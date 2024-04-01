Музей Булгакова ищет кота Бегемота. Рисунок станет талисманом «нехорошей квартиры»

Московский музей Михаила Булгакова, расположенный в той самой «нехорошей квартире» № 50 в доме 10 на Большой Садовой улице, 1 апреля объявил конкурс на создание изображения талисмана музея — кота Бегемота.



«Мы хотим, чтобы образ был узнаваемым, лаконичным, современным и передавал задорный дух персонажа», — дает музей задание участникам, ожидая работы от иллюстраторов и художников от 18 лет . От каждого принимается только по одной работе, заявки ждут до 10 мая.



Лучший образ планируется использовать во всех имиджевых материалах музея: на сайте, в соцсетях, видеороликах и сувенирной продукции.

