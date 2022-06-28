26 июля — круглый стол «Экологическая повестка: актуальность во время кризиса»

В 2020–2021 годах в России было принято несколько законов и запущено несколько проектов на федеральном уровне, поддерживающих «зеленую» повестку в развитии экономики и энергетики. О том, готовы ли в текущих условиях предприниматели думать об экологии и почему для них это важно — обсудим на круглом столе.

Однако с начала марта большинство из них было поставлено на паузу, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. В то же время на ПМЭФ-2022 вице-премьер Виктория Абрамченко говорила о раздельном сборе мусора и отказе от пластиковой одноразовой упаковки, а значит, экологическая повестка все-таки не забыта полностью.

Вопросы для обсуждения:



— Как повлияли меры, снизившие экологические требования, на деятельность компаний? Как это может отразиться на окружающей среде?



— Как может сегодня бизнес поддерживать экологическую повестку? Почему компании считают это важным?

