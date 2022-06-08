Не только носить продукты, но и менять жизнь. Кто такие соцработники и чем они занимаются

«Покупает лекарства пенсионерам, носит продукты, моет посуду у них дома». В преддверии Дня социального работника сотрудники АНО «Партнёрство каждому ребёнку» провели небольшое исследование и собрали целый букет стереотипов о соцработниках.



Фото: Pixabay.com Поделиться Поделиться





8 июня в России отмечают День социального работника. АНО «Партнёрство каждому ребёнку», работающее в области профилактики и предотвращения социального сиротства, провело небольшое исследование: попросили людей, не занятых в социальной сфере, поделиться ассоциациями, которые приходят на ум при упоминании «социальной работы». В результате собралась целая коллекция стереотипов. О том, чем на самом деле занимаются специалисты по социальной работе, рассказала «Фонтанке» директор организации Юлия Гонтаренко.

Не только лекарства

«Социальный работник ходит по магазинам и за лекарствами, помогает в быту пенсионерам и недееспособным, может быть, оказывает доврачебную помощь», - Марианна, 34 года

«Покупает лекарства пенсионерам. Носит продукты. Моет посуду у них дома», - Вика, 21 год.

- Специалисты по социальной работе помогают самым разным людям, вне зависимости от возраста, пола и рода занятий. Например, наша организация поддерживает семьи с детьми.

В любом случае это - профессионалы, имеющие высшее профильное образование, обладающие большим количеством компетенций и знаний о том, как помочь конкретному человеку. Они оценивают ситуацию, беседуют, поддерживают, ищут индивидуальные пути решения проблемы, где нужно - передают информацию коллегам из смежных ведомств, консультируют, мотивируют, сопровождают в походах по инстанциям, словом, помогают человеку «настроить логистику» в этом мире.



Конечно, они могут помочь и в покупке лекарств, но их задача гораздо шире – сделать так, чтобы человек в конечном итоге научился справляться с трудностями самостоятельно.

Один в поле воин?

«Соц.работник – это одинокий юноша в растянутом свитере, от которого очень часто отмахиваются», - Олеся, 19 лет.

- Специалист по социальной работе редко когда «один в поле воин», в основном он работает вместе с коллегами. Так как задача нашей организации – в трудной жизненной ситуации не допустить разлучения детей с семьей, наши специалисты активно сотрудничают с психологами, юристами, педагогами, инспекторами Опеки и попечительства, с членами Комиссии по делам несовершеннолетних, с другими НКО, благотворителями и т.д.



Социальные работники понимают, какие ресурсы могут помочь конкретной семье, знают, где их найти и умеют выстроить «маршрут» индивидуальной помощи.

Богатые тоже плачут

«При словосочетании «социальная работа» на ум почему-то приходит слово «нищета». Представляются лежачие или недееспособные люди, старики, не имеющие за душой ничего. Богодельня, словом», - Вячеслав, 37 лет

- Социальные специалисты работают не только с неблагополучием и «нищетой». Они помогают любому человеку, которому нужно разобраться в сложившейся ситуации, в том, как получить помощь, как взаимодействовать с обществом, государством, социальной системой и даже со своей семьей.



Понятно, что бедность провоцирует огромное количество проблем. Но это далеко не единственная причина, по которой люди оказываются в трудной жизненной ситуации.

Что такое кризис в широком смысле? Это непривычная ситуация, с которой не справиться самостоятельно. Не только из-за недостатка финансов, но и потому, что нет знаний, нет навыков, а из-за стресса еще и отказали все адаптивные системы.

Представьте: семья, трое детей, мама занимается домом, папа всех обеспечивает. И внезапно мама погибает. Счастливый глава большой и дружной семьи в одночасье становится одиноким отцом троих маленьких дочерей, не имея представления о том, как о них заботиться и как совмещать работу и уход за детьми.



В целом, кризисная ситуация – чаще история не столько про бедность, сколько про отсутствие ресурса поддержки. Когда у тебя нет денег, но есть родители, друзья, коллеги - шансы разобраться с проблемами гораздо выше. Но в условиях социальной изоляции человека и тем более целой семьи, это практически невозможно. И тут задача специалиста – успокоить, поддержать, указать на сильные стороны и потенциал человека, и, в итоге – включить его в «нормальную» жизнь общества.



Доброго сердца – недостаточно



«Мне социальный работник представляется, как бабушка-божий одуванчик, которая их жалости и сострадания готова посвятить свою жизнь помощи нуждающимся, безо всякой коммерческой основы», - Аркадий, 28 лет

- Тут собраны сразу несколько стереотипов.

Что касается «бабушки» – в социальной сфере работают люди самых разных возрастов. Например, средний возраст сотрудников «Партнерства каждому ребенку» - около 30 лет.

Ну а жалость я бы заменила понятием «эмпатия». Жалость – не конструктивное чувство. Эмпатия же предполагает умение понимать состояние и эмоции, и находить действенные решения.

Для успешной работы в социальной сфере недостаточно доброты и большого сердца. Чтобы реально помогать людям и целым семьям, нужно уметь четко оценивать ситуацию и потребности людей, знать права и обязанности государственных структур и т.д. Важно не только поддержать человека с трудный момент, но и дать ему инструменты, с помощью которых в следующий раз он сможет самостоятельно справиться с кризисом. А в идеале – и вовсе его избежать!



Если ваша семья попала в трудную ситуацию, обратитесь за помощью к нашим специалистам по телефону 8 (812) 431–04–60, напишите на почту info@p4ec.ru или оставьте обращение на сайте www.p4ec.ru

Юлия Гонтаренко, АНО «Партнёрство каждому ребёнку»

