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    В Хельсинки прошел «Парад гордости». Участвовала премьер-министр

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    10 комментариев

    В финской столице после двухлетнего перерыва 2 июля прошел «Парад гордости». Мероприятие не повлекло происшествий. По оценкам полиции, которые приводит издание Iltalehti, в прайде приняли участие 70–80 тысяч человек.

    Событие посетила действующий премьер-министр страны 36-летняя Санна Марин.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c6a833ed-593e-4a35-801a-af9625df4027" class="io-leave-page _" target="_blank">Iltalehti</a>
    Скриншот с сайта Iltalehti
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    «Прайд очень много значит лично для меня из-за моего собственного происхождения, — рассказала она изданию. — Я выросла в радужной семье, для меня равенство людей и реализация прав человека — причины, по которым я когда-то пошла в политику».

    Она также назвала права человека делом каждого финна.

    Событие, подводившее итог неделе хельсинкского прайда, собрало на улицах людей разных возрастов, они выходили с радужными флагами, венками и шарфами. Патроном мероприятия в этом году стала поэтесса и жена президента республики Дженни (Йенни) Хаукио.

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    Организованное шествие в поддержку толерантного отношения к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам в Хельсинки проводится ежегодно с 2006 года.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c6a833ed-593e-4a35-801a-af9625df4027" class="io-leave-page _" target="_blank">Iltalehti</a>
    Скриншот с сайта Iltalehti

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    Комментарии 10

    Pilat02 Июл 2022 в 19:29
    А что не радуются боты госдепа?
    Почему они не ставят в пример это вопиющие проявление демократии?
    Почему наконец они не поддержали своих финских собратьев и не вышли в радужных труселях к Гостинному двору?
    Минус им всем упаковка печенья.
    Про варенье я уж и не говорю, на сухую будут лопать.
    ps
    и таки да, мне за этот постинг выдадут премиальную упаковку доширака.
    Завидуйте молча.
    +0-0
    Bad robot02 Июл 2022 в 19:18
    Гейропейские ценности.
    +0-0
    26611033002 Июл 2022 в 19:03
    по фоткам видно, что в основном это женщины, то есть вся эта эмансипация только из-за секса... и мужикам это просто навязывают.
    печально... что они не гордятся тем, что построены дороги, дома, горшки и ванны, ездят машины, работают электростанции, а вот то что они могут спать вместе, а мужиков при этом обвинять в изменах - вот это гордость.
    +0-0
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    Комментарии
    10

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