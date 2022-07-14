Владельцы интернет-магазина заработали на наркотиках 2 млрд рублей. МВД «легализует» их через суд

Четыре года в нескольких регионах европейской части России группа в 63 человека распространяла синтетические наркотики через несколько интернет-магазинов. В МВД подсчитали, сколько они заработали.



Сотрудники следственного департамента МВД, помимо дел о незаконном обороте наркотиков и создании преступного сообщества, возбудили еще дело по статье «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», сообщает 14 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

