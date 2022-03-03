Эрмитаж рассказал о судьбе экспонатов, находящихся в Амстердаме

Государственный Эрмитаж прокомментировал ситуацию вокруг прекращения сотрудничества с центром Эрмитаж — Амстердам по желанию последнего. 3 марта было объявлено, что многолетнее общение прерывается, поскольку в новых политических реалиях дистанцироваться от политики более не удается.



В эти дни в голландском музее проходила выставка «Русский авангард. Революция в искусстве». Как сообщили «Фонтанке» в Эрмитаже, она досрочно прекращает свою работу.



«Учитывая беспрецедентный уровень давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись наши коллеги в выставочном центре «Эрмитаж — Амстердам», нами было принято совместное решение досрочно завершить выставку «Русский авангард. Революция в искусстве». В рамках существующего выставочного соглашения начат процесс оформления скорейшего возврата экспонатов выставки на территорию Российской Федерации», — прокомментировали в петербургском музее.

