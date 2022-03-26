FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

И снова 12%. Как ипотека спасала рынок недвижимости в 2015 и 2022 годах

Ситуация с ипотекой весной 2022 года у многих вызвала ощущение дежа вю. И действительно, как в 2015-м: снова март, и опять государство субсидирует ставку по кредитам на жилье под те же 12%. Можно провести параллели между сегодняшней ситуацией на рынке недвижимости и теми временами.

12
Печать
Фото: pixabay.com
ПоделитьсяПоделиться

Рынок снова показал, что подвержен циклическим колебаниям, где различные периоды сменяют друг друга и повторяются с поправкой на время. Мы посмотрели, как повлиял на рынок рост ключевой ставки и как поменяла ситуацию господдержка в 2015 году.

В конце 2014 года в связи со всем известными событиями также повысилась ключевая ставка Центробанка — не до 20%, правда, а до 17%.

«Логично, что в конце 2014 года — начале 2015 года увеличились ипотечные ставки — до 18–20%, что было выше прежних примерно в два раза, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Это стало для населения не только финансово, но и психологически неподъемно. Некоторые банки поспешили и вовсе выставить так называемые заградительные ставки. Все это привело к тому, что в конце 2014 года — первом квартале 2015 года количество ипотечных сделок снизилось в два раза».

Заградительные ставки

В первом квартале 2015 года, помимо высоких ипотечных ставок — они доходили и до 35% годовых, — в некоторых кредитных учреждениях действовали ужесточенные правила аккредитации застройщиков, а также условия для выдачи ипотечного кредита по стадии готовности объекта. Например, один из крупнейших банков России в феврале 2015 года прекратил выдачу ипотеки по договорам жилищно-строительных кооперативов — в то время значительная часть объектов, в том числе и от ведущих застройщиков, возводилась именно по схеме ЖСК.

В этих условиях застройщики вынуждены были искать возможности для продаж. В лучшей ситуации оказались те девелоперы, которые имели в своем портфеле недавно выведенные на рынок объекты по невысоким ценам. Также девелоперы предложили рынку разнообразные рассрочки.

«В 2014 году банки также пересматривали свои стратегии с учетом увеличения ключевой ставки, — согласен Александр Лелин, генеральный директор «Главстроя Санкт-Петербург». Однако был период, когда выдача ипотеки была остановлена, так как новые условия ипотечных программ еще согласовывались».

Дела семейные

В феврале 2022 года ключевая ставка выросла до 20% — это больше, чем в конце 2014 года. Однако все-таки за последние годы был разработан и запущен ряд ипотечных программ, что позволило не остановить ипотеку полностью. «Сейчас ситуация более благоприятная, — уверен Александр Лелин. — Программы господдержки и семейной ипотеки действовали на прежних условиях до конца марта. Часть игроков девелоперского рынка продолжала субсидировать ставки ипотеки для своих клиентов, в том числе по льготным программам. Например, по семейной ипотеке начинаются от 1,4% на весь год кредитования».

По словам Анжелики Альшаевой, генерального директора Агентства недвижимости «КВС», программа семейной ипотеки оказалась весной 2022 года серьезным подспорьем для рынка недвижимости. С одной стороны, с лета 2021 года она стала доступна более широкому кругу клиентов, чем раньше: всем, у кого в 2018 году или позже родился ребенок. При этом сумма кредита до 12 млн рублей позволяет купить и двухкомнатную, и трехкомнатную квартиру даже при текущих ценах. И что главное, ставки по-прежнему остаются очень привлекательными: некоторые банки предлагали до 5% годовых даже в марте.

С ней согласна и Валерия Малышева, генеральный директор ГК «Ленстройтрест». «Программа семейной ипотеки в текущих условиях оказалась наиболее интересна для покупателей, — говорит она. — Если государство внесет в нее изменения и расширит годы рождения детей, то воспользоваться этой программой смогут больше клиентов».

На том же уровне

Возвращаясь к 2015 году, можно отметить, что и тогда рынок спасли субсидированные ставки. «В марте 2015 года была утверждена государственная программа субсидирования ипотеки, действие которой должно было снизить темпы «проседания» объема выдачи жилищных кредитов в течение года, — вспоминает Ольга Трошева. — В первом квартале 2015 года действия игроков на рынке ипотечного кредитования в Петербурге можно разделить на два периода: до внедрения программы государственного субсидирования ипотеки — январь — начало марта и после активации программы — с середины марта».

