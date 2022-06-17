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    На детской площадке в Петербурге так толкнули третьеклассника, что он попал в реанимацию

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    Полиция Фрунзенского района ищет подростка, который мог толкнуть сверстника так, что он попал в реанимацию.

    9-летнего жителя Загребского бульвара увезли в больницу накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня. Скорая доставила его в детскую больницу № 19 в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пациента травму головы, повреждение внутренних органов и ушиб грудной клетки. Ребенка поместили в реанимацию.

    По предварительной информации, мальчик рассказал, что на детской площадке у дома его толкнул незнакомый подросток.

    У пострадавшего полная, благополучная семья.

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