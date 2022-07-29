«Извините, вы умерли». Что делать, если чиновники записали вас в мертвые

Жительница Купчино внезапно оказалась один на один с бюрократической машиной, по необъяснимой причине признавшей петербурженку мертвой. Ей отказали в льготах, аннулировали паспорт и закрыли счет в банке.



Фото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Все началось с письма из Городского центра жилищных субсидий. Начальник отдела Субсидий и компенсаций 14 июля сообщала пожилой женщине, что положенные ей льготы прекращены «в связи со смертью получателя субсидии». Нелепость этого письма подчеркивалась тем, что адресовано оно было именно что той самой, мертвой, с точки зрения чиновника, пенсионерке. И возникло как ответ на некое заявление от нее же самой.



Что за заявление, кто его написал, о чем и почему — этого петербурженке никто объяснять не стал. Это все можно было бы принять за нелепую ошибку и просто отмахнуться. Но субсидии и правда прекратили приходить. Звонок в Центр субсидий подсказал направление, в котором надо двигаться, чтобы исправить ошибку — в паспортный стол.

Фото: читательница Галина Поделиться Поделиться





Женщина явилась в свое отделение. Походив по забитым людьми в очередях коридорам, она постучалась в один из открытых кабинетов: «Мне только спросить». Коротко описав ситуацию, она внезапно услышала: с вашим паспортом уже все в порядке, была ошибка, теперь он снова действителен. Порадовавшись, что так легко отделалась, пенсионерка ушла домой и на следующий день снова позвонила в Центр субсидий, чтобы вернуть себе льготы.



Однако там огорошили. После короткой консультации с паспортным столом в Центре субсидий сообщили: мало того, что паспорт все еще недействителен, так он значится в базах, как аннулированный, ее хозяйка признана мертвой и выписана из своей квартиры на Будапештской улице.

Разумеется, для 74-летнего человека слышать такое, мягко говоря, неприятно. Дождавшись приемного дня, она вновь пошла в свой паспортный стол, уже адресно — на прием к начальнику отделения. Однако перед этим пенсионерку ждал еще один удар. Попытавшись снять со своей карточки деньги, она выяснила, что ее счет закрыт. Она обратилась в свой банк и поняла, что тут уже не до шуток. Клерки растолковали ей: ваш счет закрыт, так как паспорт признан недействительным.



Так что на прием к начальнику отделения паспортного стола петербурженка шла уже в более чем расстроенных чувствах.



А во-вторых, через пару дней жительница Купчино обнаружила, что ее банковская карточка не работает. Начальник отделения взяла у женщины ее паспорт (уже недействительный) и попросила подождать в коридоре. Спустя примерно полчаса, вновь вызвала к себе, вернула документ и сообщила, что все — теперь он снова действительный. Никаких объяснений о причинах произошедшего не последовало. Попытка пожилого человека получить хоть какую-то бумагу, подтверждающую, что паспорт действительный, а она жива, чтобы когда она в очередном учреждении наткнется на ту же проблему, успехом не увенчалась. Таких справок паспортный стол не дает. Пришлось поверить на слово.



Спустя полчаса после этого приема, «воскресшая» петербурженка вновь попыталась снять деньги с карточки, и — о чудо! — банкомат выдал ей купюры. В самом отделении банка попросили прийти со вторым документом — подошел загранпаспорт — и после нескольких манипуляций и сверок с базами заверили: все в порядке, ваш паспорт действителен, счет восстановлен.

«Я переживаю, что такое вновь может повториться в любое время. Почему так произошло, кто допустил эту ошибку и в этом виноват, и что вообще случилось — так и осталось непонятным», — сетует женщина.



«Фонтанка» обратилась с запросом о причинах произошедшего в КЗАГС Смольного и в МВД.

Кстати, опасения женщины не так уж беспочвенны. Похоже, что такие казусы не такая уж редкость. К примеру, в начале года СМИ подробно описывали примерно такую же ситуацию с «умершей», по мнению чиновников, москвичкой. А в позапрошлом году жительнице Североуральска пришлось даже доказывать в суде, что она жива. Вернее, через суд аннулировать запись в местном ЗАГСе о своей смерти. Опубликованные тогда материалы суда позволяют приблизительно понять, каким образом могут происходить подобные ошибки.



Как пояснил в суде представитель местной больницы, дело было так. Конкретно к этой женщине по вызову приехала скорая помощь. Проведя некие процедуры, врач внесла данные — ФИО, номер полиса и т.д. в медицинскую базу — для получения выплат от страховой. По воле случая в этот же день в клинику привезли другую женщину, однофамилицу. В ее карточке были указаны лишь фамилия и первая буква имени — Т. Она совпадала с первой буквой имени первой женщины, вызывавшей скорую. Отчество попавшей в больницу указано не было.

Так случилось, что, не приходя в сознание, она вскоре умерла. Патологоанатом, проводивший вскрытие, запросил в архивах полное имя этой пациентки. Поскольку с полными данными в тот день в базу была занесена только та, что вызывала скорую — с той же фамилией и первой буквой имени, один из администраторов решил, что речь об одном и том же человеке, и выдал в морг все известные данные, включая номер страхового полиса.

Дальше выяснилось, что родственники умершей за телом не явились. И главный врач обратился к одной из ритуальных компаний (согласно действующему контракту), чтобы оформить и похоронить ее за госсчет. Именно ритуальная компания подавала в ЗАГС пакет документов — полностью и совершенно правильно оформленных. И в ЗАГСе не сочли необходимым усомниться в полученных от фирмы и заверенных подписью главного врача документах.



Живая же жительница Североуральска тем временем была ни слухом, ни духом про все эти приключения. Первый звоночек произошел, когда она попыталась зайти в свой кабинет на сайте налоговой. Он оказался заблокированным. Обращение в местное отделение ФНС открыло курьезную, но не смешную правду. В исковом заявлении женщина просила немедленно восстановить ее в правах, так как «вследствие регистрации своей смерти она была полностью лишена правоспособности, что делает затруднительными либо невозможным представление не только своих прав в государственных органах, но и представление интересов своих несовершеннолетних детей в качестве законного представителя». При этом примечательно, что сам суд, кстати, не стал отказывать жительнице Североуральска в подаче иска на основании недействительности ее документов.



К слову, тогда на Урале по этому делу следственными органами проводилась проверка на предмет халатности руководства больницы, но в возбуждении уголовного дела было отказано. О компенсации в 200 тысяч рублей, о которой просила пострадавшая, в решении суда также ничего не говорится.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

