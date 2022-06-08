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    Не только носить продукты, но и менять жизнь. Кто такие соцработники и чем они занимаются

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    2 комментария

    «Покупает лекарства пенсионерам, носит продукты, моет посуду у них дома». В преддверии Дня социального работника сотрудники АНО «Партнёрство каждому ребёнку» провели небольшое исследование и собрали целый букет стереотипов о соцработниках.

    Фото: Pixabay.com
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    8 июня в России отмечают День социального работника. АНО «Партнёрство каждому ребёнку», работающее в области профилактики и предотвращения социального сиротства, провело небольшое исследование: попросили людей, не занятых в социальной сфере, поделиться ассоциациями, которые приходят на ум при упоминании «социальной работы». В результате собралась целая коллекция стереотипов. О том, чем на самом деле занимаются специалисты по социальной работе, рассказала «Фонтанке» директор организации Юлия Гонтаренко.

    Не только лекарства

    «Социальный работник ходит по магазинам и за лекарствами, помогает в быту пенсионерам и недееспособным, может быть, оказывает доврачебную помощь», - Марианна, 34 года

    «Покупает лекарства пенсионерам. Носит продукты. Моет посуду у них дома», - Вика, 21 год.

    - Специалисты по социальной работе помогают самым разным людям, вне зависимости от возраста, пола и рода занятий. Например, наша организация поддерживает семьи с детьми.

    В любом случае это - профессионалы, имеющие высшее профильное образование, обладающие большим количеством компетенций и знаний о том, как помочь конкретному человеку. Они оценивают ситуацию, беседуют, поддерживают, ищут индивидуальные пути решения проблемы, где нужно - передают информацию коллегам из смежных ведомств, консультируют, мотивируют, сопровождают в походах по инстанциям, словом, помогают человеку «настроить логистику» в этом мире.

    Конечно, они могут помочь и в покупке лекарств, но их задача гораздо шире – сделать так, чтобы человек в конечном итоге научился справляться с трудностями самостоятельно.

    Один в поле воин?

    «Соц.работник – это одинокий юноша в растянутом свитере, от которого очень часто отмахиваются», - Олеся, 19 лет.

    - Специалист по социальной работе редко когда «один в поле воин», в основном он работает вместе с коллегами. Так как задача нашей организации – в трудной жизненной ситуации не допустить разлучения детей с семьей, наши специалисты активно сотрудничают с психологами, юристами, педагогами, инспекторами Опеки и попечительства, с членами Комиссии по делам несовершеннолетних, с другими НКО, благотворителями и т.д.

    Социальные работники понимают, какие ресурсы могут помочь конкретной семье, знают, где их найти и умеют выстроить «маршрут» индивидуальной помощи.

    Богатые тоже плачут

    «При словосочетании «социальная работа» на ум почему-то приходит слово «нищета». Представляются лежачие или недееспособные люди, старики, не имеющие за душой ничего. Богодельня, словом», - Вячеслав, 37 лет

    - Социальные специалисты работают не только с неблагополучием и «нищетой». Они помогают любому человеку, которому нужно разобраться в сложившейся ситуации, в том, как получить помощь, как взаимодействовать с обществом, государством, социальной системой и даже со своей семьей.

    Понятно, что бедность провоцирует огромное количество проблем. Но это далеко не единственная причина, по которой люди оказываются в трудной жизненной ситуации.

    Что такое кризис в широком смысле? Это непривычная ситуация, с которой не справиться самостоятельно. Не только из-за недостатка финансов, но и потому, что нет знаний, нет навыков, а из-за стресса еще и отказали все адаптивные системы.

    Представьте: семья, трое детей, мама занимается домом, папа всех обеспечивает. И внезапно мама погибает. Счастливый глава большой и дружной семьи в одночасье становится одиноким отцом троих маленьких дочерей, не имея представления о том, как о них заботиться и как совмещать работу и уход за детьми.

    В целом, кризисная ситуация – чаще история не столько про бедность, сколько про отсутствие ресурса поддержки. Когда у тебя нет денег, но есть родители, друзья, коллеги - шансы разобраться с проблемами гораздо выше. Но в условиях социальной изоляции человека и тем более целой семьи, это практически невозможно. И тут задача специалиста – успокоить, поддержать, указать на сильные стороны и потенциал человека, и, в итоге – включить его в «нормальную» жизнь общества.

    Доброго сердца – недостаточно

    «Мне социальный работник представляется, как бабушка-божий одуванчик, которая их жалости и сострадания готова посвятить свою жизнь помощи нуждающимся, безо всякой коммерческой основы», - Аркадий, 28 лет

    - Тут собраны сразу несколько стереотипов.

    Что касается «бабушки» – в социальной сфере работают люди самых разных возрастов. Например, средний возраст сотрудников «Партнерства каждому ребенку» - около 30 лет.

    Ну а жалость я бы заменила понятием «эмпатия». Жалость – не конструктивное чувство. Эмпатия же предполагает умение понимать состояние и эмоции, и находить действенные решения.

    Для успешной работы в социальной сфере недостаточно доброты и большого сердца. Чтобы реально помогать людям и целым семьям, нужно уметь четко оценивать ситуацию и потребности людей, знать права и обязанности государственных структур и т.д. Важно не только поддержать человека с трудный момент, но и дать ему инструменты, с помощью которых в следующий раз он сможет самостоятельно справиться с кризисом. А в идеале – и вовсе его избежать!

    Если ваша семья попала в трудную ситуацию, обратитесь за помощью к нашим специалистам по телефону 8 (812) 431–04–60, напишите на почту info@p4ec.ru или оставьте обращение на сайте www.p4ec.ru

    Юлия Гонтаренко, АНО «Партнёрство каждому ребёнку»

    Фото: Pixabay.com

    "Автономная Некоммерческая Организация «Партнёрство каждому ребёнку» уже более 12 лет работает в области профилактики и предотвращения социального сиротства. Оказывает на безвозмездной основе социальные услуги детям и их семьям, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации с целью предотвращения утраты детьми попечения родителей и попадания в интернатные учреждения даже на короткое время.

    Основные программы:

    «Служба активной семейной поддержки» оказывает неотложную социальную помощь детям и их семьям, в кризисной ситуации, когда риск разлучения детей с родителями особенно высок или дети уже оказались в стационарных учреждениях. Это комплекс действенных мер, способных помочь семье изменить ситуацию к лучшему, учитывая в первую очередь потребности, интересы и безопасность ребёнка.

    «Передышка» ― услуга, предоставляющая родителям детей с инвалидностью возможность получить помощь специально обученного социального помощника, доверив ему на время заботу о ребёнке. Родители получают своевременную поддержку в уходе за ребёнком, возможность решить неотложные дела, поправить собственное здоровье или просто немного отдохнуть, а ребёнок учится общаться с новыми людьми. Услуга снижает психологическую напряжённость в семье, повышает качество её жизни, снижает риск передачи ребёнка в интернат.

    Ежемесячно помощь по каждой из программ получают более 100 семей. Хотя потребность в ней в разы больше.

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    Комментарии (2)

    vfhbr
    Если соцработник честно выполняет все свои многочисленные обязанности, то это очень тяжелая психологически и физически работа.
    274570806
    А еще они дают нужный результат на выборах
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