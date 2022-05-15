Три главных произведения Булгакова: кто есть кто в произведениях классика

15 мая отмечается 131 год со дня рождения Михаила Булгакова. «Фонтанка» вспомнила три главных произведения писателя и нашла интересные факты о каждом из них.

Фото: ru.wikipedia.org Поделиться Поделиться





«Белая гвардия» — начало несуществующей трилогии

Роман «Белая гвардия» рассказывает о русской интеллигенции — семье Турбиных и их родных и друзьях — которая очутились в эпицентре Гражданской войны, на сломе эпох в городе, который попеременно завоевывают и оставляют армии разных политических сил. Распадаются семьи, разлучаются друзья, рушатся жизни — надежду дает только свет лампы в уютном доме Турбиных, которые до конца остаются верными своим идеалам.

Это первый роман Михаила Булгакова. Он создал его, когда уже оставил медицинскую практику и писал, по словам Валентина Катаева, «гениальные» фельетоны в газеты «Гудок» и «Накануне».



«Роман этот я люблю больше всех других моих вещей», — писал сам Булгаков.

Роман «Белая гвардия» автобиографичен: практически все его персонажи списаны с родных и знакомых Булгакова. Главный герой, военный врач Алексей Турбин, это сам Булгаков, его книжные сестра Елена и брат Николка списаны с сестры писателя Варвары и младшего брата Николая. Одна из линий романа разворачивается вокруг брака Елены Тальберг-Турбиной и капитана Тальберга. Он бросает жену и уезжает вместе с отступающей армией немцев, а позже за границей женится на другой. Настоящая сестра Михаила Булгакова была замужем за Леонидом Карумом, немцем по происхождению, кадровым офицером, служившим вначале гетману Скоропадскому, а потом большевикам. Варвара была обижена на брата за то, каким он изобразил в романе ее мужа, из-за этого их отношения испортились. Кстати, переход в лагерь большевиков не помог Каруму — его как «белого офицера» всю жизнь преследовали, ссылали и арестовывали. Но Варвара осталась с ним до конца его жизни.



Дом Турбиных — это с точностью до малейших деталей описанное родовое гнездо Булгаковых в Киеве, с реальным указанием его адреса. Сейчас там располагается музей писателя.

Как утверждает Борис Соколов в книге «Расшифрованная «Белая гвардия»», первоначально роман задумывался как трилогия, причем в третьей части, действие которой охватывало весь 1919 год, один из героев, Мышлаевский, оказывался в Красной армии. Кроме того, Булгаков планировал ввести в качестве действующего лица Льва Троцкого. Роман был опубликован в журнале «Россия» в 1925 году, но не до конца. Издание закрылось и последняя, третья часть, не вышла. В 1927 году произведение издали во Франции. В те же годы появился «пиратский» вариант книги, где неизвестный литератор придумал собственную, «альтернативную» концовку романа.

Рукописи романа не сохранилось. Осталась только последняя, третья часть, которую Булгаков передал для печати редактору журнала «Россия». Она уцелела потому, что редактор использовал эти листы как основу, наклеивая на них вырезки своих статей.



Этот роман стал единственным произведением Булгакова, напечатанным в России при его жизни. Пьеса «Дни Турбиных», созданная Булгаковым на основе романа, сделала его знаменитым драматургом и ставится по всему миру до сих пор.

«Белую гвардию» неоднократно экранизировали. Первым в 1960 году на английском канале BBC вышел телеспектакль, где главные роли сыграли Мариус Геринг (Алексей Турбин), Пол Дэйнмэн (Николай Турбин), Сара Лоусон (Елена Тальберг). А одна из последних экранизаций вышла как сериал на телеканале «Россия 1». Главные роли в ней сыграли Константин Хабенский (Алексей Турбин), Михаил Пореченков (Виктор Мышлаевский), Евгений Дятлов (Леонид Шервинский) и Ксения Раппопорт (Елена Тальберг).

«Собачье сердце» — печатался с ошибками, но стал знаменит экранизацией

«Собачье сердце» — это сатирическая повесть о гениальном профессоре Преображенском, который в послереволюционной Москве держит практику и лечит богатых и облеченных властью людей. В поисках секрета вечной молодости ученый проводит опыт — пересаживает собаке Шарику гипофиз и семенники человека. Шарик превращается в Шарикова — беспринципного люмпена, который быстро делает себе карьеру в пролетарских кругах, становится все более наглым и требовательным и угрожает благополучию своего благодетеля. Роман высмеивает социальные силы, опираясь на которые, к власти пришли большевики.



В НКВД знали, что Булгаков пишет сатирическое произведение о советской власти. 7 мая 1926 года в квартире Булгакова был произведен обыск и конфискована рукопись дневника писателя и два экземпляра машинописного текста «Собачьего сердца». Текст вернули только через три года — для этого понадобилось вмешательство и защита Максима Горького. Писателю объяснили: книга никогда не выйдет в свет.

Впервые повесть была напечатана через много лет после смерти автора, в 1967 году во Франции — без ведома советских властей, а следовательно, тем самым была закрыта возможность издания его в СССР. Как рассказывает в своей книге литературовед Лидия Яновская, издание содержало множество искажений, опечаток и бессмыслиц и в таком виде тиражировалось в мире более двух десятков лет. Только в 1989 году в СССР вышел подлинный текст Булгакова.

