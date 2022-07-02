В Хельсинки прошел «Парад гордости». Участвовала премьер-министр

В финской столице после двухлетнего перерыва 2 июля прошел «Парад гордости». Мероприятие не повлекло происшествий. По оценкам полиции, которые приводит издание Iltalehti, в прайде приняли участие 70–80 тысяч человек.
Событие посетила действующий премьер-министр страны 36-летняя Санна Марин.
«Прайд очень много значит лично для меня из-за моего собственного происхождения, — рассказала она изданию. — Я выросла в радужной семье, для меня равенство людей и реализация прав человека — причины, по которым я когда-то пошла в политику».
Она также назвала права человека делом каждого финна.
Событие, подводившее итог неделе хельсинкского прайда, собрало на улицах людей разных возрастов, они выходили с радужными флагами, венками и шарфами. Патроном мероприятия в этом году стала поэтесса и жена президента республики Дженни (Йенни) Хаукио.
Организованное шествие в поддержку толерантного отношения к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам в Хельсинки проводится ежегодно с 2006 года.