После введения государственной программы субсидирования ипотеки во второй декаде марта 2015 года банки один за другим объявили о снижении ставок до уровня около12%: на конец марта ипотеку в некоторых банках можно было получить по условиям 11,5%.

В 20-х числах марта 2022 года стали известны новые параметры программы ипотеки с господдержкой. И это снова 12% годовых — при максимальной сумме кредита 12 млн рублей в Петербурге и Москве (и областях) и 6 млн — во всех остальных регионах. Конечно, 12% для клиентов, избалованных «коронавирусной» ставкой в 6%, могут показаться не столь привлекательными, как в 2015 году, когда о таких цифрах еще и речи не шло. Но в текущих условиях, когда рыночное кредитование будет выше 20%, пока не снизится ключевая ставка, — это, несомненно, поддержка и покупателей, и строительной отрасли, и банков.

«Субсидирование ипотечной ставки и льготное кредитование строительных проектов являются ключевыми мерами по поддержке строительной отрасли, — резюмирует Илья Еременко, совладелец Setl Group. — Первое поможет поддержать спрос. Второе обеспечит экономическую обоснованность проектов и позволит застройщикам сохранить объем текущего предложения».

На долгое время

Что касается рассрочек, которые активно применялись в 2015 году в отсутствие ипотеки, сейчас ситуация с ними двоякая — поскольку большинство объектов возводится по эскроу, во-первых, невозможны длительные рассрочки — например, на 5 лет, так как срок строительства дома меньше и превысить этот период нельзя. А во-вторых, все зависит от стадии готовности объекта и степени покрытия по проектному финансированию. Что касается оставшихся 25% объектов, которые строятся по старым правилам, то в этом случае рассрочка для застройщика невыгодна.

«В ситуациях с сильной волатильностью и изменениями на рынке ипотеки рассрочка носит компромиссный характер, но подходит не всем застройщикам с учетом проектного финансирования, — уверен Александр Лелин. — Она позволяет при высоких первых взносах стимулировать клиентов продолжать приобретать квартиры, порой с учетом отсутствия удорожания на остаток. Длинные рассрочки более 4 лет сейчас уже практически не предлагаются на рынке, хотя в 2014 году они пользовались спросом».

По словам Валерии Малышевой, программы длительной рассрочки сейчас реальная история только при фиксации к условным единицам. У клиентов есть ожидание того, что на горизонте года ставки начнут снижаться и из программ рассрочки можно будет перейти на ипотеку. Но это речь о рассрочках со сроком действия на год-полтора, более длинные периоды для застройщика очень рискованны.

Анжелика Альшаева отмечает, что есть программы с первым взносом от 20%, есть варианты с ежемесячными платежами или без промежуточных платежей. В будущем часть клиентов могут перейти с рассрочки на ипотеку, если условия по кредитам станут более привлекательными.

Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»

Фото: pixabay.com

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

274552830
Еду по городу вечером: Новостройки полупустые (не везде горит свет).. о чем говорить, если в нашей 9-этажке (прошлого века) в подъезде 1/3 квартир сдается в аренду, а парочка всегда пустует.
Еду днем и удивляюсь предложению по аренде коммерческий недвижимости-начиная от павильонов на остановках, так и в тц, и в капитальных отдельно стоящих зданиях, и просто в жилых домах.
Хотели недвижимость сделать доступной, в итоге, сделали недоступной.
Государство строителей поддерживает, а аппетиты у них все растут и растут (рост сб-ерунда, здесь вопрос только о жадности). Так вслед за первичной вторичка летит), а иногда ещё и выше задирают-спрашиваю у продавца обоснованность цены выше рынка на 25%(!!!) ответить не может, но торга нет😁-и я понимаю, что движет этим волшебником только ЖАДНОСТЬ.
Смотрю, всед за этим чудо-продавцом в этом доме все квартиры расти начали, а потом и по району пошло🙈 (есть, конечно, кому продать нужно-кажд день сбрасывают цену на 5-10 т.р).
Для кого строят-то..в итоге
LiChaBaTa
В очередной раз обращу внимание на простой момент - вся эта ипотека спасает исключительно застройщиков. Без нее бы не было бы таких цен на недвижимость.

Ради справедливости отмечу, что и на Западе аналогичная ситуация.
hal9000
Все деньги на ракеты ушли..один залп из Града почти лям стоит..сейчас даже бесплатно квартиры раздавай никто не возьмет..потомучто тупо коммуналку платить нечем..еще месяцок ВПК бюджет подрастранжирит на ракеты и вообще можно зубы на полку..
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний