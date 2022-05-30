Конституционный суд разрешил адвокатам проходить в отделы полиции со смартфоном

Отсутствие смартфона не влияет на качество адвокатской помощи, но запрета проносить его в отделы полиции в законе нет. Это следует из постановления Конституционного суда России, опубликованного 30 мая.

С жалобой на положение закона «О полиции» в КС обратился адвокат Иван Фролов. Он попросил проверить конституционность пункта 25 первой части статьи 13 ФЗ, который требует от граждан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы на охраняемых полицией объектах.



Как следует из материалов дела, в 2020 году Фролова неоднократно не пускали со смартфоном в здания Главного управления МВД России по Саратовской области, где проводились следственные действия в отношении его доверителей. Сотрудники ссылались на внутреннюю инструкцию под грифом «ДСП», которая не допускает телефоны с функциями фото- и видеозаписи без согласования со следователем.



Адвокат попробовал оспорить это в суде. Кировский райсуд Саратова признал требование полиции законным, апелляционная инстанция его не поддержала и встала на сторону истца. Но кассация оставила в силе именно первое решение.



Конституционный суд не увидел в законе «О полиции» противоречий, но не нашёл там и прямого запрета проносить телефоны с камерой и выходом в Интернет.

Как считают судьи, само по себе требование оставить гаджеты на входе и не фотографировать уголовное дело права защитника на ознакомление с материалами не ущемляет и оказывать юридическую помощь не мешает. Вместе с тем порядок реализации права на получение квалифицированной адвокатской помощи устанавливают федеральные законы, а не внутренняя инструкция.

