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    Конституционный суд разрешил адвокатам проходить в отделы полиции со смартфоном

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    2 комментария

    Отсутствие смартфона не влияет на качество адвокатской помощи, но запрета проносить его в отделы полиции в законе нет. Это следует из постановления Конституционного суда России, опубликованного 30 мая.

    С жалобой на положение закона «О полиции» в КС обратился адвокат Иван Фролов. Он попросил проверить конституционность пункта 25 первой части статьи 13 ФЗ, который требует от граждан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы на охраняемых полицией объектах.

    Как следует из материалов дела, в 2020 году Фролова неоднократно не пускали со смартфоном в здания Главного управления МВД России по Саратовской области, где проводились следственные действия в отношении его доверителей. Сотрудники ссылались на внутреннюю инструкцию под грифом «ДСП», которая не допускает телефоны с функциями фото- и видеозаписи без согласования со следователем.

    Адвокат попробовал оспорить это в суде. Кировский райсуд Саратова признал требование полиции законным, апелляционная инстанция его не поддержала и встала на сторону истца. Но кассация оставила в силе именно первое решение.

    Конституционный суд не увидел в законе «О полиции» противоречий, но не нашёл там и прямого запрета проносить телефоны с камерой и выходом в Интернет.

    Как считают судьи, само по себе требование оставить гаджеты на входе и не фотографировать уголовное дело права защитника на ознакомление с материалами не ущемляет и оказывать юридическую помощь не мешает. Вместе с тем порядок реализации права на получение квалифицированной адвокатской помощи устанавливают федеральные законы, а не внутренняя инструкция.

    Должностные лица могут определять возможность использования конкретных функций телефонов в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, но запрета проносить их в отделы в законе «О полиции» нет, значит, смартфоны не возбраняются. Судебные решения по делу Фролова должны быть пересмотрены.

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    Комментарии (2)

    Slava_Rossii
    Зачем законодатели пишут такие законы, в которых даже все суды ниже Конституционного разобраться не могут? Налицо некачественная работа законодателей.
    07A
    А выходить?
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