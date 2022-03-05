«Все мосты разводятся». Как всего за неделю изменилась культурная жизнь

Last News from Humans (Последние новости человечества), 2011, вид выставки «Шанс», Французский павильон, 54-я Венецианская биеннале



© Кристиан Болтански / ADAGP, Paris, 2021 / © Французский павильон, 54-я Венецианская биеннале, фото Дидье Плови, coproduction CNAP & IF Поделиться Поделиться







Культурная жизнь, к какой привыкли Петербург и тем более Москва, изменилась навсегда. Те стабильные международные связи, что формировались десятилетиями, а потом встали на паузу из-за пандемии, теперь и вовсе оборваны. Срываются гастроли, отменяется прокат кинокартин, закрываются раньше времени выставки. Это ведет к оскудению культурной палитры и отбрасывает назад развитие не только самого искусства, но и зрителя, делая его восприятие еще более консервативным. Непонятно, где наше место на культурной карте, если сама карта не видна. А значит, межкультурный разрыв, который придется преодолевать в будущем, станет еще больше: мир уже сейчас не стоит на месте.



Среди последних громких отмен в Петербурге — спектакли Международного фестиваля балета Dance Open. В этом апреле к нам должны были приехать Балет Монте-Карло, бельгийская компания Peeping Tom и Балет Дортмунда. Гала-концерт остается, но он будет состоять из выступлений отечественных артистов.

Еще на прошлом фестивале Гала-концерт, в котором чередовался современный балет в исполнении зарубежных артистов и классика российских, вызывал печальные размышления: да, классику-то мы умеем, а дальше? Хочется же видеть на своих сценах что-то подобное тому, что показали Dresden Frankfurt Dance Company — удивляющее новизной форм и пластики.

Потери балет несет и по другой линии: хореограф Алексей Ратманский, чья премьера «Искусство фуги» обещала стать ключевым культурным событием для Большого театра, отменил ее до лучших времен. К слову, в Мариинском Ратманский тоже готовил премьеру этого сезона — реконструкцию первого большого балета Мариуса Петипа «Дочь фараона». О ее судьбе в театре заявлений пока не делали.



Москва же лишилась француза Лорана Илера в качестве художественного руководителя балетной труппы Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко . До начала контракта в Москве в 2017 году хореограф занимал должность директора балета Парижской национальной оперы.

Кроме того, ввиду бойкота, объявленного худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву западными коллективами из-за его систематической поддержки президента России и отказа прояснить свою позицию по Украине сейчас, вряд ли можно рассчитывать на обилие зарубежных звезд и коллективов на ближайшем фестивале «Звезды белых ночей», который ежегодно проводится весной и летом.

Другой центр академического музыкального искусства — петербургская Филармония — уже получает сообщения об отказах от выступлений в Петербурге от организаторов, планировавших использовать эту площадку. Причины называются не всегда. В последний день зимы стало известно, что в Петербурге и Москве не будет концертов обладателя Grammy пианиста Ефима Бронфмана, не приедут скрипач Айлен Притчин и ансамбль King's Singers. Концерт Джойс ДиДонато пока что перенесен на осень.



XXII Фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза» лишился всех зарубежных артистов — как объяснили организаторы, «в связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза и США, а также рекомендациями Государственного департамента США». В Петербурге 14 марта планировалось выступление гитариста Джона Скофилда, пианиста Сайруса Честната и певицы Самары Джой. Теперь же в афише — только Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», Лариса Долина и певица Фантине.

Драматический театр также несет потери: в Москве свой пост покинул худрук Театра имени Маяковского — литовский режиссер Миндаугас Карбаускис. В знак протеста против действий властей страны уволилась директор Центра имени Мейерхольда (президентом которого является Валерий Фокин) Елена Ковальская. А вслед за ней контракт разорвали и с разделившим ее позицию худруком центра — режиссером и создателем петербургского театра post Дмитрием Волкостреловым. А сам Центр имени Мейерхольда объединили с театром «Школа драматического искусства».



Наибольшее число отмен, похоже, затронуло концертную индустрию. Например, Россия, и Петербург в частности, этим летом не побывают на концерте Imagine Dragons, отменил свои первые за пять лет концерты рэпер Oxxxymiron (и они были аншлаговыми). А «Мумий Тролль» вообще объявил о прекращении концертной деятельности. Также не выступят в Петербурге Brainstorm, The Neighbourhood и Yungblud, а в Москву не доедут Green Day, Franz Ferdinand, Игги Поп и The Killers, и не пройдет фестиваль «Боль».

Отдельная история — Россию отстранили от участия в «Евровидении». Отношение к песенному конкурсу в нашей стране уже много лет специфическое. Но для Европы это в первую очередь просто приятный музыкальный праздник, привлекающий много туристов.

Из других крупных международных событий — российского павильона не будет на Венецианской биеннале современного искусства, но это решение самих художников и куратора павильона. Принимающая сторона решение поддержала.

К слову, самоотвод вообще оказался наиболее характерен именно для выставочной отрасли. Так, временно закрыт «в связи с происходящими событиями» петербургский Музей стрит-арта. А Музей современного искусства «Гараж» в Москве перенес выставки «на время, когда в Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия».



С Венецией кинематографической шансы еще остаются: на Мостре заявили, что не примут официальные российские делегации, но примут авторов фильмов, не согласных с нынешними действиями властей. Канны пошли дальше: там россиян не ждут вообще. А это не только показы, но и кинорынок, открывающий дорогу национальному кино в международный прокат.

Что происходит с кинопрокатом — это отдельная боль: Ассоциация владельцев кинотеатров, основатель которой Олег Березин покинул свой пост, даже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить субсидию на сохранение отрасли по примеру коронавирусных времен. Повод мощный: в российские кинотеатры передумали давать свои фильмы все крупнейшие киностудии — Disney, Sony и Warner Bros, Paramount. И это не считая проблем, которые индустрия испытает из-за прекращения поставок оборудования и комплектующих для кинотеатров. Зрителям же для спасения индустрии рекомендуется опять смотреть «Холопа» и «Движение вверх».

Что касается выставочных проектов — потери в этой области станут известны позднее, многие решения еще будут приниматься. Пока что о прекращении сотрудничества с Россией во всеуслышание заявил минкульт Греции — и если его примеру последуют министерства культуры других стран, то музеи и выставочные центры смогут показывать только экспонаты из своих коллекций или других собраний России. Из Нидерландов уже последовал сигнал: от сотрудничества с Эрмитажем отказался его центр Эрмитаж Амстердам. Выставка произведений из российского собрания там закрывается досрочно и возвращается в Россию.



А в Петербурге не состоится одна из самых ожидаемых выставок года — Кристиана Болтански. Она планировалась в «Манеже». Наследники художника сформулировали причину в письме.

«Кристиан никогда бы не согласился представить выставку в таком контексте, — процитировали его на сайте «Манежа». — Этот конфликт, имеющий отношение к его личной истории (отец Кристиана Болтански — доктор медицины, профессор Этьен Александр Болтански — был сыном еврейских эмигрантов из Одессы. — Прим. ред.), сильно повлиял бы на него».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

