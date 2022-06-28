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    26 июля — круглый стол «Экологическая повестка: актуальность во время кризиса»

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    В 2020–2021 годах в России было принято несколько законов и запущено несколько проектов на федеральном уровне, поддерживающих «зеленую» повестку в развитии экономики и энергетики. О том, готовы ли в текущих условиях предприниматели думать об экологии и почему для них это важно — обсудим на круглом столе.

    Однако с начала марта большинство из них было поставлено на паузу, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. В то же время на ПМЭФ-2022 вице-премьер Виктория Абрамченко говорила о раздельном сборе мусора и отказе от пластиковой одноразовой упаковки, а значит, экологическая повестка все-таки не забыта полностью.

    Вопросы для обсуждения:

    — Как повлияли меры, снизившие экологические требования, на деятельность компаний? Как это может отразиться на окружающей среде?

    — Как может сегодня бизнес поддерживать экологическую повестку? Почему компании считают это важным?

    — Может ли забота об окружающей среде быть выгодной для компаний? (например, сокращение потребляемой энергии позволяет экономить)?

    — Какие отечественные технологии в рамках экологической повестки могут быть востребованы? Есть ли компании, которые сейчас предлагают свои технологии на рынке и готовы расширять свое присутствие?

    На круглый стол приглашаются представители любых видов бизнеса, интересующихся экологической повесткой. А также компании, занимающиеся — раздельным сбором мусора, энергоэффективными технологиями, использующими альтернативную энергетику и т.п.

    Круглый стол пройдет 26 июля 2022 года в 12:00

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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