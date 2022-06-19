«Этой стране английский не нужен». Родители «англичан» не хотят союза с «фармацевтами»

Фото: Майя Жинкина/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Недовольство родителей реорганизацией школ впервые в Петербурге дошло до суда. Странности этой истории добавляет то, что объединяемые учреждения уже находятся в одном здании. Родители из английской школы, приговорённой к юридической смерти, уже выходили на протест и написали пару десятков писем. Они опасаются постепенного сокращения профильных уроков и пробуют себя в роли политиканов — говорят, что английский нужен именно сейчас, когда мир должен знать «правдивую информацию» о России.



197-я и 183-я школы находятся в одном здании. Но у них разные входы с параллельных друг другу улиц. Поэтому у одной, с химико-биологическим профилем, прописка на Фурштатской, у другой, которая с углубленным английским, — на Кирочной. По задумке властей, 183-я школа перестанет существовать как юридическое лицо, а ее педагоги и ученики с первого сентября «разделят парты» с «технарями».



«Реорганизация будет способствовать развитию ГБОУ № 197 в соответствии с разработанной концепцией, обеспечивающей подготовку специалистов в сфере фармацевтической и медицинской промышленности», — говорится в письме врио главы администрации Центрального района Елены Федоровой.



В сентябре 2021 года 197-я школа получила грант в 25 млн рублей из городского бюджета. Деньги должны пойти на оснащение лабораторий предпрофессиональной подготовки. Школа заключила соглашение с фармацевтической компанией «Герофарм», в рамках которого для предприятия будут готовить будущие кадры.

В марте 2022 года комитет по образованию Петербурга выпустил распоряжение об объединении школ «в целях оптимизации». Родители из 183-й школы восприняли эту новость, как неизбежное поглощение своего учреждения.



«Школа № 183, в которой обучаются наши дети, — одна из старейших в городе, в прошлом году она отметила своё 85-летие. Это одна из немногих школ Ленинграда, которая работала даже в условиях блокады, — говорится в коллективном письме родителей [орфография и пунктуация сохранены]. — наши дети целенаправленно шли ИМЕННО в 183 школу и ИМЕННО изучать АНГЛИЙСКИЙ, а не химию-биологию (нарушение прав!!!). Нашим детям КОМФОРТНО в этой школе! Возникает логичный вопрос: зачем рушить эффективно работающую и пользующуюся популярностью организацию».



Письмо подписали больше 350 родителей. В апреле активисты вместе с педагогами даже устроили небольшую акцию протеста. В ответ они получили письма из инстанций разного уровня от районной администрации до курирующего образование вице-губернатора Ирины Потехиной. В документах говорилось о том, что после реорганизации учреждения продолжат работать, как раньше, в тех же помещениях, с тем же педагогическим составом. Только директор 183-й школы потеряет должность.



Родители обещаниям не верят. По их словам, в неофициальных беседах не раз звучало: «Этой стране английский не нужен». Мамы будущих «лингвистов» уверены, что изучение английского языка способствует патриотическому воспитанию «для распространения правдивой информации и донесения нашего (российского) мнения до мировой общественности».



По словам активистов, в объединенной школе в этом году набирают два первых класса, хотя раньше один класс набирала «научная» школа и два — «языковая». Ущемление «англичан», по мнению родителей, налицо.

«Пойдёт замещение английского профиля с каждым классом. Теряют работу учителя английского, теряют работу учителя начальных классов. Это идёт скрытое сокращение, — отметила учительница русского языка и литературы в 183-й школе Людмила Скиба. — Также нам предлагают новые программы. В 10-м классе один час русского языка — это нормально для общеобразовательной школы, но поскольку у нас языковая — у нас всегда было три часа. Им все равно, что у нас было и как эти вопросы решаются в языковой школе».



Первый иск активисты подали в апреле. Сами родители называют его сырым, так как у них не было на руках достаточного количества документов. Затем в Дзержинский райсуд поступило ещё одно исковое заявление, уже коллективное. Судебное заседание назначено на 28 июня.

Как объяснила «Фонтанке» представитель родителей в суде Олеся Хелемендик, они оспаривают распоряжение комитета по образованию о реорганизации. По мнению истцов, само решение об объединении принято с нарушением процедуры. В частности, якобы не была проведена оценка негативных последствий. «Если этих документов (об оценке) нет, значит, это фальсификация событий и обстоятельств», — добавила Хелемендик.



В пресс-службе администрации Центрального района опровергли информацию о наборе двух первых классов, заявив, что объединенная школа примет три коллектива первоклассников. Также не идет речи о сокращении уроков русского языка в старшей школе.

«В новой школе дети будут выбирать профиль английского языка с 2 класса, а химию и биологию с 8 класса. Педагогические коллективы школ № 183 и № 197 самостоятельно разрабатывают учебные планы на следующий учебный год по каждому уровню образования. Эти учебные планы без изменений войдут в образовательные программы объединенного учреждения», — уточнили в администрации.



О том, что в Петербурге планируется продолжить практику объединения школ, председатель комитета по образованию Наталия Путиловская объявила сразу после своего назначения на эту должность в прошлом году. Идея состояла в том, чтобы сильные школы подтянули слабые. В Смольном тогда насчитали 72 «условно отстающих» школы. «Фонтанка» писала о реорганизации в Кировском районе. Что же касается 197-й и 183-й школ, то их можно отнести к середнячкам.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

