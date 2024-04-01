Музей Булгакова ищет кота Бегемота. Рисунок станет талисманом «нехорошей квартиры»

Московский музей Михаила Булгакова, расположенный в той самой «нехорошей квартире»
«Мы хотим, чтобы образ был узнаваемым, лаконичным, современным и передавал задорный дух персонажа», — дает музей задание участникам, ожидая работы от иллюстраторов и художников от
Лучший образ планируется использовать во всех имиджевых материалах музея: на сайте, в соцсетях, видеороликах и сувенирной продукции.
Все участники конкурса получат благодарственные письма, за второе и третье место музей выдаст поощрительные призы, а победитель получит сувенирную продукцию с созданным им образом и право на персональную выставку в выбранном музеем выставочном пространстве.
Победителей из 10 финалистов выберут подписчики музея в соцсети «ВКонтакте».