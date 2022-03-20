В Петропавловке расскажут, как Октябрьская революция превратила «Букет императрицы» в «Красную Москву»

В истории рассвета дореволюционной русской парфюмерии русских имен не так и много. Скажем, чрезвычайно был популярен Александр Остроумов (еще и создатель лечебной косметики). Но если и к другим присмотреться — все равно «наши люди»: француз Генрих Брокар —«Афанасьевич», Феррейн — из немцев, но Владимир Карлович, родился в Петербурге. Представитель «Ралле» создал «Шанель №5» во Франции, но сам создатель предприятия, Альфонс Ралле, начинал в Москве. Все это прекрасно пахнущее было в 1917 году национализировано, а в 1920-е-1930-е парфюмерные предприятия к тому времени уже огромной молодой советской страны объединились в трест «Жиркость». Другое его название тоже с духами как-то не ассоциировалось: «Масложирсиндикат» — делали и мыло, и вазелин. Командовала трестом некоторое время жена Молотова Полина Жемчужина.

