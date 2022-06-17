На детской площадке в Петербурге так толкнули третьеклассника, что он попал в реанимацию

Полиция Фрунзенского района ищет подростка, который мог толкнуть сверстника так, что он попал в реанимацию.



9-летнего жителя Загребского бульвара увезли в больницу накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня. Скорая доставила его в детскую больницу № 19 в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пациента травму головы, повреждение внутренних органов и ушиб грудной клетки. Ребенка поместили в реанимацию.

