Владельцы интернет-магазина заработали на наркотиках 2 млрд рублей. МВД «легализует» их через суд

Четыре года в нескольких регионах европейской части России группа в 63 человека распространяла синтетические наркотики через несколько интернет-магазинов. В МВД подсчитали, сколько они заработали.
Сотрудники следственного департамента МВД, помимо дел о незаконном обороте наркотиков и создании преступного сообщества, возбудили еще дело по статье «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», сообщает 14 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группа, по версии следствия, работала с января 2016-го по декабрь 2020 года. В деле зафиксировано порядка 70 преступлений.
Деньги от продажи «закладок» поступали на электронные кошельки посторонних людей, к которым участники схемы имели доступ.
«Затем для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие аккаунты. При этом для того, чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля», — сообщает Волк.
Всего, как смогли подсчитать сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также материалам уголовного дела и заключению комплексной судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, были легализованы более 2 млрд рублей.