к тестированию скоро будут опубликованы и варианты ответов ко всем вопросам, из которых экзаменующийся должен выбрать правильный. Так что если гиды напрягутся и вызубрят эти чудо-ответы к чудо-вопросам, аттестационное удостоверение на пять лет вперед у них в кармане.

А судьи кто? Кто войдет в аттестационную комиссию

Аттестация должна начаться в октябре. В комитете по развитию туризма, который по закону создает аттестационную комиссию, объяснили, кто и как будет экзаменовать экскурсоводов. Не менее двух третей состава комиссии, по распоряжению главы комитета по туризму, составляют представители туриндустрии, туристических образовательных организаций, музеев, а также науки и НКО в сфере культуры, истории, краеведения и искусствоведения, религиозных организаций. Это «Региональный союз предприятий туриндустрии — Северо-Запад», «Лига туроператоров Санкт-Петербурга», агентство «Эклектика», «Содружество профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга», Городской центр ХХI век, Санкт-Петербургская современная академия, Национальная школа гидов-переводчиков и экскурсоводов, Городское туристско-информационное бюро.



Эксперты будут проводить обе части квалификационных экзаменов — тестовую часть и практическое задание. По прогнозам специалистов комитета по развитию туризма, большинство будет сдавать сразу практическую часть. В Санкт-Петербурге из 6 700 всего аккредитованных на сегодня экскурсоводов и гидов-переводчиков около 4,5 тысячи имеют стаж более 3 лет.



«Интеллигентные люди» без заработка

Идея введения новых правил для туриндустрии в условиях пандемии, а потом и спецоперации вызывает недоумение тех ее представителей, которым не придется участвовать в письменном тестировании (стаж работы в отрасли более 3 лет).

«Все эти экзамены, аттестации — не помощь людям, которые сейчас вынуждены перестраивать свою жизнь — кто-то начинает преподавать, кто-то переучивается на работу с русскоязычными туристами в то время, когда въездной туризм сократился, — говорит Ольга Чиланова, англоязычный гид-переводчик. — Оказавшихся в сложной ситуации очень много, а всем, кто занимался только въездным туризмом, трудно найти себя в другой области. Мы сейчас пытаемся адаптироваться к серьезным переменам в жизни и профессии, а государство, которое должно бы проявить эмпатию и спросить, что нам нужно, создает дополнительные трудности».



«Наша саморегулируемая отрасль приносит деньги в бюджет, обеспечивает приличных, интеллигентных людей заработком, дает возможность подработать пенсионерам как раз в то время, когда остановилась огромная индустрия, связанная с приемом иностранцев. Существуют, конечно, и плохие экскурсоводы-невежды. Такие, что привлекают выдуманными легендами, у них все иконы мироточат и Павел I регулярно выглядывает из окна 2-го этажа Инженерного замка. Но наш опытный, поездивший по заграницам потребитель, не будет покупать плохие экскурсии. Поэтому умный экскурсовод сам хочет улучшить свой уровень профессионализма, его не надо к этому понуждать», — подтверждает Лев Лурье.

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев не разделяет пессимизма гидов. Он говорит, что работа по подготовке к аттестации выполнена в соответствии с новым федеральным законодательством и сроками, им установленными. Но «согласно договорённостям с экспертным сообществом (объединениями экскурсоводов и гидов) вопросы далее будут дорабатываться, ждём предложений. Так же как и идеи/предложения по изменениям в федеральное законодательство».



Без аттестации могут работать только избранные



Часть экскурсоводов и гидов-переводчиков заявила «Фонтанке», что не будет проходить аттестацию. Причины: первая — возраст, когда уже нет сил перестраиваться под новые правила; вторая — принципиальный отказ от аттестации. А отказываться от любимого дела не собираются — продолжат водить экскурсии по городу.

Формально, если у них нет документа о ранее пройденной аккредитации, в соответствии с новым законом, они должны уже сейчас отправиться на аттестацию. Если они этого не сделают, их ожидает штраф — вносятся изменения в КоАП, по которым для физлиц он составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Правда, как поясняют в «Содружестве», пока неизвестно, кто будет ловить нарушителей.

Требование к прохождению аттестации не распространяется на экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, официально работающих с религиозными организациями или их подразделениями, основной целью деятельности которых является паломничество. Те, кто работает на экскурсионных объектах или организовывает их показ в рамках образовательной программы (педагоги, например), тоже могут проводить экскурсии без аттестации.

