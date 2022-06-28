26 июля — круглый стол «Экологическая повестка: актуальность во время кризиса»

В 2020–2021 годах в России было принято несколько законов и запущено несколько проектов на федеральном уровне, поддерживающих «зеленую» повестку в развитии экономики и энергетики. О том, готовы ли в текущих условиях предприниматели думать об экологии и почему для них это важно — обсудим на круглом столе.
Однако с начала марта большинство из них было поставлено на паузу, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. В то же время на ПМЭФ-2022 вице-премьер Виктория Абрамченко говорила о раздельном сборе мусора и отказе от пластиковой одноразовой упаковки, а значит, экологическая повестка все-таки не забыта полностью.
Вопросы для обсуждения:
— Как повлияли меры, снизившие экологические требования, на деятельность компаний? Как это может отразиться на окружающей среде?
— Как может сегодня бизнес поддерживать экологическую повестку? Почему компании считают это важным?
— Может ли забота об окружающей среде быть выгодной для компаний? (например, сокращение потребляемой энергии позволяет экономить)?
— Какие отечественные технологии в рамках экологической повестки могут быть востребованы? Есть ли компании, которые сейчас предлагают свои технологии на рынке и готовы расширять свое присутствие?
На круглый стол приглашаются представители любых видов бизнеса, интересующихся экологической повесткой. А также компании, занимающиеся — раздельным сбором мусора, энергоэффективными технологиями, использующими альтернативную энергетику и т.п.
Круглый стол пройдет 26 июля 2022 года в 12:00
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru