В Петропавловке расскажут, как Октябрьская революция превратила «Букет императрицы» в «Красную Москву»

Кажется, неэстетичным словом «жиркость» хорошее дело не назовут. Расшифровывается не лучше: трест жировой и костеперерабатывающей промышленности. Между тем, пахла продукция треста «Жиркость» порой чарующе. Подробнее о становлении послереволюционной парфюмерии расскажет Элина Арсеньева в лектории Петропавловки. 12+
В истории рассвета дореволюционной русской парфюмерии русских имен не так и много. Скажем, чрезвычайно был популярен Александр Остроумов (еще и создатель лечебной косметики). Но если и к другим присмотреться — все равно «наши люди»: француз Генрих Брокар —«Афанасьевич», Феррейн — из немцев, но Владимир Карлович, родился в Петербурге. Представитель «Ралле» создал «Шанель №5» во Франции, но сам создатель предприятия, Альфонс Ралле, начинал в Москве. Все это прекрасно пахнущее было в 1917 году национализировано, а в 1920-е-1930-е парфюмерные предприятия к тому времени уже огромной молодой советской страны объединились в трест «Жиркость». Другое его название тоже с духами как-то не ассоциировалось: «Масложирсиндикат» — делали и мыло, и вазелин. Командовала трестом некоторое время жена Молотова Полина Жемчужина.
Если духи «Букет императрицы» преобразовался в «Красную Москву», то некоторые ароматы сохраняли дореволюционные названия и изящные аристократические флаконы — и как это вязалось с пролетарскими настроениями? О том, как советские парфюмеры применяли опыт старых мастеров а как этот опыт вписывался в грандиозные перемены в обществе, расскажет основатель Музея парфюмерии Элина Арсеньева. Встречаемся в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин) 21 марта, начало в 18.30.
Александра Шеромова