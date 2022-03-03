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Эрмитаж рассказал о судьбе экспонатов, находящихся в Амстердаме

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Государственный Эрмитаж прокомментировал ситуацию вокруг прекращения сотрудничества с центром Эрмитаж — Амстердам по желанию последнего. 3 марта было объявлено, что многолетнее общение прерывается, поскольку в новых политических реалиях дистанцироваться от политики более не удается.

В эти дни в голландском музее проходила выставка «Русский авангард. Революция в искусстве». Как сообщили «Фонтанке» в Эрмитаже, она досрочно прекращает свою работу.

«Учитывая беспрецедентный уровень давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись наши коллеги в выставочном центре «Эрмитаж — Амстердам», нами было принято совместное решение досрочно завершить выставку «Русский авангард. Революция в искусстве». В рамках существующего выставочного соглашения начат процесс оформления скорейшего возврата экспонатов выставки на территорию Российской Федерации», — прокомментировали в петербургском музее.

На эту выставку в Нидерланды было отправлено более полутысячи экспонатов, большая часть которых относится к первой половине ХХ века.

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Комментарии (4)

VKuser4069393
Надеюсь, Пиотровские забудут о своем удобном для проживания, комфортном западе и вспомнят о своем Петербурге.
265076323
А зачем их туда увезли ?
Денеб
Ну что же.... Знатные единороссы Борис Пиотровский с сынком Михаилом похлопочут перед вождём.......
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