В главном герое произведения, профессоре Преображенском, Булгаков изобразил своего дядю, гинеколога Николая Покровского. Он так же, как и литературный герой, жил на Пречистенке, и именно его квартиру описывает Булгаков в «Собачьем сердце». Кроме того, именно дядя повлиял на то, что Булгаков в раннем детстве захотел стать писателем. В начале 1920-х годов были известны опыты хирурга Сержа Воронова, который обещал скорое раскрытие секрета вечной молодости и проводил опыты по пересадке обезьяньих желез.



Как только повесть была опубликована, режиссер Владимир Бортко взялся за ее экранизацию. В интервью «Собаке.ру» он рассказывал: «Вот тут, в коридоре «Ленфильма», в десяти метрах от того места, где мы с вами находимся, мне дали ее почитать, и уже недели через три мы были в запуске».

Экранизация стала едва ли не более известной, чем книга Булгакова. Фразы из фильма «Не читайте советских газет по утрам», «Мы в университетах не обучались», «Желаю, чтобы все» разошлись на цитаты по всей стране.

Блистательный исполнитель главной роли профессора Преображенского Евгений Евстигнеев, тогда уже знаменитый актер, был накануне отправлен на пенсию из МХАТа и звездная роль в «Собачьем сердце» спасла его от депрессии. Кстати, на эту роль претендовали и такие известные актеры, как Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Леонид Броневой. А вот у исполнителя роли Шарикова конкурентов не было — Бортко искал некрасивого актера, похожего на собаку. Когда ему принесли фотографию актера Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате Владимира Толоконникова, режиссер сразу был впечатлен его нестандартной внешностью.



«Толоконников убил меня совершенно. На пробе он разыгрывал сцену с водкой: «Желаю, чтобы все!» Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дернулся кадык, что я утвердил его немедленно», — цитируют Бортко «Аргументы и факты».

«Мастер и Маргарита» — роман о Сталине?

Роман рассказывает о дьяволе, который появляется в советской Москве со своей свитой и учиняет там большой переполох. «Мастер и Маргарита» также содержит «роман в романе», который повествует о суде Понтия Пилата над Иешуа Га-Ноцри — это произведение Мастера, заключенного в психбольницу за «роман про Христа». Его возлюбленная, Маргарита, ради спасения писателя, заключает с дьяволом сделку.

Этот роман Булгаков писал последние 12 лет своей жизни и последние правки делал, когда уже был смертельно болен. Последнюю фразу он внес 13 февраля в главу о Маргарите, наблюдающей за похоронами Берлиоза: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?»

На доработку «Мастера и Маргариты», которая не была окончательно сформирована и представляла из себя набор черновиков, вдова писателя потратила более двадцати лет. Первое полное издание книги на русском языке вышло в 1967 году. Роман стал самым известным произведением писателя.

В романе Булгаков описал — метафорически и реалистично — свою жизнь, семью, литераторский круг, репрессии, быт москвичей в 1930-х годах. Под именами Мастера и Маргариты в романе изображены он и его жена Елена, которая, как и Маргарита, была счастливо замужем, когда встретила писателя, но ушла из семьи и прошла с Булгаковым все тяготы и безденежье писательского быта.

Среди некоторых булгаковедов считается, что в образе Воланда писатель изобразил Сталина. Документальных доказательств этому нет, впрочем, писать об этом даже в личных заметках было слишком опасно. Известно, что Сталин благосклонно относился к творчеству писателя и не единожды ходил на постановку «Дней Турбиных».

Воланд говорит Мастеру фразу: «Ваш роман прочитали». «Ваше письмо прочитали», — сказал Сталин в личном телефонном разговоре с Булгаковым. Вождь позвонил ему, получив отчаянное письмо с просьбой разрешить свободно работать в России или навсегда эмигрировать.

Как и множество цитат из романа, получила распространение фраза Воланда о москвичах «Квартирный вопрос только их испортил». Для Булгакова жилищная тема была актуальной: ещё в 1922 году он в письме сестре Вере Афанасьевне замечал, что «самый ужасный вопрос в Москве — квартирный». Он жестоко критиковал советские коммунальные квартиры и считал, что такой быт разрушает личность.

В ярких образах второстепенных героев Булгаков описал реальных людей. Аннушка, разлившая масло, — портрет соседки Булгакова по коммунальной квартире Анны Павловны Горячевой. Её появление всегда предзнаменовывало неприятности и скандалы. Этот персонаж появляется в булгаковских произведениях под разными именами.

Прототипом журналиста-стукача Алоизия Могарыча был доносчик из круга Булгакова, осведомитель Жуховицкий, о занятии которого было известно писателю и который любил провоцировать и дразнить осведомителя.

В образе критика Латунского, разрушившего жизнь Мастера клеветнической статьей, Булгаков запечатлел своих печатных хулителей — критиков О. Литовского и А. Орлинского.

«Что касается термина «булгаковщина» (аналог «пилатчины»), то его несомненно первым пустил в оборот критик Орлинский. Еще в 1926 году он начал бешено нападать на Булгакова. Одна из его статей называлась «Против булгаковщины. Белая гвардия сквозь розовые очки». В другой статье, опубликованной на третий день после премьеры «Дней Турбиных», он писал: «Задача организованного зрителя и критика — дать отпор булгаковщине, напирающей на театр...», — пишет критик Владимир Лакшин.

По мнению исследовательницы творчества Булгакова Мариэтты Чудаковой, жена Булгакова Елена Сергеевна заключила договор с НКВД, и именно благодаря этому ни ее бывший муж-военный, ни Булгаков не были репрессированы. Это метафорически отразил в романе писатель — Маргарита также прибегает к помощи сатаны, чтобы спасти Мастера.



Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

