«Объединяют Гарвард с путягой». Почему родители против слияния «сильных» и «слабых» школ

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







О том, что в Петербурге планируется продолжить практику объединения школ, председатель комитета по образованию Наталия Путиловская объявила сразу после своего назначения на эту должность в прошлом году. В Смольном тогда насчитали 72 «условно отстающих» школы.

«Есть старый проверенный способ, который будет применяться в исключительных случаях: отстающую школу присоединяют к успешной. Конечно, они территориально должны близко располагаться. Сложение ресурсов — это всегда плюс к развитию образовательного учреждения, они станут одним юридическим лицом под номером успешной школы», — отмечала Путиловская.



Через год в комитете уточнили, что по региональному законодательству инициатором реорганизации выступают всё же районные администрации. В Кировском районе приняли решение к 506 школе присоединить 251.

506-я — языковая школа. У неё выстроены партнёрские отношения с немецкими гимназиями BG/BORG HIB Либенау и Christeaneum. В 2020 году (за 2021 год сведения на сайте школы не представлены) средний балл за ЕГЭ по русскому языку в учреждении составил 82, математике — 52, обществознанию — 75. Одна из учениц сдала обществознание на 100 баллов.

«Сильная школа, со своими традициями и своей неповторимой атмосферой. Уже третье поколение моих знакомых выбирают эту школу. Несмотря на постепенную смену директоров, завучей и педагогов до сих пор удавалось сохранить её уникальность. И во многом благодаря активным родителям, заинтересованным в качественном образовании своих детей, целенаправленно выбирающим эту школу», — так описывает школу мама третьеклассника и четвероклассника, петербурженка Оксана.



Школа №251 носит статус общеобразовательной. В 2020 году в ней училось 74 ученика-инофона. Это ребята, чьи семьи недавно переехали в Россию, родители плохо знают русский язык. Также здесь занимаются ученики из детдомов, реализуется проект по работе с детьми с девиантным поведением.

В 2020 году ученики школы сдавали из ЕГЭ только русский и математику. Средний балл по первому предмету составил 67, по второму — 54. По итогам 2021 года 251-я школа попала список учреждений с аномально низкими результатами ЕГЭ по обществознанию. Также школа значится в перечне организаций с «низкими образовательными результатами». В нём из Кировского района состоят ещё 377, 2, 221, 388 школы. В прошлом году с должности директора 251-й школы ушла 66-летняя Ольга Конышева. Она руководила учреждением последние 18 лет. Исполняющим обязанности директора назначили завхоза Екатерину Михайлову. Как рассказала «Фонтанке» мама ученика 251-й школы Виктория, решение об объединении было подписано в конце декабря. «Мы бунтуем, потому что нам ничего не рассказывают. Пока, по слухам, наше здание закрывают на ремонт и наши дети будут учиться во вторую смену в 506 школе, — отметила петербурженка. — У меня ребёнок должен пойти в первый класс к той же учительнице, что сейчас старший ходит в четвёртый. А ей сказали, что ваш класс набран не будет».



Родителям учеников 506-й школы объявили, что после объединения в учреждении будут реализовывать две программы: языковую и общеобразовательную. Здание 251-й школы переоборудуют под младшие классы.

«Будет плохо обеим школам. У нас школа языковая высокоуровневая, туда идут дети, изначально нацеленные на высокие результаты. Никто из нашего района не отдаст туда ребёнка, если знает, что его уровень ниже среднего, потому что там много уроков и дополнительных занятий. А 251-я школа — это самая последняя школа района. Если, например, ребёнок — спортсмен, он идёт в 251-ю школу, чтобы его не парили с этими уроками. Я, конечно, преувеличиваю, объединяют Гарвард с Путягой», — рассуждает петербуженка Оксана.

В Кировском районе есть ещё одна языковая школа — 223-я. По мнению горожанки, перспективнее объединять схожие школы.

Высшая школа экономики проводила исследование реорганизации московских школ в 2016 году. Среди плюсов такого хода, в старшие классы идут больше учеников, однако, внутри объединенного учреждения сохраняется разделение на «простые» классы и профильные. Отбор в последние происходит по оценкам. Тем, кто оказался в аутсайдерах, достаются не самые лучшие учителя.



По данным учёных, доля учеников, получивших на ЕГЭ низкие баллы сократилась, количество двоечников уменьшилось в два раза. Средний балл по русскому языку и математике остался в тех же пределах.

«Предполагалось, что слияние школ поможет повысить качество образования: сильные структурные подразделения способны подействовать на более слабые. В ряде школ это произошло. Но это не такая частая практика. Достижения учеников в разных подразделениях (и классах) по-прежнему сильно различаются. Успеваемость не выравнивается, в слабых подразделениях дети по-прежнему покидают школу после девятого класса», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, увеличивается нагрузка на директоров, которые по сути вынуждены управлять сразу двумя учреждениями. Исследователи отмечают, что в крупном комплексе выстраивается управленческая пирамида, которая «не предполагает тесного общения педколлективов, учащихся и родителей с находящимся на вершине директором».

В администрации Кировского района уточнили, что реорганизация учреждений запланирована к первому сентября 2022 года. На базе 506-й школы будут реализовывать общеобразовательную и языковые программы. Объединение обеспечит «равную доступность услуг общего и дополнительного образования, поддержку талантливых и одаренных детей».



«Присоединение школы с невысокими образовательными результатами к школе более сильной, с опытным управленческим и педагогическим коллективом, позволит повысить качество образования. Кроме того, изменения предоставят родителям и детям возможность выбора образовательной программы, а также дополнительных программ (кружков и секций в рамках школьного спортивного клуба, отделения дополнительного образования детей, военно-патриотического объединения)», — говорится в ответе заместителя главы администрации Кировского района Стеллы Ларченко.

Введение второй смены в новой школе не планируется. Переход будет осуществлён плавно. В ближайшие годы смешивать ученические и педагогические коллективы не будут. Закрывать на ремонт здание 251-й школы не планируется, обещают чиновники.

Процесс объединения двух школ всегда вызывает тревогу у родителей. В 2010 году на Васильевском острове 645-ю школу присоединили к 642-й гимназии «Земля и Вселенная». Заполняемость первого учреждения тогда составляла 35 %, родители возмущались тем, что в районе сокращается количество общеобразовательных школ.



В 2020 году гимназия № 642 «Земля и Вселенная» вошла в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Гимназия включает в себя пять корпусов, в ней учится более двух тысяч детей.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

